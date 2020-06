Phù thuỷ Make up Lê Nguyễn - khi đam mê trở thành động lực truyền cảm hứng cho người trẻ

Vừa là một chuyên gia trang điểm quốc tế đồng thời là chủ nhân sở hữu 2 studio chuyên về ảnh cưới tại Cam Ranh, Lê Nguyễn còn tất bật ngày ngày với công việc giảng dạy. Với cô, việc được đứng lớp truyền niềm đam mê, kiến thức và nhiệt huyết trong nghề cho các bạn trẻ là niềm vui mỗi ngày, là giá trị ý nghĩa mà cô có thể mang tới cho nhiều người.



Chân dung Make Up Artist Lê Nguyễn

Một thập kỷ đánh thức sứ mệnh làm đẹp

Gần 10 năm trong nghề, cô giáo Lê Nguyễn luôn tâm niệm: "Với tôi, Makeup là nghề tạo nên cái đẹp mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Suốt chục năm làm nghề, tôi đã từng gặp rất nhiều những khách hàng không may mắn khi khuôn mặt họ có khá nhiều khuyết điểm do bẩm sinh cũng như do tai nạn, thậm chí rất nặng, ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà không có cách gì khắc phục được ngoài việc trang điểm cả. Makeup với tôi không chỉ đơn thuần là tôn lên những đẹp vốn có trên khuôn mặt mà còn là giúp họ xoa dịu nỗi đau tinh thần, giúp họ lấy lại tự tin trong cuộc sống".



Ảnh MUA trang điểm cho khách hàng

Đó có lẽ là lý do mà vì sao, Lê Nguyễn được rất nhiều người đặt cho mình biệt danh "phù thuỷ make up", cô khiêm tốn tự nhận năng lực của mình có thể không bằng nhiều đồng nghiệp khác nhưng thật sự luôn cảm ơn khách hàng vì đã yêu thương, trân trọng và tin tưởng mình.

Những sản phẩm "xuất thần" của M.U.A Lê Nguyễn

Giờ đứng trên lớp giảng dạy cho thế hệ học sinh, Lê Nguyễn vẫn không quên khoảng thời gian những năm 18 tuổi, cô cũng bắt đầu đặt hết niềm tin của mình đi tìm một lớp học dạy trang điểm thực sự. Đó là cả những khó khăn khi không may mắn gặp phải cô giáo "giấu nghề" cho đến sự hạnh phúc, niềm tin khi tìm được người truyền cảm hứng đích thực: "Thầy Henry Trần - Chuyên gia trang điểm quốc tế Trần Nam Dương chính là một trong những người thầy đã có ảnh hưởng lớn và làm tôi thay đổi rất nhiều, mang tới cho tôi có cái nhìn hoàn toàn khác biệt so với những gì tôi đang nhìn nhận về nghề. Không chỉ có kiến thức chuẩn quốc tế từ một người dày dặn kinh nghiệm, tôi còn được thầy truyền đạt nhiều các kiến thức về thời trang, rồi về cả marketing ngành cưới. Tất cả đều rất cực kỳ chuyên sâu và hữu ích giúp tôi làm nghề vững vàng hơn rất nhiều, hoàn thiện bản thân và hoàn thiện cả chính dịch vụ của mình để mang tới cho khách hàng những giá trị tốt nhất".

Nỗ lực không ngừng nghỉ truyền nhiệt huyết và đam mê cho thế hệ nối tiếp

Cũng chính vì những quan điểm đúng đắn, chuẩn chỉ và tích cực về nghề và uy tín nhiều năm xây dựng, Lê Nguyễn giờ đây còn được tin tưởng hơn với vai trò là cô giáo, được nhiều các bạn trẻ theo học trân trọng và ngưỡng mộ.

Cô giáo Lê Nguyễn luôn đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình thực hành

Không bao giờ mắc lại sai lầm của người thầy đầu tiên từng dạy mình, Lê Nguyễn không giấu nghề mà trao truyền tất cả những kiến thức mà cô đang có cho tới các bạn học viên. Đặc biệt, cô còn tạo điều kiện tốt nhất cho các học viên của mình được thực hành và trải nghiệm thực tế tại chính studio của mình, đồng thời hỗ trợ các học viên có được điều kiện học tập tốt nhất với các chương trình học bổng. Với Lê Nguyễn, cô mong muốn tương lai có thể mở rộng thêm cơ sở studio ảnh cưới, có nhiều chi nhánh hơn nữa để mang lại cơ hội việc làm cho chính các bạn học viên mà mình đào tạo.



Lớp học của M.U.A Lê Nguyễn luôn mang tới nhiều cơ hội thực hành trên mẫu thật cho các bạn học

Khi được hỏi về lời khuyên dành cho các bạn trẻ có cùng niềm đam mê với nghề makeup, Lê Nguyễn chia sẻ: "Không thể phủ nhận, makeup là nghề có thu nhập tương đối hấp dẫn tuỳ vào tay nghề cũng như sự nổi tiếng được nhiều người biết tới của chuyên gia trang điểm. Thế nhưng, để có được điều đó là không dễ dàng, đòi hỏi bạn không chỉ có niềm đam mê, sự nhiệt huyết mà còn cần những nỗ lực từ chính bản thân mình. Từ việc thấu hiểu khách hàng, cảm hứng sáng tạo của bản thân cho đến tinh thần không ngừng học hỏi, đặc biệt là tư duy cầu tiến, vươn tầm quốc tế".

Dạy học không có nghĩa là ngừng học, bản thân Lê Nguyễn cũng phải thường xuyên tham gia các khóa học trong và ngoài nước để nâng cao kiến thức chuyên ngành, cập nhật những xu hướng trang điểm, thời trang mới nhất trên thế giới. Một mặt là có thêm kiến thức để trao truyền cho thế hệ học viên, mặt khác để không chỉ đơn thuần là làm đẹp mà có thể tư vấn, định hình phong cách cho chính khách hàng của mình.