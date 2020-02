Phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này, cả đời gặp nhiều phước lành, đi đến đâu được quý nhân theo đến đó, năm 2020 giàu có vượt bậc

Tử vi học có nói, bên cạnh con giáp thì ngày sinh tháng đẻ âm lịch cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. Có người không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ lại được sinh vào thời khắc hoàng kim nhất. Vì vậy, cuộc sống tương lai tuy có nhiều vất vả nhưng họ hoàn toàn có thể vượt qua được nhờ được trời ban nhiều phước lành. Trong số những tháng âm lịch, có 3 tháng sau đây được xem là tháng may mắn, phụ nữ nào sinh vào đúng 1 trong 3 tháng này thì xác định cuộc sống không lo lắng sầu muộn. Đặc biệt, những người này thường gặp nhiều may mắn, ngoài ra còn có quý nhân phù trợ, dù không quá giàu có như bao người nhưng ít nhất cũng được tận hưởng cuộc sống viên mãn mà ai cũng ao ước. Cùng xem đó là tháng nào nhé!

Tháng 5 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 5 âm lịch có vẻ bề ngoài yếu đuối nhưng bên trong lại mang trong mình trái tim mạnh mẽ, cương trực. Những người sinh vào tháng này thường đánh lừa người khác bằng sự nhẹ dạ, nhưng trên thực tế họ rất thông minh, sáng tạo và không dễ dàng nắm bắt được. Những người này khá khôn khéo trong việc giao tiếp xã hội, nhờ vậy mà họ có được nhiều mối quan hệ tốt mà không phải ai cũng có được. Bước vào giai đoạn trung vận, những người này thường công thành danh toại, nếu không làm Quan làm Tướng thì ít nhất cũng được tận hưởng cuộc sống thành công, tiền bạc đủ đầy, vật chất không thiếu bất cứ thứ gì. Đặc biệt, đối với phụ nữ, những người sinh vào tháng này thường có hôn nhân viên mãn, hậu vận được hưởng trọn vẹn những điều tốt đẹp.

Tháng 8 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 8 âm lịch có cá tính mạnh mẽ, kiên định, nói được làm được nên được mọi người hết lòng ngưỡng mộ. Phụ nữ sinh vào tháng này thường gặt hái được nhiều thành công, thậm chí khiến đàn ông cũng phải dè chừng. Họ là những người thông minh, tài giỏi, có IQ cao, có tham vọng và hoàn toàn có thể đạt được những gì mà mình muốn có. Tử vi học có nói, bước vào giai đoạn trung vận, những người sinh vào tháng này sẽ ngày càng thăng hoa hơn trong cuộc sống, sự nghiệp vững vàng, tài vận dồi dào, đặc biệt là đi đến đâu cũng đều có quý nhân theo sau. Trong cuộc sống, có những lúc họ gặp không ít khó khăn trắc trở nhưng đều vượt qua một cách ngoạn mục và còn mạnh mẽ hơn ngày trước. Nhìn chung, hậu vận của họ thập toàn thập mỹ không ai sánh bằng.

Tháng 12 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng 12 âm lịch có tính cách thoải mái, dễ chịu, lạc quan, yêu đời, nhờ vậy mà mọi khó khăn đều hóa chuyện cỏn con. Những người này tuy không sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ có khả năng tự tạo sự giàu có cho chính mình. Trong cuộc sống, những người này không sợ khó khăn. Họ vốn có thể là người tự đi lên bằng năng lực và bản lĩnh vốn có, không thích dựa dẫm vào bất cứ ai, và cực kỳ quyết đoán. Một khi họ muốn làm gì thì sẽ theo đuổi đến cùng. Bước vào giai đoạn trung vận, những người phụ nữ sinh vào tháng này sẽ công thành danh toại, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều thăng hoa bất ngờ. Họ có khả năng giàu có sớm hơn dự định, chưa đến 40 tuổi đã sở hữu khối tài sản to lớn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)