Phương Nhi: "Hôm nay em đi lấy chồng"

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip cũ ghi lại khoảnh khắc Phương Nhi trong một buổi chụp hình. Trong clip, nàng hậu diện trang phục thổ cẩm họa tiết cầu kỳ, mái tóc tết gọn gàng, gương mặt được makeup nhẹ nhàng tôn visual ngọt ngào, trong trẻo.

Bên cạnh nhan sắc, những chia sẻ từ ekip thực hiện buổi chụp cũng góp phần khiến hình ảnh Phương Nhi ghi điểm. Theo tiết lộ, ngoài đời cô là người lễ phép, nhẹ nhàng, luôn chủ động chào hỏi và hợp tác rất thoải mái với mọi người. Trong quá trình làm việc, Phương Nhi không tạo khoảng cách, sẵn sàng lắng nghe góp ý và giữ thái độ tích cực xuyên suốt buổi chụp.

Chia sẻ về chuyện lấy chồng của Phương Nhi hot trở lại (Clip: @raindinh.official)

Điều khiến đoạn clip được chia sẻ rầm rộ hơn cả là màn tương tác hài hước giữa Phương Nhi và ekip. Khi có người trêu: "Hôm nay em hóa thân thành gái bản đúng không?", nàng hậu cười tươi rồi đáp ngay: "Không ạ, hôm nay em đi lấy chồng". Câu trả lời nửa đùa nửa thật này lập tức khiến mọi người bật cười, đồng thời khiến cư dân mạng thích thú chia sẻ lại.

Thời gian gần đây, chuyện lễ cưới của Phương Nhi liên tục được nhắc đến trên mạng xã hội. Theo đó, cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới trong 2 ngày 22/1 và 23/1 tại một trong những khu resort sang trọng thuộc sở hữu của tập đoàn nhà chú rể. Khách mời dự đám cưới của Phương Nhi và chồng có quy định dresscode trang phục với màu sắc phong phú thiên về phong cách nhẹ nhàng, tươi tắn.

Đặc biệt nhất, trong lịch trình đám cưới của Á hậu Phương Nhi còn có hoạt động chưa từng xuất hiện trong các hôn lễ showbiz chính là giải đấu thể thao được tổ chức vào sáng 23/1. Đây dự sẽ là hoạt động thú vị, mới lạ khiến khách mời và hội "ăn cưới online" phải mong chờ.

Thông tin Phương Nhi chuẩn bị tổ chức đám cưới nhận nhiều quan tâm của công chúng.

Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng đã tổ chức lễ ăn hỏi tại Thanh Hoá vào tháng 1/2025. Cặp đôi có 1 năm để chuẩn bị cho đám cưới sắp tới. Suốt thời gian qua, Phương Nhi chỉ tập trung cho việc học hành, sống kín tiếng, vài lần hiếm hoi xuất hiện là đi cùng chồng xem concert hoặc tham gia các hoạt động cùng gia đình tỷ phú. Mỗi lần lộ diện, Phương Nhi đều được khen ngợi nhan sắc thăng hạng, phong cách trưởng thành hơn.

Đơn cử như lần nàng hậu xuất hiện tại lễ trao giải Khoa học - Công nghệ toàn cầu VinFuture 2025 hôm 5/12 năm ngoái. Phương Nhi thu hút mọi ánh nhìn với chiếc áo dài hồng dịu mắt, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và rạng rỡ đặc trưng. Kiểu tóc búi thấp, phần trước thả nhẹ vài lọn tạo cảm giác mềm mại. Qua ống kính tại sự kiện, Phương Nhi chứng minh visual đẹp mọi góc độ, mỗi khung hình đều toát ra phong thái sang trọng. Một điều mà nhiều người phải dành lời khen chính là thần sắc lên "level" của nàng hậu chuẩn phu nhân hào môn.

Mỗi lần Phương Nhi xuất hiện đều trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Ảnh: Như Hoàn