Phụ nữ Sán Chỉ sống trọn đam mê với bóng đá từ đôi chân trần

Ở Việt Nam, bóng đá là niềm vui, là hơi thở cuộc sống, mang sức mạnh diệu kỳ để kết nối mọi người. Và giữa muôn vàn hình thái của môn "thể thao vua", bóng đá ở Bình Liêu lại mang một vẻ đẹp chân phương và thuần khiết, nơi những người phụ nữ Sán Chỉ bắt đầu tình yêu với trái bóng trên đôi chân trần.

Tại xã biên giới Bình Liêu (Quảng Ninh), trái bóng còn xóa mờ mọi khoảng cách về địa lý, ngôn ngữ hay phong tục, đồng thời lan tỏa vẻ đẹp của con người cũng như bản sắc của đồng bào dân tộc thiểu số.

Nơi tình yêu bóng đá được định nghĩa một cách giản dị

Sáng đi học, đi làm, lên nương, chăm lo gia đình, chiều hẹn nhau ngoài sân bóng - nhịp sống ấy từ lâu đã trở nên quen thuộc với nhiều chị em nơi đây. Sân chơi của họ không có thảm cỏ phẳng mượt, khung thành kiên cố hay những khán đài rộng lớn. Vậy nhưng khi trái bóng lăn trên sân, tất cả những điều ấy không còn quan trọng nữa. Tiếng gọi nhau, tiếng bước chân hòa cùng những tràng cười vang như khơi dậy sức sống rộn ràng của đại ngàn.

Trên khoảng sân đất đỏ xen lẫn với sỏi đá, bóng đá được chơi bằng bản năng, sự chân thành và niềm vui thuần khiết. Những cô gái Sán Chỉ thường ngày duyên dáng bỗng trở nên quyết liệt qua từng pha tranh chấp. Họ bứt tốc, chuyền bóng, lăn xả bảo vệ khung thành với sự tập trung chẳng kém gì những vận động viên thực thụ.

Đằng sau những bước chạy đầy hứng khởi ấy là sự tranh thủ, chắt chiu thời gian giữa bộn bề công việc thường ngày.

Với chị Đặng Thị Lò, đó là những buổi sáng chăm lợn, chăm gà, có hôm chưa kịp ăn cơm đã vội thu xếp công việc để đi tập bởi "đam mê ngấm vào mình". Còn với chị Trần Thị Hiền, sau một ngày làm việc, khoảng thời gian được vận động, gặp gỡ đồng đội và cùng nhau chạy theo trái bóng luôn mang đến niềm vui đặc biệt.

Dù khác biệt về độ tuổi, nghề nghiệp và hoàn cảnh sống, song niềm say mê bóng đá đã đưa họ đến gần nhau hơn, biến những người vốn xa lạ thành đồng đội kề vai sát cánh. Nắng gắt có thể khiến bụi đất đỏ cuộn lên theo mỗi bước chân, mưa rào có thể khiến mặt sân trơn trượt. Nhưng khi đã xỏ giày ra sân, họ vẫn tiếp tục chạy, như cách họ dành một phần thời gian quý giá cho niềm đam mê đã ngấm sâu vào cuộc sống.

Không tìm kiếm một danh hiệu lớn hay chiếc cúp hào nhoáng, những nữ cầu thủ ra sân để được sát cánh cùng đồng đội và tự do sống với niềm vui của chính mình. Chính những điều giản dị ấy đã làm nên vẻ đẹp chân thật của bóng đá vùng cao, nơi thể thao hòa quyện với đời sống bản địa mộc mạc.

Trái bóng tròn "cởi trói" tự ti, thắp sáng ước mơ

Không đơn thuần là một trò chơi vận động, rèn luyện sức khỏe, bóng đá với phụ nữ Bình Liêu còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn.

Giữa không gian núi rừng Đông Bắc, trái bóng giúp họ bước qua những giới hạn vô hình vốn gắn người phụ nữ với gian bếp, nương rẫy và những trách nhiệm thường ngày. Sân đất đỏ là nơi họ được phép ngã xuống, được gào reo, được ăn mừng và được cất lên tiếng nói của chính mình. Qua từng buổi tập, từng trận đấu, họ học cách vượt qua sự e dè, tự tin vào bản thân và kiên cường trước mọi thử thách.

Sự tự tin ấy không được hình thành từ một khoảnh khắc mà được bồi đắp qua từng bước chạy, từng đường chuyền và qua mỗi lần họ dám tiến về phía trước. Bóng đá mở ra khoảng trời tự do, trao cho họ cơ hội để khẳng định bản thân cùng lăng kính mới để nhìn ngắm cuộc đời bằng năng lượng tích cực.

Phối hợp cùng VTV thực hiện phóng sự, Coca-Cola trở thành cầu nối đưa câu chuyện của những người phụ nữ Sán Chỉ đến gần hơn với công chúng, tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ vùng cao theo đuổi ước mơ và đồng hành cùng khán giả biến từng khoảnh khắc đời thường thành những kết nối bền vững.

Đây cũng là hoạt động nối dài hành trình đồng hành cùng bóng đá nữ Việt Nam của Coca-Cola trong nhiều năm qua. Từ việc cổ vũ đội tuyển nữ trên đấu trường quốc tế đến lan tỏa những câu chuyện phía sau sân cỏ, thương hiệu góp phần truyền cảm hứng để ngày càng nhiều phụ nữ và trẻ em gái dám sống trọn với đam mê bóng đá, đồng thời khuyến khích một sân chơi bình đẳng cho những chân sút nữ.