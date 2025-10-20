"Phương Oanh" là từ khoá liên tục lọt top tìm kiếm trong thời gian gần đây. Nhất là sau khi thông tin Shark Bình bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn liên quan dự án tiền số AntEx thì nhất cử nhất động của Phương Oanh gây chú ý nhiều hơn. Những ngày qua, nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê "đóng băng" mạng xã hội, bài đăng gần nhất là trước 3 ngày Shark Bình bị bắt. Dạo này, Phương Oanh cũng hạn chế lộ diện hay cập nhật hình ảnh bản thân với công chúng.



Cho đến tối 19/10, diễn viên Quỳnh Kool bất ngờ đăng 2 đoạn clip có liên quan đến Phương Oanh. Trong clip, dễ dàng nhận ra Phương Oanh diện đồ sang trọng, ánh mắt có nét buồn nhưng vẫn rất thoải mái để trò chuyện, tương tác cùng đồng nghiệp. Phương Oanh đưa con trai và con gái cùng ra ngoài, có bảo mẫu hỗ trợ. Nữ diễn viên còn có biểu cảm "bất lực toàn tập" khi ái nữ ôm chặt Quỳnh Kool không muốn ra về. Đây được cho là những hình ảnh mới nhất của Phương Oanh giữa những biến cố trải đang diễn ra.

Quỳnh Kool hé lộ hình ảnh Phương Oanh đưa 2 con ra ngoài chơi

Ánh mắt Phương Oanh được nhận xét là có nét buồn bã

Phương Oanh "bó tay", Quỳnh Kool bật cười lớn khi con gái không muốn ra về

Hành trình tình yêu của Phương Oanh - Shark Bình đối diện với nhiều sóng gió. Năm 2022, cả hai lộ tin hẹn hò, khi những hình ảnh tình tứ bên nhau bị lan truyền trên mạng. Thời điểm ấy, dư luận bùng nổ vì Shark Bình đã trải qua một cuộc hôn nhân, trong khi Phương Oanh là nữ diễn viên nổi tiếng gắn với nhiều vai diễn để đời. Cô thừa nhận bản thân từng suy sụp, thậm chí nghĩ đến những điều tiêu cực, nhưng nhờ tình yêu và sự đồng hành của Shark Bình, gia đình, bạn bè, nữ diễn viên mới có thể mạnh mẽ đứng dậy.

Phương Oanh cũng nhiều lần khẳng định không can thiệp vào công việc tài chính hay những quyết định trong việc kinh doanh của chồng. Vào đầu năm 2023, nữ diễn viên nói: "Tôi có một nguyên tắc đó là không can thiệp vào chuyện kinh doanh của anh ấy, sẽ không nhờ cậy đến anh ấy giúp sức cho công việc của mình. Anh ấy là nhà đầu tư mà, mình nhận đầu tư của anh ấy thì quá dễ dàng. Với Oanh, sự nghiệp của Oanh phải do chính tay mình làm nên như trước nay vẫn vậy. Dù có thể xước xát, có thể vấp ngã nhưng mình vẫn phải là người tự giải quyết. Chính những vấp váp, sóng gió ấy là bài học vô giá để mình làm tốt hơn ở những bước tiếp theo. Thành hay bại phải là do mình thì sự nghiệp mới là của mình".