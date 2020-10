Phụ nữ có màu tóc này dễ ngoại tình nhiều nhất

Giải thích vì sao con người ngoại tình thường phức tạp hơn rất nhiều so với những gì bạn thấy trên truyền hình và phim ảnh. Và bạn sẽ càng ngạc nhiên hơn khi biết thêm nhiều sự thật thú vị đằng sau vấn đề nhạy cảm này, chẳng hạn như màu tóc.

Màu tóc thì liên quan gì đến việc ngoại tình? Nghe thì thật kỳ quặc nhưng trang web CheaterVille.com đã thực hiện một cuộc khảo sát để phát hiện màu tóc liệu có phải là yếu tố xác định ai đó có nhiều khả năng ngoại tình hay không. Họ thấy rằng 42% phụ nữ ngoại tình có tóc vàng. Sau tóc vàng, tóc đỏ có nhiều khả năng ngoại tình thứ hai với 23%, tiếp đó là phụ nữ tóc nâu (20%) và cuối cùng là người tóc đen (11%). Nhưng câu hỏi được đặt ra là, màu tóc đó có phải là tự nhiên hay không?

Không chỉ màu tóc, giọng nói cũng là một phát hiện mới về ngoại tình. Một nghiên cứu cho thấy giọng nói trầm có thể là đầu mối để tìm hiểu chuyện ngoại tình. Theo nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Evolutionary Psychology, phụ nữ lo ngại nam giới có giọng trầm ấm có nhiều khả năng lừa dối họ hơn, trong khi đó đàn ông cũng nghĩ những phụ nữ có giọng cao sẽ dễ phản bội họ. Điều này cũng có lý riêng, bởi đàn ông có nhiều testosterone hơn thì giọng có thể trầm hơn. Ngược lại, người phụ nữ có nhiều estrogen hơn thì có thể giọng cao hơn.

Ảnh minh họa

Ngoại tình cũng dễ dẫn đến những cơn đột quỵ ở đàn ông. Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Y học tình dục năm 2012 cho thấy những người đàn ông ngoại tình có nhiều khả năng bị đột tử khi quan hệ tình dục với tình nhân của họ ở một nơi bí ẩn, so với khi họ quan hệ với vợ tại nhà.



Mặc dù các chuyên gia chưa xác định chính xác nguyên nhân cho sự gia tăng của những cái chết do đau tim, họ vẫn đưa ra giả thiết có thể là do cắn rứt lương tâm hay cảm thấy căng thẳng khi phải giữ một mối quan hệ bí mật. Ngoài ra, nguyên nhân có thể xuất phát từ những căng thẳng trong việc chinh phục, ăn uống, và đáp ứng nhu cầu của một người phụ nữ trẻ hơn vợ mình.

Vậy "bệnh" ngoại tình có dễ bị tái phát? Câu trả lời là có. Ngạn ngữ "Một lần là kẻ lừa dối, sẽ luôn là kẻ lừa dối", có thể dựa trên một sự thật khách quan nào đó.

Trong một nghiên cứu thực hiện trên 500 người trưởng thành từng trải qua hai mối quan hệ lãng mạn khác giới, các nhà nghiên cứu yêu cầu những người tham gia báo cáo về sự không chung thủy của chính họ và liệu họ có biết, hay nghi ngờ đối tác của mình lừa dối hay không. Hóa ra, những người từng ngoại tình trong mối quan hệ đầu tiên thì tỷ lệ không chung thủy trong lần yêu sau cao gấp 3 lần so với những người không có chuyện đó.

Lý do để một người không ngoại tình như bạn bè của anh ta/cô ta là gì?

Nghiên cứu năm 2017 được công bố trên Tạp chí Sex Research, người ta yêu cầu các ứng viên chỉ ra lý do quan trọng nhất vì sao một người không nên ngoại tình. Khoảng 400 người ở Israel tham gia khảo sát cho biết, bốn lý do hàng đầu là đạo đức, sợ ảnh hưởng con cái, sợ phải ở một mình, sợ ảnh hưởng đến người tình.

Và trong vô vàn lý do khiến một người ngoại tình thì có một lý do không ai ngờ tới đó là do gen di truyền. Ngoại tình có thể xuất hiện trong các thành viên gia đình, đặc biệt là trong gen của bạn.

Phụ nữ có đột biến nhất định của một gen thụ thể vasopressin – một hormone được tổng hợp trong vùng dưới đồi và được lưu trữ trong tuyến yên sau – sẽ có nhiều khả năng ngoại tình.

Theo một nghiên cứu gần đây, vasopressin ảnh hưởng đến niềm tin và sự cảm thông qua các cấp độ, mà nó đóng một vai trò quan trọng trong việc liên kết, hành vi xã hội và động lực tình dục. Điều này cho thấy có những nền tảng sinh học cho hành vi tình dục nguy hiểm này.