Phương Đông Asahi - Mô hình Wellness Retreat lý tưởng cho thế hệ trung niên giữa lòng Hà Nội

Xu hướng chi tiền để "chữa lành" bằng nghỉ dưỡng của giới trung niên

Giữa guồng quay hối hả của nhịp sống hiện đại, định nghĩa về một kỳ nghỉ hoàn hảo đang dần thay đổi, đặc biệt là đối với thế hệ trung niên. Đã qua rồi thời của những chuyến đi chớp nhoáng với lịch trình tham quan dày đặc. Giờ đây, họ tìm kiếm những trạm dừng chân tĩnh lặng để cơ thể nghỉ ngơi, tâm trí thư thái và sức khỏe được phục hồi. Thay vì những chặng đường dài họ ưu tiên những nơi vừa thuận tiện di chuyển, vừa đáp ứng trọn vẹn mọi đặc quyền nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Từ đó, Wellness Retreat - mô hình nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu, vận động nhẹ nhàng, dinh dưỡng khoa học và chăm sóc sức khỏe toàn diện trở thành lựa chọn được nhiều người ưu tiên. Sự phát triển mạnh mẽ của xu hướng này phản ánh rõ nét sự thay đổi trong tư duy tiêu dùng toàn cầu. Theo thống kê của Global Wellness Institute (GWI), chi tiêu cho du lịch chăm sóc sức khỏe đã đạt khoảng 894 tỷ USD trong năm 2024. Tổ chức này dự báo đến năm 2030, thị trường Wellness Tourism có thể vượt mốc 1.600 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng gần 10% mỗi năm. Xu hướng này cũng đang lan tỏa rất rộng rãi tại Việt Nam. Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, nhu cầu đối với các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch xanh và đặc biệt là du lịch chăm sóc sức khỏe đã gia tăng đáng kể sau đại dịch.

Phương Đông Asahi - "Ốc đảo" Wellness Retreat an yên giữa lòng Hà Nội

Tọa lạc trong khuôn viên Tổ hợp Y tế Phương Đông, Phương Đông Asahi mở ra một khoảng xanh yên tĩnh giữa lòng Thủ đô, nơi những bộn bề của cuộc sống thường nhật dường như chậm lại. Mỗi liệu trình nghỉ dưỡng tại đây được kiến tạo như một hành trình tái tạo năng lượng, giúp khách hàng chăm sóc bản thân, tìm lại sự cân bằng và nuôi dưỡng sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Hành trình trị liệu khoa học, nuôi dưỡng sức khỏe từ bên trong

Khởi đầu hành trình chữa lành là liệu trình khoáng trị liệu với tắm khoáng Onsen chuẩn Nhật rộng 800m². Onsen là phương pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên được xem như một phần trong nghệ thuật sống của xứ Phù Tang. Tại Phương Đông Asahi, khách hàng có thể thả mình vào làn nước khoáng nóng nhẹ nhàng ôm ấp từng thớ cơ, cảm nhận hệ thống bể sục micro bubble với hàng triệu bọt khí li ti đang dịu dàng massage từng vùng cơ thể. Đan xen cùng hơi ấm là sự thức tỉnh mạnh mẽ của bể lạnh Mizuburo và hương thơm tự nhiên từ các lu thảo dược. Sự luân chuyển tinh tế giữa nóng - lạnh đánh thức cơ chế phục hồi tự nhiên của cơ thể, để những căng thẳng dần được xoa dịu và mang lại cảm giác thư thái từ bên trong.

Tiếp nối hành trình là liệu pháp nhiệt trị liệu với hệ thống xông hơi Jjim Jil Bang cao cấp theo phong cách Hàn Quốc. Được thiết kế như một miền thư giãn đa giác quan, mỗi phòng xông tại đây đều mang đến những công dụng sức khỏe chuyên biệt. Khách hàng có thể cảm nhận sự ấm áp, thư thái từ phòng xông đá muối Himalaya hỗ trợ thanh lọc hệ hô hấp, hay thả lỏng tâm trí trong phòng Oxy Hinoki thoảng hương gỗ Nhật Bản dịu nhẹ. Sự kết hợp khoa học giữa các phòng xông đá quý, hang hồng ngoại và phòng xông tuyết lạnh tạo nên một quy trình hỗ trợ phục hồi thể chất toàn diện. Đặc biệt, không gian còn bố trí phòng xông phụ khoa kín đáo dành riêng cho phái đẹp, nơi hơi ấm hòa quyện cùng thảo dược thiên nhiên để nâng niu sức khỏe phụ nữ một cách nhẹ nhàng và tinh tế.

Rời khỏi không gian ấm áp của nhiệt trị liệu, hành trình phục hồi thể chất sẽ tiếp tục được nối dài. Bước vào không gian thủy trị liệu tại bể bơi bốn mùa, sự nâng đỡ tự nhiên của nước giúp giải phóng hoàn toàn áp lực lên hệ xương khớp giúp cải thiện sức bền và độ dẻo dai hiệu quả. Nhờ nhiệt độ nước được duy trì lý tưởng quanh năm, khách hàng có thể thảnh thơi bơi lội trong mọi điều kiện thời tiết. Và để trải nghiệm chăm sóc sức khỏe thêm phần trọn vẹn, phòng gym hiện đại với hệ thống thiết bị tân tiến đã được bố trí ngay liền kề. Sự kết nối tinh tế này tạo nên một chu trình rèn luyện liền mạch, khách hàng dễ dàng duy trì thói quen vận động khoa học và duy trì thể trạng ngay cả trong những ngày nghỉ dưỡng.

Mảnh ghép không thể thiếu của một kỳ Wellness Retreat trọn vẹn chính là liệu trình Spa trị liệu chuyên sâu. Mỗi liệu pháp là một sự kết hợp tinh tế giữa kỹ thuật y học cổ truyền và nghệ thuật xoa bóp hiện đại. Dưới đôi bàn tay điêu luyện của các kỹ thuật viên của Phương Đông Asahi Spa trị liệu, từng huyệt đạo được tác động chính xác, giúp đả thông kinh lạc và đánh thức luồng sinh khí bên trong cơ thể. Những vùng cơ căng cứng, nhức mỏi dai dẳng ở cổ - vai - gáy hay vùng thắt lưng đều được làm mềm và giải phóng hoàn toàn áp lực. Kết thúc liệu trình Spa trị liệu, cơ thể như trút bỏ được mọi gánh nặng, tâm trí nhẹ bẫng, mở đường cho những giấc ngủ sâu, trọn vẹn và êm ái.

Không gian nghỉ dưỡng an yên giữa lòng Thủ đô

Nếu các liệu pháp trị liệu là trái tim của một kỳ nghỉ Wellness Retreat, thì không gian lưu trú chính là lớp nền cảm xúc giúp hành trình chữa lành thêm phần trọn vẹn. Tại Phương Đông Asahi, hệ thống phòng nghỉ được kiến tạo dựa trên sự giao hòa giữa nét sang trọng và tinh thần tối giản. Nội thất trang nhã kết hợp cùng ánh sáng tự nhiên dịu nhẹ đã biến mỗi căn phòng thành một trạm nghỉ dưỡng bình yên, vỗ về tâm trí. Chỉ cần kéo nhẹ tấm rèm, một bức tranh thiên nhiên xanh mát sẽ hiện ra với lối dạo bộ uốn lượn rợp bóng mát. Ở đó, mỗi bước chân dạo chơi đều như một nhịp thiền định, mang lại sự tĩnh tại giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Dinh dưỡng cân bằng - Mảnh ghép hoàn thiện trải nghiệm Wellness

Sau khi cơ thể được thả lỏng, vị giác sẽ được chiều chuộng bởi những món ăn tinh tế, đánh thức mọi giác quan tại hai nhà hàng cao cấp Asahi và Gasuto. Từ những nguyên liệu tươi ngon thượng hạng, các bếp trưởng tài hoa đã sáng tạo nên những thực đơn vừa bùng nổ hương vị, vừa vẹn toàn dưỡng chất. Sự hài lòng nơi vị giác ấy sẽ lưu lại như một dấu ấn khó quên trong suốt hành trình "chữa lành" tại Phương Đông Asahi.

Giá trị đích thực của một chuyến đi chữa lành chưa bao giờ nằm ở số dặm bay, mà nằm ở biên độ bình yên mà tâm hồn bạn chạm tới. Chẳng cần những hành trình di chuyển dài ngày đầy mỏi mệt, chỉ cách trung tâm Hà Nội 20 phút lái xe, Phương Đông Asahi chính là câu trả lời trọn vẹn cho xu hướng Wellness Retreat. Nuôi dưỡng thân tâm từ những trải nghiệm tinh tế nhất tại đây chính là cách mở ra cánh cửa dẫn tới một "tuổi vàng" rực rỡ và tràn đầy năng lượng.

Phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi Địa chỉ: Số 9 Phố Viên, P. Đông Ngạc, TP. Hà Nội Hotline: 1900 5288 / 097 807 9356

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