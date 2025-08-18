Phụ nữ trung niên nên có 5 khoản quỹ này để sống nhàn sau tuổi 60

Dưới đây là 5 khoản quỹ thiết yếu giúp bạn sống nhàn, đủ đầy và an tâm khi bước vào giai đoạn sau của cuộc đời.

1. Quỹ hưu trí – bảo đảm thu nhập ổn định

- Mục đích: Tạo nguồn thu cố định khi không còn làm việc toàn thời gian.

- Cách thực hiện: Trích ít nhất 15–20% thu nhập hàng tháng vào tài khoản tiết kiệm dài hạn hoặc sản phẩm bảo hiểm đầu tư an toàn.

- Gợi ý: Nếu bắt đầu từ tuổi 40, chỉ cần đều đặn 3–5 triệu/tháng, sau 10 năm bạn sẽ có khoản dự phòng đáng kể.

2. Quỹ chăm sóc sức khỏe – đầu tư cho tuổi già khỏe mạnh

- Mục đích: Trang trải viện phí, thuốc men, khám định kỳ.

- Cách thực hiện: Gửi tiết kiệm hoặc mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe có quyền lợi dài hạn.

- Gợi ý: Mỗi tháng dành khoảng 5–10% thu nhập. Khi sức khỏe tốt, số dư này vẫn sinh lãi.

3. Quỹ trải nghiệm & du lịch – giữ tinh thần trẻ lâu

- Mục đích: Dành cho những chuyến đi, hoạt động thư giãn, trải nghiệm mới.

- Cách thực hiện: Gom tiền từ các khoản thưởng, tiền lẻ tiết kiệm được, hoặc chia sẵn 3–5% thu nhập hàng tháng.

- Gợi ý: Một khoản quỹ như vậy giúp bạn tránh “đụng” vào tiền hưu trí khi muốn tận hưởng cuộc sống.

4. Quỹ khẩn cấp – tấm đệm chống rủi ro

- Mục đích: Dùng trong các tình huống bất ngờ như mất việc, sửa nhà, hỗ trợ gia đình.

- Cách thực hiện: Để riêng tương đương 6 tháng chi phí sinh hoạt trong tài khoản dễ rút.

- Gợi ý: Tránh đầu tư rủi ro với khoản này, ưu tiên tính thanh khoản cao.

5. Quỹ cho sở thích cá nhân – giữ niềm vui sống

- Mục đích: Chi cho những đam mê như làm vườn, học nấu ăn, sưu tầm đồ thủ công…

- Cách thực hiện: Mỗi tháng để riêng một khoản nhỏ, ví dụ 500.000 – 1.000.000 đồng.

- Gợi ý: Đây là khoản giúp bạn luôn có động lực và cảm thấy cuộc sống đáng giá.

Tỉ lệ chia thu nhập gợi ý cho phụ nữ trung niên

- 20% – Quỹ hưu trí

- 10% – Quỹ sức khỏe

- 5% – Quỹ trải nghiệm & du lịch

- 15% – Quỹ khẩn cấp

- 5% – Quỹ sở thích cá nhân

- 45% – Chi phí sinh hoạt & nuôi con