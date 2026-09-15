Phục hồi thể trạng bằng Y học cổ truyền: Hành trình chăm sóc từ "gốc"

Dưỡng sinh và phục hồi theo Y học cổ truyền: Chăm sóc cơ thể từ gốc

Trong quan niệm Y học cổ truyền, sức khỏe không chỉ được nhìn nhận qua một triệu chứng riêng lẻ mà là sự cân bằng giữa khí, huyết, âm, dương và chức năng các tạng phủ. Khi cơ thể trải qua bệnh tật, phẫu thuật, sinh nở hoặc chịu tác động kéo dài từ áp lực, thiếu ngủ, dinh dưỡng không đầy đủ, trạng thái cân bằng này có thể bị ảnh hưởng, khiến người bệnh cảm thấy mệt mỏi, ăn ngủ kém, đau mỏi hoặc giảm khả năng vận động.

Từ góc nhìn này, dưỡng sinh và phục hồi hướng tới việc chăm sóc cơ thể một cách chủ động, giúp thư giãn, điều hòa và từng bước nâng đỡ thể trạng thay vì chỉ tập trung vào một biểu hiện đơn lẻ.

TS. BS Nguyễn Duy Tuân – Giám đốc Trung tâm Y học cổ truyền, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) cho biết, theo quan niệm Y học cổ truyền, "chính khí" là nền tảng giúp cơ thể duy trì trạng thái khỏe mạnh và khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh. Khi chính khí suy yếu, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, giảm sức chống đỡ và cần nhiều thời gian hơn để phục hồi sau bệnh tật hoặc những giai đoạn thể lực bị suy giảm.

TS. BS Nguyễn Duy Tuân thăm khám tứ chẩn để tìm hiểu nguyên nhân, cá thể hóa phục hồi sức khỏe

"Trong Y học cổ truyền có quan niệm ‘chính khí tồn nội, tà bất khả can’, nhấn mạnh vai trò của chính khí đối với sức khỏe. Vì vậy, phục hồi thể trạng không chỉ hướng tới việc giải quyết một triệu chứng trước mắt mà quan trọng hơn là đánh giá và nâng đỡ toàn trạng của cơ thể, giúp người bệnh từng bước lấy lại sự cân bằng Âm Dương, khôi phục chức năng tạng phủ." – TS. BS Nguyễn Duy Tuân chia sẻ.

Theo đó, trước khi xây dựng liệu trình, bác sĩ sẽ thực hiện tứ chẩn gồm vọng – văn – vấn – thiết để đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh. Từ quan sát sắc mặt, thần thái, thể trạng; lắng nghe và hỏi về triệu chứng, giấc ngủ, ăn uống, sinh hoạt; đến bắt mạch và thăm khám theo Y học cổ truyền, bác sĩ có cơ sở để nhận định tình trạng khí huyết, âm dương và chức năng tạng phủ, từ đó lựa chọn phương pháp chăm sóc phù hợp.

Gói Cát Tường – kết hợp tinh hoa Y học cổ truyền trong hành trình phục hồi thể trạng

Sau những giai đoạn cơ thể suy yếu, nhu cầu phục hồi không chỉ dừng lại ở việc nghỉ ngơi mà cần một lộ trình chăm sóc phù hợp với từng thể trạng. Từ đó, Trung tâm Y học cổ truyền PhenikaaMec xây dựng Gói Cát Tường – Phục hồi và nâng cao thể trạng, kết hợp các phương pháp Y học cổ truyền dùng thuốc và không dùng thuốc trong cùng một hành trình chăm sóc.

Điểm nổi bật của Gói Cát Tường là cá thể hóa liệu trình theo từng người bệnh. Thay vì áp dụng một công thức cố định, bác sĩ Y học cổ truyền sẽ thăm khám, đánh giá toàn diện thể trạng, triệu chứng, tiền sử sức khỏe và nhu cầu phục hồi để xác định hướng chăm sóc phù hợp. Từ đó, từng phương pháp, bộ phận cần tác động, phương huyệt và cách phối hợp liệu trình được lựa chọn linh hoạt theo tình trạng của mỗi người, tạo nên một hành trình chăm sóc riêng thay vì một liệu trình chung cho tất cả.

Người bệnh được châm cứu huyệt đạo, cải thiện các triệu chứng

Tùy từng trường hợp, nhóm phương pháp không dùng thuốc có thể được phối hợp gồm điện châm, xoa bóp – bấm huyệt, cứu (ôn cứu), xông thuốc bằng máy, bó thuốc Y học cổ truyền, ngâm chân thuốc và gội đầu dưỡng sinh. Mỗi liệu pháp đảm nhiệm một vai trò khác nhau trong quá trình chăm sóc, từ hỗ trợ thư giãn, giảm cảm giác đau mỏi đến tạo điều kiện để cơ thể phục hồi sau những giai đoạn chịu nhiều tác động.

Bên cạnh đó, khi có chỉ định, bác sĩ sẽ kết hợp thuốc thang Y học cổ truyền, được kê đơn dựa trên tình trạng cụ thể của từng người bệnh. Thuốc được bốc và cấp phát tại Trung tâm theo đúng chỉ định, giúp nuôi dưỡng thể trạng từ bên trong theo nguyên lý Y học cổ truyền.

Nhờ sự kết hợp này, Gói Cát Tường không đơn thuần là một chuỗi dịch vụ trị liệu mà được xây dựng như một lộ trình phục hồi có sự thăm khám, lựa chọn và theo dõi của bác sĩ, hướng tới giúp người bệnh từng bước lấy lại trạng thái khỏe mạnh, nâng cao thể lực và chủ động chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Trung tâm Y học cổ truyền PhenikaaMec – Đồng hành cùng người bệnh trên hành trình phục hồi và nâng cao thể trạng

Để một liệu trình phục hồi thực sự phù hợp, bên cạnh các phương pháp trị liệu, năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ và điều kiện chăm sóc là những yếu tố quan trọng. Trung tâm Y học cổ truyền PhenikaaMec quy tụ đội ngũ chuyên gia đồng hành trong thăm khám, điều trị kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại.

Trung tâm được đầu tư không gian đồng bộ, tạo điều kiện để người bệnh vừa trị liệu vừa nghỉ ngơi trong môi trường y tế sạch sẽ, yên tĩnh. Gói Cát Tường được triển khai với phòng nội trú tiêu chuẩn A – 2 giường, khu vực gội đầu dưỡng sinh, hệ thống điện châm cùng khu vực bốc thuốc và tủ thuốc Y học cổ truyền được bố trí khoa học.

Khu vực tủ thuốc tại Trung tâm Y học cổ truyền PhenikaaMec

Việc kết hợp thăm khám – trị liệu – nghỉ ngơi – theo dõi sức khỏe trong cùng một môi trường giúp hành trình phục hồi trở nên thuận tiện và liền mạch hơn, đặc biệt với người sau ốm, sau phẫu thuật, phụ nữ sau sinh hoặc người thường xuyên chịu áp lực, căng thẳng kéo dài.

Không dừng lại ở Gói Cát Tường, Trung tâm Y học cổ truyền PhenikaaMec còn xây dựng các gói chăm sóc theo từng nhóm nhu cầu sức khỏe. Trong đó, Gói Kiện Khang hướng tới chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Gói An Nhiên dành cho điều trị và chăm sóc giảm nhẹ, hỗ trợ người bệnh ung thư. Mỗi gói đều được xây dựng theo định hướng cá thể hóa, để người bệnh được bác sĩ đánh giá trước khi lựa chọn lộ trình phù hợp.

Từ việc kế thừa những giá trị của Y học cổ truyền đến ứng dụng nền tảng y khoa hiện đại, PhenikaaMec hướng tới một mô hình chăm sóc sức khỏe vừa khoa học, chuyên sâu vừa nhân văn. Đây cũng là cách Trung tâm hiện thực hóa tinh thần "Đổi mới – Kiến tạo – Bền vững" của Tập đoàn Phenikaa: đổi mới trong chuyên môn, kiến tạo những giải pháp chăm sóc phù hợp với từng người bệnh và hướng tới những giá trị bền vững cho sức khỏe cộng đồng.

Nếu đang trong giai đoạn phục hồi sau bệnh, phẫu thuật, sau sinh hoặc có nhu cầu chủ động nâng cao thể trạng, người dân có thể liên hệ Trung tâm Y học cổ truyền PhenikaaMec để được bác sĩ thăm khám và tư vấn lộ trình phù hợp. Liên hệ để được tư vấn:

Trung tâm Y học cổ truyền PhenikaaMec

Địa chỉ: Tầng 6,7 Tòa D - Bệnh viện Đại học Phenikaa - Tổ 5, Hòe Thị, Phường Xuân Phương, Hà Nội

Hotline: 1900 2262

Website: https://phenikaamec.com/

Trung tâm Y học cổ truyền thuộc Bệnh viện Đại học Phenikaa

Quyết định Số 27/2023/QĐ-VT-HĐQT ngày 28 tháng 06 năm 2023

Thời gian hoạt động: 24/24 giờ