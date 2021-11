Phu nhân của thiếu gia Phan Thành vừa hạ sinh quý tử đã nhận được quà sinh nhật khủng từ chồng

Kể từ khi hạ sinh quý tử, Primmy Trương thường xuyên cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân. Niềm vui nhân đôi khi vừa khoe đầy tháng cậu con trai vài ngày đã đón sinh nhật tới. Phu nhân của thiếu gia Phan Thành đã đăng tải trên trang cá nhân lời cảm ơn kèm món quà sinh nhật hàng hiệu giá khủng.

Cụ thể, vợ thiếu gia Phan Thành viết: "Thank you hubby for the birthday gift". Nhìn vào món quà sinh nhật không ít người phải "ghen tị" với Primmy Trương vì sự ngọt ngào mà Phan Thành đã gửi tặng.

Theo đó, Phan Thành đã chọn cho vợ túi xách và giày có thiết kế màu trắng vô cùng đơn giản nhưng rất sang trọng và tinh tế. Tổng giá trị của hai món quà đến từ thương hiệu Chanel lên đến hơn trăm triệu.