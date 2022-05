Phương pháp giúp chị em mắc hội chứng dính buồng tử cung có thể an tâm chữa khỏi

Điều đáng mừng là, hiện nay, kỹ thuật bơm gel chống dính kết hợp liệu pháp hormone sau phẫu thuật tách dính buồng tử cung đang được áp dụng để giảm tỷ lệ tái dính, tăng cơ hội mang thai cho bệnh nhân. Kỹ thuật này đã được Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội áp dụng thành công cho rất nhiều trường hợp.

Để hiểu thêm về hội chứng dính buồng tử cung cũng như kỹ thuật tách dính hiệu quả hiện nay, chúng tôi đã có trao đổi với ThS.BS Trịnh Thị Thuý - Chuyên khoa Sản phụ khoa, cũng là bác sĩ có nhiều kinh nghiệm trong tư vấn, khám và điều trị cho các trường hợp liên quan đến dính buồng tử cung tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.

ThS.BS Trịnh Thị Thúy - chuyên khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội thăm khám cho bệnh nhân

Dính buồng tử cung là gì, có thường gặp không và nó có ảnh hưởng như thế nào đến sức khoẻ sinh sản của nữ giới thưa bác sĩ?

Dính buồng tử cung là tổn thương thường gặp ở các chị em đang trong độ tuổi sinh sản. Hiện tượng này xảy ra khi niêm mạc buồng tử cung bị mất đi khiến lớp dưới niêm mạc ở hai bên thành tử cung lộ ra, tạo nên các dải dính, ngăn chặn sự tái tạo bình thường của nội mạc tử cung sau mỗi chu kì kinh nguyệt. Dính buồng tử cung là biến chứng hay gặp sau khi nạo, hút thai; thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật can thiệp vào buồng tử cung hoặc do lao sinh dục… Khi buồng tử cung bị dính sẽ làm cho diện tích buồng tử cung hẹp lại, ngăn cản sự làm tổ của phôi thai. Có khoảng 1.5 – 3% bệnh nhân được chẩn đoán vô sinh – hiếm muộn là do nguyên nhân này.

Vậy có thể phát hiện nguy cơ dính buồng tử cung qua những dấu hiệu hay triệu chứng lâm sàng nào không, thưa bác sĩ?

Dính buồng tử cung mức độ nhẹ thường không có triệu chứng nhận biết, chỉ phát hiện tình cờ khi siêu âm tử cung phần phụ với dấu hiệu niêm mạc tử cung mất sự liên tục hoặc khi bệnh nhân siêu âm bơm nước, siêu âm 3D buồng tử cung, hay chụp X – Quang tử cung vòi trứng thấy dính.

Nếu dính buồng tử cung từ trung bình đến nặng, triệu chứng phổ biến nhất là lượng máu kinh đột ngột ra ít hoặc vô kinh sau một can thiệp vào buồng tử cung như: nạo hút thai, nạo polyp hoặc nạo niêm mạc buồng tử cung.

Nếu bệnh nhân bị dính hoàn toàn ống cổ tử cung, sẽ có hiện tượng bế kinh (khi hành kinh, máu kinh bị ứ lại trong buồng tử cung, không thoát ra ngoài âm đạo được).

Dính buồng tử cung có điều trị được hay không bác sĩ?

Điều trị dính buồng tử cung có thể bằng phương pháp nong buồng tử cung tách dính hoặc phẫu thuật soi buồng tử cung cắt dính. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị vẫn còn là một thách thức của chuyên ngành phụ khoa và hỗ trợ sinh sản do khả năng tái dính cao, có thể lên tới 48% – 70%.

Do đó, để nâng cao hiệu quả điều trị, chúng tôi tiên phong áp dụng kỹ thuật bơm gel chống dính vào buồng tử cung sau phẫu thuật, kết hợp với liệu pháp hormone. Thời gian nằm viện sau phẫu thuật ngắn, chỉ từ 2-3 ngày. Rất nhiều bệnh nhân dính buồng tử cung với hiệu quả điều trị cao, tỷ lệ tái dính sau phẫu thuật thấp.

Theo thống kê, có khoảng 70% - 80% bệnh nhân đã được điều trị thành công bằng phương pháp này, bệnh nhân không bị tái dính buồng tử cung sau phẫu thuật. Tỷ lệ có thai sau phẫu thuật đạt tới 50-60%. Bệnh nhân hoàn toàn có khả năng có thai tự nhiên sau phẫu thuật tách dính nếu những vấn đề sức khỏe sinh sản khác của 2 vợ chồng bình thường: vòi tử cung thông, có hiện tượng phóng noãn và chất lượng noãn bình thường, số lượng và chất lượng tinh trùng bình thường…

ThS.BS Trịnh Thị Thúy thực hiện phẫu thuật nội soi tách dính buồng tử cung cho bệnh nhân

Tại bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, các ca khám dính buồng tử cung có phổ biến không bác sĩ và kết quả điều trị thế nào thưa bác sĩ?

Là một bệnh viện chuyên sâu về hỗ trợ sinh sản, hàng ngày, chúng tôi đón tiếp hàng trăm bệnh nhân đến khám và tư vấn về vấn đề vô sinh - hiếm muộn. Trong đó, mỗi tháng phát hiện khoảng 10 – 20 trường hợp dính buồng tử cung.

Có những trường hợp đến khám mà chúng tôi đặc biệt ấn tượng. Đó là trường hợp vợ chồng chị Nguyễn Thị P, đến khám vì vô sinh vào tháng 2/2020. Bệnh nhân đã có 1 con, sau đó bị lưu thai 2 lần khi thai 8 - 10 tuần, phải hút thai. Trong suốt 10 năm tiếp theo, bệnh nhân không thể có thai trở lại. Hai vợ chồng đã đi khám tại nhiều cơ sở khác nhau, phát hiện vợ bị dính buồng tử cung. Chị P đã được tiến hành phẫu thuật tách dính buồng tử cung 3 lần tại 2 bệnh viện khác nhưng không thành công, thậm chí, sau mỗi lần mổ, buồng tử cung của chị còn bị dính nhiều hơn. Hai vợ chồng đến khám và mong muốn được phẫu thuật thêm một lần nữa với tâm thế thử tìm vận may, cũng không hy vọng quá nhiều sẽ thành công.

Bác sĩ xét thấy trường hợp của chị P, buồng tử cung bị dính ở vị trí giữa buồng, với diện tích dính chiếm khoảng trên 1/3 buồng tử cung, dải dính dày, phân loại mức độ dính: trung bình. Bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nội soi buồng tử cung tách dính kết hợp bơm gel chống dính. Kết quả, sau 2 chu kỳ kinh, chụp lại tử cung vòi trứng, buồng tử cung hoàn toàn bình thường, không có hiện tượng tái dính. Vì 2 vợ chồng đã trên 35 tuổi, chất lượng tinh trùng của chồng kém nên hai anh chị đã quyết định thực hiện Thụ tinh trong ống nghiệm và đã sinh bé.

Vậy thì có thể nói, kỹ thuật bơm gel chống dính kết hợp liệu pháp hormone trong điều trị các trường hợp dính buồng tử cung được xem là biện pháp hiệu quả nhất hiện nay để can thiệp tách dính và chống tái dính cho bệnh nhân. Tuy nhiên, có cách nào để chị em phụ nữ có thể khám sàng lọc để sớm phát hiện bệnh lý này trước khi quá nặng?

Hiện tại, tại Bệnh viện có rất nhiều phương tiện để tiến hành khám và phát hiện các trường hợp dính buồng tử cung như: siêu âm đầu dò âm đạo, chụp X – quang tử cung vòi trứng (HSG) hoặc siêu âm bơm nước buồng tử cung vào đầu chu kỳ kinh (sạch kinh 2-5 ngày), siêu âm 3D buồng tử cung vào nửa sau chu kỳ kinh.

Nếu các cặp vợ chồng bị vô sinh - hiếm muộn hoặc chuẩn bị mang thai nhưng trước đó từng can thiệp nạo hút buồng tử cung, có thể đến khám và tiến hành các biện pháp thăm dò trên để phát hiện sớm dính buồng tử cung và điều trị kịp thời.

Xin cám ơn bác sĩ về những chia sẻ!

