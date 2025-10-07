Phụ huynh xếp xe thẳng như căng chỉ trước trường học Đà Nẵng

Các tuyến đường xung quanh trường còn được kẻ vạch để hàng trăm xe máy mỗi ngày có nơi đậu đỗ. Chị Nguyễn Thị Duyên (phường Cẩm Lệ) bày tỏ thích thú khi thấy những hàng xe máy đẹp mắt trước cổng trường. "Nhiều trường cứ tới giờ tan là xe cộ cứng ngắc, không nhích chân được. Vừa mất thời gian và nguy hiểm. Tôi rất ấn tượng vì phụ huynh ở đây rất ý thức, văn minh, tạo ra một cổng trường đẹp đẽ, đáng để nhiều nơi khác học tập", chị nói.