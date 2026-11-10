Pickleball VTV Cup 2026 chính thức khởi động: 9 nội dung thi đấu, tổng giải thưởng hơn 1 tỷ đồng

Lễ công bố diễn ra tại Đài Truyền hình Việt Nam, với sự tham dự của ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo giải; nhà báo Phan Ngọc Tiến, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Thể thao, Trưởng ban tổ chức; bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam; ông Võ Thanh Tùng, Tổng giám đốc Công ty Phát triển Thể thao Đại chúng (Usports), cùng đại diện các đơn vị đồng hành và cơ quan báo chí.

Ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Giải Pickleball VTV Cup 2026. Ảnh: BTC

Giải do Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Các đơn vị thực hiện gồm Trung tâm Truyền hình Thể thao, Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Usports.

33 sân tiêu chuẩn Mỹ, 9 nội dung tranh tài

Các trận đấu sẽ diễn ra tại Cụm sân US Pickleball, phường Hồng Hà (Hà Nội), tổ hợp 33 sân đạt tiêu chuẩn Mỹ, đáp ứng yêu cầu thi đấu chuyên nghiệp. Vận động viên tranh tài ở 9 nội dung, chia thành ba nhóm: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ chuyên nghiệp; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào từ 35 tuổi trở xuống; và đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào từ 36 tuổi trở lên. Giải áp dụng luật thi đấu ban hành theo Quyết định số 494/QĐ-TDTTVN ngày 26/5/2025 của Cục Thể dục thể thao Việt Nam, đội ngũ trọng tài cũng do Cục điều hành.

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam. Ảnh: BTC

Tổng giá trị giải thưởng năm nay vượt 1 tỷ đồng, gồm cúp, huy chương, tiền mặt và quà tặng từ nhà tài trợ.

Khu vực trưng bày cúp tại lễ công bố. Ảnh: BTC

14 chương trình truyền hình trực tiếp

Điểm thay đổi rõ nhất của mùa giải thứ hai nằm ở thời lượng phát sóng. VTV sẽ truyền hình trực tiếp 14 chương trình, gồm lễ khai mạc, 3 trận mở màn, 9 trận chung kết, lễ bế mạc và trao giải. Ngoài ra, 32 trận đấu nổi bật được phát trực tuyến trên ứng dụng VTVgo và fanpage VTV Thể thao. Theo Ban Tổ chức, giải được đầu tư bài bản hơn về quy mô, chuyên môn lẫn truyền thông, với mục tiêu dài hạn là trở thành sự kiện thể thao thường niên chính thống hàng đầu Việt Nam.

Ban Tổ chức trả lời báo chí tại lễ công bố. Ảnh: BTC

Tiếp tục tôn vinh nữ vận động viên

Danh hiệu Hoa khôi Pickleball VTV Cup tiếp tục được duy trì, nhằm tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và vai trò của nữ vận động viên. Phát biểu tại lễ công bố, bà Nguyễn Thị Thùy Dung, đại diện nhà đồng hành chính, cho biết đây là điểm nhấn mà đơn vị đặc biệt mong chờ, bởi chương trình tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ “qua sức khỏe, sự tự tin, năng lượng tích cực và tinh thần thể thao”.

Đây là năm thứ hai liên tiếp đơn vị này giữ vai trò nhà đồng hành chính. Theo bà Thùy Dung, mùa giải đầu tiên đã truyền cảm hứng để nhiều phụ nữ mang sự tự tin, năng động từ sân đấu vào công việc và cuộc sống, và đó là động lực để đơn vị quay trở lại. “Khi vận động trở thành thói quen, chị em không chỉ khỏe hơn về thể chất mà còn thư thái hơn về tinh thần. Mỗi lần bước ra sân cũng là một lần người phụ nữ làm mới chính mình”, bà nói, đồng thời bày tỏ mong muốn nhiều chị em tìm đến pickleball để “không chỉ là người cổ vũ trên khán đài mà còn trở thành người chơi thực thụ”.

Song hành với giải đấu, nhà đồng hành chính sẽ tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại sự kiện và cuộc thi trên mạng xã hội mang tên “Chạm phiên bản mới”, dành cho vận động viên và người hâm mộ chia sẻ khoảnh khắc của mình.

Mùa đầu tiên năm 2025 quy tụ hơn 700 vận động viên, trong đó có nhiều tay vợt hàng đầu trong và ngoài nước như Lý Hoàng Nam, Sophia Phương Anh, Jolie Thiên Lam, Sophia Huỳnh Trần, Vanshik Kapadia, Harsh Mehta. Đây cũng là giải pickleball đầu tiên được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, góp phần đưa môn thể thao còn khá mới này đến gần hơn với khán giả cả nước. Năm 2026, giải tiếp tục mang thông điệp “Hạnh phúc hơn mỗi ngày”, khuyến khích lối sống năng động, cân bằng và khỏe mạnh.