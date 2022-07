Phụ nữ tỉnh táo và bản lĩnh tuyệt đối sẽ không "cho" đàn ông 4 thứ khi bước vào hôn nhân

Người ta nói phụ nữ sẽ trở nên ngốc nghếch khi gặp phải tình yêu, bởi vì khi yêu là họ thường yêu hết lòng, trao tất cả cho người mình yêu mà không cần điều kiện. Giống như tình yêu, hôn nhân cũng vậy. Nhiều phụ nữ sau khi kết hôn còn "ngốc nghếch" hơn, họ hi sinh rất nhiều cho gia đình mà không cần biết chồng có công nhận, có cảm kích hay không. Đó là lý do vì sao phụ nữ hi sinh nhiều thường thất bại trong tình cảm.

Những người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ cho đàn ông 4 thứ dưới đây sau khi kết hôn:

1. Thanh xuân của chính bạn

Trong mắt người phụ nữ, nếu yêu thật lòng cô ấy sẽ dành cả tuổi thanh xuân của mình cho người đàn ông đó. Cô ấy sẵn sàng lăn lộn, hỗ trợ chồng mình cả về vật chất lẫn tinh thần. Thậm chí có rất nhiều cô gái kết hôn ở độ tuổi rất trẻ nhưng họ vẫn mãn nguyện làm hậu phương cho gia đình nhỏ, gác lại hết ước mơ dự định dang dở để chăm lo cho chồng tạo dựng sự nghiệp.

Nhưng phụ nữ cần biết rằng, cuộc đời ngắn ngủi lắm, ngoài tình yêu ra thì còn rất nhiều thứ quý giá. Vì thế, thay vì bạn dành hết tình cảm, tâm trí, công sức cho 1 người thì hãy chia nó ra cho nhiều người. Ai cũng chỉ có 1 lần tuổi trẻ, đừng vì tình yêu hay trách nhiệm hôn nhân mà quên mất bản thân mình cũng cần được yêu thương, được hưởng thụ những thứ tươi đẹp.

2. Quan tâm tuyệt đối

Có lẽ do ảnh hưởng của lối suy nghĩ truyền thống, phụ nữ luôn cảm thấy phải dành cho chồng mình sự quan tâm tuyệt đối. Họ coi đó là cách giữ chồng. Tuy nhiên, khi phụ nữ quan tâm quá nhiều mà không có điểm mấu chốt, đàn ông sẽ cảm thấy việc chăm sóc của phụ nữ quá "rẻ mạt". Từ đó anh ta phớt lờ và coi đó là điều hiển nhiên, có khi còn khó chịu vì được chăm sóc thái quá.

Sau một thời gian dài như thế, vị thế của người phụ nữ trở nên khiêm tốn trong mối quan hệ này, mọi công sức của bạn bỏ ra đều không có giá trị.

3. Thu nhập

Tình yêu đôi khi khiến phụ nữ mất đi lý trí và trí tuệ, vì vậy một số cô vợ có suy nghĩ: lương mình thấp nên giao luôn việc làm chủ gia đình cho anh ấy, vừa đỡ đau đầu mà đỡ mang tiếng là cầm tiền của chồng. Theo cách này, khi quyền lực kinh tế của gia đình rơi vào tay đàn ông, phụ nữ sẽ mất đi sự độc lập về kinh tế và mất dần tiếng nói trong hôn nhân.

Vấn đề thu nhập của 2 vợ chồng khác nhau hay có sự chênh lệch lớn là điều hoàn toàn bình thường. Bởi vai trò của người vợ là chăm lo, thu vén gia đình, tay hòm chìa khóa nên việc bạn quản lý kinh tế là điều không sai. Để mọi thứ đi vào quỹ đạo, ngay từ khi tính đến đám cưới hãy thảo luận, thỏa thuận rõ với nhau để khi bước vào hôn nhân không bỡ ngỡ.

4. Dành quá nhiều thời gian cho chồng con

Sau khi lấy chồng người phụ nữ thường dành tất cả thời gian cho gia đình. Mỗi ngày đều là chăm sóc con cái, bố mẹ chồng, chồng… cứ như thế thành 1 vòng luẩn quẩn, bạn không còn thời gian cho bản thân. Phụ nữ cứ than vãn sinh xong không có cơ hội được làm đẹp vì chồng không chịu trông con. Nhưng sự thật là chúng ta chưa thử thoát khỏi vùng an toàn, chiều chồng quá để cho anh ta thụ động vào vợ. Thử hỏi có mấy người phụ nữ dám giao con cho chồng nửa ngày để đi làm đẹp hay đi chơi, café với bạn bè? Vì vậy, các bà vợ cần lý trí lên, không ai giúp chúng ta thoát khổ ngoài chính chúng ta cả.

Sự chân thành, cố gắng vun đắp cho hôn nhân, cho gia đình nhỏ là điều đúng đắn. Thế nhưng mọi thứ đến mức "quá" đều không tốt. Hãy yêu chồng một cách vừa đủ, hãy cân bằng mọi thứ trong cuộc sống này, đừng quên yêu chính bản thân bạn để bạn luôn là phiên bản tốt nhất dù thời gian có đi qua, tuổi tác có tăng lên.

Và hãy nhớ đừng cho đi quá nhiều, muốn bản thân không hi sinh vô nghĩa thì hãy coi chồng là đối tác ngang bằng, chỉ khi chúng ta nhìn nhận cuộc sống 1 cách thực tế chúng ta mới hạn chế tối đa những tổn thương.

