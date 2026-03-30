Phương Oanh đăng quang Miss World Vietnam 2025, trường Phan Đình Phùng Hà Nội một lần nữa chứng minh đây quả là "lò luyện hoa hậu, hot girl"!

Tối 29/3, Phan Phương Oanh (SBD 211) đến từ Hà Nội chính thức đăng quang Miss World Vietnam 2025 sau hành trình thi đấu ổn định và đầy ấn tượng. Cô sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 74, dự kiến diễn ra vào năm 2027.

Sinh năm 2003, Phương Oanh sở hữu chiều cao 1,73m cùng số đo ba vòng 83-61-92cm. Không chỉ gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh lịch, cô còn ghi điểm nhờ trí tuệ và nguồn năng lượng tích cực, nhanh chóng thu hút sự chú ý của ban giám khảo và khán giả ngay từ những vòng đầu.

Bên cạnh nhan sắc, thành tích học tập của nàng Hậu cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô đạt IELTS 7.5, tiếng Trung HSK 3, tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân với GPA 3.63/4.0, đồng thời nhận học bổng Khuyến khích học tập trong hai học kỳ liên tiếp năm học 2023-2024 và 2024-2025.

Thời phổ thông, Phương Oanh là học sinh của THPT Phan Đình Phùng - ngôi trường nổi tiếng tại Hà Nội. Cô từng giữ vai trò Chủ tịch Phan Đình Phùng Dance Club và cùng đội đại diện nhà trường giành quán quân giải High School Best Dance Crew năm 2020. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Phương Oanh đã thể hiện rõ tinh thần lãnh đạo và niềm đam mê nghệ thuật, sau này tiếp tục phát huy khi tham gia các hoạt động truyền thông, tình nguyện như Global Volunteer - AIESEC hay Bản lĩnh Marketer.

Với bề dày gần 100 năm, THPT Phan Đình Phùng là một trong những ngôi trường danh tiếng bậc nhất của Hà Nội, luôn nằm trong top đầu về điểm chuẩn và tỷ lệ cạnh tranh cao trong hệ không chuyên. Đặc biệt, nơi đây còn được mệnh danh là “lò đào tạo hoa hậu hot girl” khi từng là cái nôi của nhiều mỹ nhân nổi bật trong làng giải trí. Trước Phương Oanh, không ít Hoa hậu, Á hậu và hot girl đình đám cũng từng là cựu học sinh của Phan Đình Phùng, tạo nên một “thế hệ vàng” vừa xinh đẹp, vừa tài năng.

Hoa hậu Mai Phương Thúy

Mai Phương Thúy sinh năm 1988 tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 và nổi bật với chiều cao ấn tượng cùng nhan sắc rạng rỡ. Sau đăng quang, cô lọt top 17 Miss World 2006, từng tham gia diễn xuất trong phim Âm Tính.

Ngay từ thời còn học tại THPT Phan Đình Phùng, Mai Phương Thúy đã gây chú ý nhờ chiều cao nổi bật và sớm tham gia hoạt động người mẫu. Năm 2006, khi mới 18 tuổi và đang là sinh viên năm nhất, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam, đồng thời đại diện Việt Nam tại Miss World và lọt vào top 20 và top 17 chung cuộc. Cùng năm, cô còn được Globalbeauties.com xếp vào top 50 hoa hậu tiêu biểu nhất thế giới.

Thời học sinh, Mai Phương Thúy hoạt động khá sôi nổi trên các diễn đàn, thậm chí từng là “đại sứ thương hiệu” khi kết nối với diễn đàn học sinh Quang Trung. Sau khi đăng quang, cư dân mạng từng “truy lùng” các thông tin và hình ảnh của cô trên diễn đàn trường Phan Đình Phùng. Về sau, cô rời khỏi các hoạt động trực tuyến để tập trung cho vai trò Hoa hậu, tích cực tham gia hoạt động xã hội và thiện nguyện.

Hiện tại, cô là một doanh nhân và nhà đầu tư chứng khoán thành công, sở hữu khối tài sản lớn và phong cách sống kín tiếng.

Á hậu Tường San

Nguyễn Tường San, sinh năm 2000 tại Hà Nội, từng giành danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2019 và lọt top 8 Miss International tại Nhật Bản.

Ở tuổi 20, cô từng khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định kết hôn. Đám cưới “bạc tỷ” của Tường San thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Sau khi lập gia đình, cô giữ nguyên tắc không công khai danh tính và diện mạo chồng vì tính chất công việc của đối phương.

Nguyễn Tường San được đánh giá cao không chỉ về ngoại hình mà còn về học vấn. Cô là cựu học sinh xuất sắc của THPT Phan Đình Phùng, từng xuất hiện trên nhiều trang báo học trò nhờ vẻ ngoài nổi bật và thành tích học tập tốt trong nhiều năm liền. Sau khi tốt nghiệp, cô theo học tại Đại học Quốc tế RMIT và chuyển vào TP.HCM học tập sau khi đạt danh hiệu Á hậu.

Tường San còn sở hữu khả năng tiếng Anh ấn tượng. Trong các phần thi tại Miss International 2019, cô thể hiện sự tự tin và trôi chảy khi giao tiếp bằng tiếng Anh, nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Quỳnh Anh Shyn - hotgirl đình đám

Quỳnh Anh Shyn sinh năm 1996 là cựu học sinh của THPT Phan Đình Phùng. Hiện tại, cô là một trong những hot girl nổi tiếng hàng đầu trong giới trẻ Việt Nam, đồng thời là fashionista, beauty blogger, MC và người mẫu có sức ảnh hưởng.

Không chỉ hoạt động trong nước, Quỳnh Anh Shyn còn là đại sứ cho nhiều thương hiệu lớn quốc tế tại Việt Nam, ghi dấu ấn với phong cách thời trang cá tính và hình ảnh luôn đổi mới.

Trâm Anh - vợ JustaTee

Trâm Anh sinh năm 1995 tại Hà Nội, cũng là cựu học sinh của THPT Phan Đình Phùng. Cô từng gây “sốt” mạng xã hội với bức ảnh chụp trong lễ bế giảng và được gọi với danh xưng “hot girl mặt mộc”.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Trâm Anh đỗ vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền với số điểm cao. Hiện tại, cô đã kết hôn và có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên JustaTee, gia đình cô vừa chào đón em bé thứ 3.

Sau khi lập gia đình, Trâm Anh lựa chọn lui về hậu phương, tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh. Dù đã là mẹ 3 con, cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, trở thành hình mẫu được nhiều người ngưỡng mộ.