Phụ huynh tố nhà trường bớt tiền thưởng để in giấy khen, hiệu trưởng nói gì?

Bị trừ tiền vì đoạt nhiều giải

Trường Tiểu học Lộc Hòa

Theo phản ánh của phụ huynh Trường Tiểu học Lộc Hòa, năm học 2025-2026, mỗi phụ huynh tự nguyện đóng góp 300.000 đồng để ủng hộ các hoạt động của nhà trường và chia làm 2 đợt nộp. Quỹ này do ban đại diện cha mẹ học sinh quản lý.

Cuối năm học, nhà trường đề xuất xin sử dụng nguồn quỹ này để khen thưởng học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, học sinh tiêu biểu và học sinh đoạt giải trong các cuộc thi. Đề xuất này đã nhận được sự nhất trí của phụ huynh.

Mức thưởng được thông báo dao động từ 20.000 - 100.000 đồng tùy thành tích, giải thưởng học sinh đoạt được. Học sinh từ khối 1 đến khối 4 sẽ nhận phần thưởng bằng hiện vật như vở viết, đồ dùng học tập có giá trị tương đương khoản tiền thưởng. Riêng học sinh khối 5 nhận thưởng bằng tiền mặt do nhiều trường THCS yêu cầu sử dụng vở có logo riêng.

Tuy nhiên, khi nhận danh sách khen thưởng, một số phụ huynh phát hiện số tiền thưởng của học sinh thấp hơn mức thông báo ban đầu 7.500 đồng.

Theo phụ huynh, khi thắc mắc về khoản chênh lệch này, họ được giải thích là do trừ tiền giấy khen. “Mỗi giải thưởng có giấy khen đều bị trừ một khoản tiền tương ứng. Học sinh đạt bao nhiêu giải thì bị trừ bấy nhiêu lần, có em đạt 4 giải sẽ bị trừ 4 lần. Theo tôi, giấy khen là hình thức ghi nhận, động viên thành tích của học sinh. Tuy nhiên, việc thông báo giá trị phần thưởng rồi lại trừ chi phí in giấy khen khiến nhiều phụ huynh cảm thấy chưa phù hợp, chẳng khác nào tự bỏ tiền mua giấy khen cho con”, một phụ huynh bày tỏ.

Cũng liên quan đến giấy khen, theo nguồn tin, Trường Tiểu học Lộc Hòa chỉ thực hiện mua phôi giấy khen, sau đó phân bổ về các lớp để giáo viên chủ nhiệm tự ghi thông tin học sinh. Để bảo đảm tính thẩm mỹ, đồng bộ, nhiều giáo viên đã tự bỏ tiền đi in tên học sinh thay vì viết tay.

Trong năm học 2024-2025, giáo viên có nhu cầu in thông tin học sinh lên giấy khen đã nhờ một giáo viên khác trong trường hỗ trợ với chi phí 3.000 đồng/giấy. Đến năm học 2025-2026, mức phí này tăng lên 5.000 đồng/giấy nên giáo viên lựa chọn viết tay hoặc tự đi in bên ngoài.

Hiệu trưởng lý giải khoản 7.500 đồng

Trao đổi với PV, bà Trần Thị Ngọc Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lộc Hòa, khẳng định nhà trường không sử dụng nguồn ủng hộ tự nguyện từ cha mẹ học sinh để mua phôi giấy khen.

Lý giải việc số tiền thưởng học sinh thực nhận thấp hơn mức thông báo, bà Trang cho biết, trong quy chế chi tiêu nội bộ nhà trường xây dựng từ đầu năm học, mức khen thưởng đã được quy định rõ: Giá trị phần thưởng bao gồm cả giấy khen và quà thưởng.

Đơn cử, học sinh đạt giải Nhất cuộc thi cấp trường sẽ được phần thưởng 100.000 đồng, thì trong 100.000 đồng này bao gồm cả chi phí giấy khen là 7.500 đồng. Do đó, trong danh sách khen thưởng, nhà trường đã trừ đi chi phí giấy khen, số còn lại là quà thưởng.

Theo bà Trang, do điều kiện nhà trường còn khó khăn nên phụ huynh tự nguyện ủng hộ kinh phí khen thưởng. Tuy nhiên, tổng số tiền chi khen thưởng lớn hơn số tiền phụ huynh ủng hộ nên trường đã sử dụng thêm ngân sách để bù phần còn thiếu, trong đó có cả tiền giấy khen. "Số tiền phụ huynh ủng hộ được dùng cho phần thưởng. Giấy khen và phần kinh phí còn thiếu được đảm bảo từ ngân sách Nhà nước", bà Trang khẳng định.

Theo số liệu nhà trường cung cấp, tổng kinh phí khen thưởng trong năm học 2025-2026 là hơn 40 triệu đồng. Trong đó, nguồn phụ huynh ủng hộ gần 33 triệu đồng, hơn 7 triệu đồng còn lại được trích từ ngân sách.

Đối với phản ánh về việc nhà trường mua phôi giấy khen, sau đó phân bổ về các lớp để giáo viên chủ nhiệm tự hoàn thiện thông tin học sinh, bà Trang xác nhận việc này là đúng.

Bà Trang cho biết, sau khi có danh sách dự kiến khen thưởng, nhà trường sẽ giao phôi giấy khen cho giáo viên hoàn thiện thông tin bằng hình thức viết tay hoặc in.

Trước phản ánh một số giáo viên phải bỏ tiền để nhờ in tên học sinh lên giấy khen, bà Trang cho biết: Giáo viên trong trường đều có chứng chỉ tin học và đủ khả năng tự in. Nếu giáo viên nào không tự thực hiện được và phải nhờ người khác hỗ trợ in thì đó là sắp xếp giữa các cá nhân, nhà trường không yêu cầu và chưa nhận được phản ánh chính thức nào từ giáo viên.