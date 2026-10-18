Phương Đông Asahi đồng hành cùng phụ nữ trung niên trên hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện

‏Ngày Mãn kinh Thế giới 18/10: Khi phụ nữ cần lắng nghe cơ thể nhiều hơn‏

‏Tuổi trung niên đánh dấu nhiều thay đổi trong cuộc sống của người phụ nữ. Bên cạnh những chuyển biến về tâm lý, công việc và các mối quan hệ gia đình, cơ thể cũng có thể xuất hiện những dấu hiệu như đau mỏi cơ xương khớp, giấc ngủ chập chờn, mệt mỏi kéo dài. Trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, những thay đổi nội tiết có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng sống. Tuy nhiên, mỗi biểu hiện đều cần được nhìn nhận trong mối liên hệ với tình trạng sức khỏe cụ thể, thay vì mặc định đó là hệ quả tất yếu của tuổi tác.‏

‏Nhân dịp Ngày Mãn kinh Thế giới 18/10/2026 với chủ đề "Đau mạn tính ở tuổi trung niên", ThS.BSNT Nguyễn Đình Nam – Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe tinh thần, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông chia sẻ: ‏ ‏"Không ít bệnh nhân nữ trung niên đến với tôi với những biểu hiện như bồn chồn, lo lắng, mệt mỏi. Đây cũng có thể là những dấu hiệu liên quan đến giai đoạn mãn kinh. Vì vậy, phụ nữ trung niên nên chú ý đến những thay đổi của cơ thể, chủ động thăm khám để được tư vấn và hướng dẫn chăm sóc phù hợp."‏

‏Lắng nghe cơ thể, không xem nhẹ những dấu hiệu bất thường và chủ động thăm khám khi cần thiết chính là những bước quan trọng giúp phụ nữ tuổi trung niên chăm sóc bản thân tốt hơn, hướng đến cuộc sống khỏe mạnh và an yên.‏

‏Từ thăm khám sức khỏe đến hành trình nghỉ dưỡng tại Phương Đông Asahi‏

‏Ở tuổi 55, bà T.M và cùng người bạn thân bắt đầu dành nhiều sự quan tâm hơn cho những thay đổi của cơ thể. Thay vì xem những cơn đau mỏi là những biểu hiện khó tránh khỏi của tuổi tác, hai bà lựa chọn đến Bệnh viện Đa khoa Phương Đông để thăm khám, lắng nghe tư vấn từ bác sĩ và hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình. Sau buổi thăm khám, hành trình tiếp tục tại Phương Đông Asahi với những trải nghiệm nghỉ dưỡng, thư giãn như một cách để hai người phụ nữ dành thời gian chăm sóc bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần.‏

‏Tại buổi thăm khám, bác sĩ phân tích những vấn đề sức khỏe thường gặp ở tuổi trung niên như đau mỏi cơ xương khớp, khó ngủ, ngủ không sâu giấc và mệt mỏi trong sinh hoạt hằng ngày. Những biểu hiện này có thể liên quan đến nhiều yếu tố, trong đó có sự thay đổi nội tiết ở giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh, vì vậy cần được đánh giá cụ thể để xác định nguyên nhân và hướng chăm sóc phù hợp. Tùy theo tình trạng sức khỏe, bác sĩ có thể cân nhắc kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong kế hoạch chăm sóc, nhằm hỗ trợ cải thiện triệu chứng, nâng cao khả năng vận động, sức mạnh và sự linh hoạt của cơ thể theo chỉ định chuyên môn.‏

‏"Trước đây, tôi thường nghĩ đau mỏi hay ngủ không ngon là những điều khó tránh khỏi khi tuổi tác tăng lên. Sau buổi thăm khám, tôi hiểu rằng mình cần quan tâm đến sức khỏe chủ động hơn, thay vì tự chịu đựng hoặc phỏng đoán nguyên nhân"‏ ‏, bà T.M chia sẻ‏

‏Nếu thăm khám y tế giúp mỗi người hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe, thì nghỉ ngơi và thư giãn cũng là những nhu cầu đáng được quan tâm trong nhịp sống bận rộn. Đây chính là điểm nối trong hành trình trải nghiệm của hai bà khi điểm đến tiếp theo là Phương Đông Asahi. Nằm trong cùng khuôn viên với Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, Phương Đông Asahi sở hữu lợi thế kết nối giữa môi trường nghỉ dưỡng và hệ thống dịch vụ y tế. Nhờ đó, khách hàng có thể thuận tiện kết hợp việc thăm khám tại bệnh viện với thời gian nghỉ ngơi, đáp ứng hai nhu cầu khác nhau nhưng cùng hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống.‏

‏Với định hướng nghỉ dưỡng, dưỡng lão cao cấp, Phương Đông Asahi mang đến không gian để khách hàng tạm rời khỏi những áp lực thường nhật, tận hưởng các trải nghiệm thư giãn và dành thời gian chăm sóc bản thân. Đối với phụ nữ trung niên, những khoảng nghỉ như vậy càng có ý nghĩa khi cuộc sống thường gắn với nhiều trách nhiệm trong công việc, gia đình và các mối quan hệ.‏

‏"Tôi thấy rất thuận tiện khi có thể kết hợp thăm khám và nghỉ dưỡng trong cùng khuôn viên. Sau những ngày bận rộn, được dành thời gian cho bản thân, chậm lại một chút và tận hưởng những trải nghiệm thư giãn cũng là điều rất đáng quý"‏ ‏, bà T.M chia sẻ thêm.‏

‏Phương Đông Asahi - Không gian nghỉ dưỡng nâng niu sức khỏe và tinh thần phụ nữ trung niên‏

‏Thấu hiểu nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn và chăm sóc bản thân của phụ nữ tuổi trung niên, Phương Đông Asahi kiến tạo hệ sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp với đa dạng tiện ích, giúp mỗi khách hàng tìm thấy khoảng thời gian dành riêng cho mình.‏

‏Nổi bật trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng tại Phương Đông Asahi là khu tắm khoáng Onsen rộng 800m² với hệ thống 8 bể tắm, mang đến trải nghiệm thư giãn lấy cảm hứng từ văn hóa tắm khoáng Nhật Bản. Trong làn nước ấm, cơ thể được thả lỏng, giúp giảm cảm giác căng cứng cơ bắp và mang lại sự dễ chịu sau những ngày dài bận rộn. Đặc biệt, với phụ nữ tuổi trung niên thường phải cân bằng nhiều trách nhiệm trong công việc và gia đình, khoảng thời gian ngâm mình thư thái tại Onsen là cơ hội để tạm gác những lo toan, giải tỏa căng thẳng và dành sự quan tâm nhiều hơn cho bản thân. Bên cạnh trải nghiệm thư giãn, việc ngâm nước ấm phù hợp còn có thể hỗ trợ giảm cảm giác đau mỏi và giúp cơ thể dễ chịu hơn. ‏

‏Song hành cùng Onsen là khu xông hơi Jjim Jil Bang gồm 10 phòng xông, mang đến trải nghiệm thư giãn theo phong cách Hàn Quốc. Không gian nhiệt ấm giúp cơ thể toát mồ hôi, tạo cảm giác nhẹ nhõm, thư thái; đồng thời, hơi ấm có thể giúp cơ bắp thả lỏng sau những giờ làm việc hoặc vận động. Đây là một lựa chọn để làm mới trải nghiệm nghỉ dưỡng, kết hợp khoảng thời gian chăm sóc bản thân với những phút giây nghỉ ngơi trọn vẹn. ‏

‏Tại Phương Đông Asahi, ‏ ‏tắm khoáng nóng Onsen‏ ‏ và xông hơi Jjim Jil Bang không chỉ làm phong phú trải nghiệm nghỉ dưỡng mà còn mở ra những khoảng lặng cần thiết giữa nhịp sống nhiều bận rộn. Khi kết hợp cùng Spa trị liệu, bể bơi bốn mùa và hệ thống nhà hàng Á – Âu, khách hàng có thể tận hưởng hành trình đa dạng từ thư giãn, chăm sóc cơ thể đến vận động và thưởng thức ẩm thực. Tất cả góp phần tạo nên một không gian nghỉ dưỡng để phụ nữ tuổi trung niên chủ động dành thời gian cho chính mình, nuôi dưỡng tinh thần thư thái và tận hưởng chất lượng sống mỗi ngày.‏

‏Ngày Mãn kinh Thế giới không chỉ nhắc đến những thay đổi trong cơ thể phụ nữ, mà còn mở ra cơ hội để mỗi người nhìn nhận việc chăm sóc sức khỏe như một phần cần thiết của cuộc sống. Bước vào tuổi trung niên không có nghĩa là phải chấp nhận những khó chịu kéo dài; đó có thể là thời điểm thích hợp để điều chỉnh nhịp sống, quan tâm đến sức khỏe và dành cho mình nhiều sự chăm sóc hơn. Hơn cả một điểm đến nghỉ dưỡng, Phương Đông Asahi mong muốn trở thành người bạn đồng hành, nơi mỗi người phụ nữ có thể tạm gác những bộn bề, lắng nghe cơ thể và tìm lại sự cân bằng trong nhịp sống. Bởi khi biết yêu thương và chăm sóc chính mình, người phụ nữ sẽ có thêm nền tảng để tận hưởng trọn vẹn từng giai đoạn của cuộc đời.‏

‏Phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi‏

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