Phương Oanh tiết lộ có thể hỏi các con 2 câu này 100 lần mỗi ngày

Mới đây, Phương Oanh đã đăng tải clip kể về cuộc sống của cô trong thời điểm hiện tại. Sao phim "Hương vị tình thân" nhận lời làm mẫu ảnh cho một nhãn hàng thời trang. Cô cũng đưa 2 con đến phim trường để tiện chăm sóc.

Người đẹp có những tiết lộ thú vị về 2 nhóc tỳ song sinh. Phương Oanh kể có thể hỏi các con 2 câu: "Mẹ xinh không?", "Yêu mẹ không?" 100 lần mỗi ngày. Điều này cho thấy tình cảm của cô dành cho các con. Và các nhóc tỳ cũng là điểm tựa tinh thần giúp cô có thêm động lực để vượt qua sóng gió trong cuộc sống.



Phương Oanh hạnh phúc vì được con trai Jimmy khen "mẹ xinh".

Trong chuyến công tác tại Hàn Quốc gần đây, Phương Oanh tranh thủ đưa hai con đi tham quan, vui chơi. Dù phải dành phần lớn thời gian chăm sóc các bé, khiến hành trình có phần vất vả và ít thời gian nghỉ ngơi hơn, nữ diễn viên vẫn cảm thấy vui vì có thể cùng con tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trong tuổi thơ.

Phương Oanh cũng cho rằng, khi bước sang một chặng đường mới của cuộc sống, phụ nữ có thể điều chỉnh những ưu tiên của bản thân nhưng không đồng nghĩa phải gác lại sở thích và đam mê. Cô vẫn muốn tiếp tục công việc, trải nghiệm những điều mới mẻ và tận hưởng những giây phút bình dị, ý nghĩa bên gia đình.

Phương Oanh và các con trong chuyến du lịch Hàn Quốc gần đây.

"Trong chuyến công tác Hàn Quốc kết hợp đưa hai con đi chơi vừa rồi, Oanh ưu tiên xếp đồ để phù hợp với môi trường khác nhau. Thời tiết bên Hàn cũng đã se lạnh, có nắng nhẹ nên các con cũng dễ thích nghi. Các con đang ở tuổi ăn tuổi nghịch nên nhiều lúc mẹ cũng bở hơi tai mới chạy theo kịp.

Đưa con đi cùng thì mẹ chẳng có thời gian để chụp ảnh sống ảo ở cánh đồng hoa bát ngát, hay nhan nhản uống cà phê ngắm hoàng hôn buông xuống sông Hàn.

Nhưng Oanh vẫn cảm thấy rất xứng đáng vì tuổi thơ của con chẳng quay lại lần 2 nên mọi khoảnh khắc cùng nhau bây giờ đều rất đáng giá".

Các con của Phương Oanh giờ đã trở thành "chef nhí" cùng vào bếp nấu ăn với mẹ.

Ở thời điểm hiện tại, Phương Oanh đang dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh cá nhân, chăm sóc gia đình và nuôi dạy cặp song sinh Jimmy, Jenny.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên vẫn duy trì niềm đam mê nấu nướng, thường xuyên thực hiện các vlog ẩm thực, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường gần gũi với khán giả. Sau thời gian tập trung cho cuộc sống riêng, cô cũng từng trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh năm 2025.

Đặc biệt, Jimmy và Jenny hiện được 2 tuổi rưỡi với nhiều thay đổi trong tính cách, đòi hỏi mẹ phải kiên nhẫn và dành nhiều thời gian đồng hành.

Phương Oanh lựa chọn tự tay chăm sóc các con, từ chuẩn bị bữa ăn, làm bánh đến tổ chức các hoạt động vui chơi tại nhà. Dù bận rộn với nhiều vai trò, cô vẫn cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình, đồng thời không từ bỏ những sở thích cá nhân.