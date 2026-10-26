Phúc Anh lần đầu làm đạo diễn, kể chuyện người mẹ nuôi 4 con một mình trong Mẹ Cò

Sáng 25/10, Phúc Anh tổ chức họp báo giới thiệu MV "Mẹ Cò" trước khi sản phẩm chính thức công chiếu lúc 20h cùng ngày trên YouTube. Theo ê-kíp, câu chuyện trong MV đã khiến nhiều khán giả có mặt tại buổi ra mắt rơi nước mắt. Đây cũng là sản phẩm đặc biệt trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, bởi lần đầu tiên cô đảm nhận vai trò đạo diễn và biên kịch, bên cạnh việc tự sáng tác và thể hiện ca khúc.

"Mẹ Cò" là dự án tiếp nối hành trình "54 Dân Tộc Việt Nam" của Phúc Anh. Sau khi đi qua đủ 54 dân tộc, cô không khép lại dự án mà chọn mở rộng theo hướng kể chuyện sâu hơn, bắt đầu bằng câu chuyện về tình mẫu tử nơi miền quê Nam Bộ.

Người mẹ về già vẫn dọn đủ năm phần cơm

MV xoay quanh một người mẹ trẻ ngoài 30 tuổi phải một mình nuôi bốn người con sau khi chồng đi làm ăn xa và không trở về. Giữa cảnh nghèo khó, chị ngày ngày gánh hàng ra đồng, chắt chiu từng bữa ăn cho các con. Căn nhà nhỏ thiếu thốn nhưng vẫn ấm áp bởi những bữa cơm quây quần bên bếp lửa và những buổi tối mẹ ngồi kèm con học bài.

Trong bốn người con, An, cậu con trai thứ hai, sớm cho thấy tấm lòng hướng thiện khi thường để dành phần cơm của mình cúng dường các vị sư khất thực đi ngang nhà. Người mẹ không ngăn cản mà còn lặng lẽ ủng hộ, trao thêm thức ăn và đưa con đến tận bình bát của chư Tăng. Khi An lớn lên và xin xuất gia, bà chấp thuận, tiếp tục cuộc sống lao động vất vả bên ba cô con gái.

Năm tháng trôi qua, các con lần lượt trưởng thành, người lập gia đình, người bước vào đời sống tu hành. Người mẹ ở lại căn nhà cũ, sống giản dị và dành sự quan tâm cho những đứa trẻ nghèo trong xóm. Chi tiết gây xúc động nhất là dù các con đã có cuộc sống riêng, bà vẫn giữ thói quen dọn đủ năm phần cơm như thể cả nhà vẫn đang quây quần bên nhau.

Đến khi lâm bệnh, bà âm thầm chịu đựng vì không muốn con cái phải lo lắng. Chỉ khi một đứa trẻ trong xóm phát hiện và báo tin, An cùng ba chị gái mới trở về chăm sóc mẹ những ngày cuối đời. Người mẹ ra đi trong vòng tay các con, nhưng MV không khép lại ở mất mát. Những điều thiện lành bà gieo vẫn được tiếp nối qua người con trai và qua những hành động tử tế truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Hình tượng con cò được Phúc Anh chọn làm điểm tựa cảm xúc xuyên suốt tác phẩm. Từ cánh cò lặn lội trên đồng ruộng đến câu hát ru "Con cò mà đi ăn đêm", con cò từ lâu đã gắn với thân phận người phụ nữ nông thôn tần tảo trong ca dao, dân ca Việt Nam. Nếu cánh cò trong lời ru từng theo những đứa trẻ vào giấc ngủ, thì "Mẹ Cò" lại nhắc những người con đã lớn khôn về tình yêu thương vô điều kiện của mẹ. Về âm nhạc, ca khúc tiếp tục chất liệu cinematic mà Phúc Anh theo đuổi thời gian qua, với ca từ giàu tính tự sự và giai điệu sâu lắng.

Văn hóa Khmer Nam Bộ đi vào từng khung hình

Điểm khác biệt của "Mẹ Cò" nằm ở cách Phúc Anh đưa văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ vào câu chuyện. Mái chùa Khmer, các vị sư Phật giáo Nam tông trên hành trình khất thực, truyền thống xuất gia của các cậu bé người Khmer cùng nếp sinh hoạt thường ngày của người dân không chỉ làm nền bối cảnh mà gắn trực tiếp với diễn biến câu chuyện. Hình ảnh cậu bé An nhường phần cơm cúng dường các sư, được mẹ âm thầm ủng hộ, chính là chi tiết thể hiện rõ nhất tinh thần hướng thiện trong đời sống gia đình người Khmer.

Theo ê-kíp, việc lồng ghép này nhằm làm nổi bật sự đa dạng văn hóa Việt Nam, đồng thời thể hiện sự trân trọng của nữ nghệ sĩ với cộng đồng mà sản phẩm khắc họa.

"54 Dân Tộc Việt Nam" là dự án kết hợp âm nhạc, văn hóa và thiện nguyện mà Phúc Anh thực hiện trong hơn một năm. Cô đi qua nhiều tỉnh thành, trực tiếp gặp gỡ và tìm hiểu đời sống của 54 dân tộc, từ những bản làng xa xôi, các cộng đồng dân tộc có dân số ít đến những địa phương còn nhiều khó khăn. Song song với việc ghi lại câu chuyện bản địa, dự án triển khai các hoạt động cộng đồng, trao học bổng và quà hỗ trợ cho trẻ em, người dân tại nhiều nơi.

Dấu ấn đáng chú ý của hành trình là bức tranh "Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam" với sự tham gia của học sinh đến từ đủ 54 dân tộc, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục. Dự án cũng cho ra đời chuỗi MV quay tại các địa phương từng ghé qua gồm "Ta Từ Đâu Tới", "Trẻ Vùng Cao" và "54 Dân Tộc Việt Nam".

Với "Mẹ Cò", Phúc Anh cho thấy dự án không dừng lại ở cột mốc đủ 54 dân tộc mà tiếp tục mở rộng về cách kể chuyện và chiều sâu cảm xúc, để âm nhạc trở thành cầu nối đưa văn hóa, tình người và vẻ đẹp Việt Nam đến gần hơn với khán giả hôm nay.