Phụ nữ nên lựa chọn theo thói quen hay mạnh dạn tin vào chính mình?

Để trả lời câu hỏi trên, trước tiên, hãy xem qua công thức: Lựa chọn + quyết định của bản thân = cuộc sống mong muốn. Hiểu đơn giản là cuộc sống giống như một con đường, có bằng phẳng, gồ ghề, có cả những giao lộ, khi đó chúng ta phải lựa chọn để tiếp tục cuộc hành trình của mình để tạo ra cuộc sống như mong ước.

Ví dụ như học xong bạn sẽ hướng đến công việc ổn định, mức lương đáng mơ ước, rồi có gia đình, ấn định bản thân trong một khuôn khổ nhất định vì sợ thay đổi... dần dà sẽ tạo thành những điều quen thuộc và mặc nhiên phải có, nó an toàn và giống với phần lớn đám đông.

Tuy nhiên, bạn phải hiểu rằng, lựa chọn đôi khi là một thách thức, thay vì đến tuổi lập gia đình, bạn chọn học cao hơn ở mức thạc sĩ, tiến sĩ... hay những việc mang tính dấu mốc cá nhân và ngược lại với số đông, như theo đuổi công việc trái ngành học... đây chính là sự khác biệt. Và bạn có niềm tin với những giá trị đích thực đằng sau sự lựa chọn khác biệt ấy.

Những lựa chọn khác biệt luôn cần niềm tin mãnh liệt đồng hành

Tại thời điểm bạn tin vào bản thân, và phải đưa ra quyết định, bạn có thể cảm thấy hơi lạc lõng, đôi khi còn không có được sự ủng hộ của những người thân yêu xung quanh, nhưng cuộc đời của bạn sẽ là hành trình nhiều dấu ấn khó phai, những chuỗi ngày sống trọn vẹn vì được là chính mình, đây đều do chính bạn mà nên! Những cơ hội lựa chọn có thể đến từ may mắn, gia thế, nhưng đa phần cũng có thể do người phụ nữ tin tưởng vào chính bản thân mình, từ đó tạo nên sự khác biệt trong trải nghiệm của mình.

Bạn sẽ không biết được sự lựa chọn này dẫn tới đâu, cho đến khi bạn thực sự trải nghiệm nó. Chính những kinh nghiệm mà bản thân bạn trải qua mới là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Không một ai nói rằng việc bạn lúc nào cũng phải chọn đúng, chỉ cần có niềm tin vào quyết định và nghe theo sự thôi thúc của bản thân mà thôi!

Cô Phượng đang hướng dẫn các em ôn bài

Và chắc chắn luôn có những tấm gương truyền cảm hứng đầy nghị lực ngoài kia, như cô giáo Hà Ánh Phượng (Phú Thọ) – từ chối cơ hội tốt hơn, để lựa chọn làm công việc mơ ước là giáo viên tiếng Anh, dẫn dắt các học sinh vùng cao, giúp các em tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh với bạn bè quốc tế.

Hay những mạnh thường quân ủng hộ thực phẩm, bữa ăn 0đ trong thời điểm dịch bệnh hoành hành. Những chủ công ty vẫn kiên quyết giữ thu nhập cho nhân viên, để họ có nguồn thu nhập vượt qua đại dịch. Hay những người chủ trọ san sẻ từng giỏ thực phẩm, giảm/miễn tiền trọ cho người thuê khó khăn... họ chọn sống và cư xử nhân văn với một trái tim yêu thương, để cùng cộng đồng vượt qua khó khăn.

Chúng ta có thể thấy rằng, sự lựa chọn ở mỗi một thời điểm đều mang sự tin tưởng, tin vào giá trị của bản thân, chứ không phải đắn đo xem lựa chọn đó đúng hay sai.

Cô Phượng

Không ai trong chúng ta có "tấm vé an toàn", hay một sự chắc chắn về những gì đang đón chờ phía trước, nên việc bạn phải lựa chọn để thay đổi cuộc sống là không thể tránh khỏi. Đặc quyền của tuổi trẻ là mắc sai lầm, nên cứ mạnh dạn đưa ra lựa chọn, chỉ cần bạn dám chịu trách nhiệm với nó. Và tất nhiên, hãy lựa chọn cho mình một phong cách, vẻ ngoài chỉn chu nữa nhé!

Dù bạn thích sống giản dị, không thích phô trương, cũng chẳng muốn xuất hiện lộng lẫy trước mặt công chúng, nhưng năng lượng tích cực bên trong bạn sẽ toát lên thông qua vẻ ngoài đấy!

Nếu được chọn, bạn sẽ lựa chọn thói quen, hay mạnh dạn tin vào chính mình?

Hãy tin vào bản thân, tin vào giá trị thực mà bạn tạo ra, dám nghĩ, dám quyết định con đường của chính bản thân, thì khi đó, lựa chọn của bạn mới đem đến niềm vui, nhiệt huyết, thậm chí là tự hào.

PNJ tin rằng, mỗi người phụ nữ đều có sức hút riêng, và chúng ta có quyền làm chủ cuộc sống, có quyền truyền cảm hứng cho mọi người thông qua công việc và những điều ta đang cống hiến. Ngoài vai trò làm mẹ, làm vợ, thì chúng ta còn là người phụ nữ hiện đại, dám nghĩ, dám làm, và chấp nhận dấn thân để tạo ra giá trị thực cho chính mình.





