Phụ huynh ‘tố’ thầy giáo đánh 17 học sinh

Sáng 21/4, theo nguồn tin của PV, Chủ tịch UBND xã Hiếu Thành (tỉnh Vĩnh Long) đã giao Phòng Văn hóa - Xã hội, Trường THCS Trương Văn Chỉ và các đơn vị liên quan xác minh, trả lời sự việc phụ huynh phản ánh việc nhiều học sinh bị thầy giáo đánh trong giờ học.

Trường THCS Trương Văn Chỉ, xã Hiếu Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, phụ huynh học sinh của Trường THCS Trương Văn Chỉ phản ánh, con học lớp 7 tại trường bị thầy dạy Toán nhéo lỗ tai, dùng thước, tay gõ lên đầu... khiến tâm lý học sinh bị ảnh hưởng.

Ngày 16/3, bà Trương Thị Xuyến - Phó hiệu trưởng Trường THCS Trương Văn Chỉ đã làm việc với giáo viên chủ nhiệm , thầy giáo dạy Toán, một số giáo viên cùng 17 học sinh.

Theo biên bản làm việc, các học sinh cho biết, khi mắc lỗi tại các tiết học môn Toán (vào các ngày khác nhau) bị thầy nhéo tai, ký (gõ) đầu, đánh bằng thước... Thầy L.V.B. - giáo viên môn Toán thừa nhận sự việc và hứa khắc phục, không tái phạm.

"Ghi nhận 17 ý kiến của học sinh về phương pháp giáo dục trong giờ thầy B, thầy chỉ có ý giáo dục. Tuy nhiên, phương pháp chưa phù hợp, ý kiến của học sinh được ghi nhận và báo cáo cho hiệu trưởng để có hướng xử lý. Mong thầy B. điều chỉnh, có phương pháp phù hợp, giáo viên chủ nhiệm giáo dục, nhắc nhở học sinh chuẩn bị dụng cụ học tập để học tốt môn học", lãnh đạo Trường THCS Trương Văn Chỉ kết luận.