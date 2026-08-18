Ghi nhận của PV tại Nhà sách Thăng Long ở địa chỉ 143 Trần Phú - Hà Đông (Hà Nội) những ngày này, phụ huynh đã dẫn học sinh đi mua sắm sách vở, đồ dùng học tập để chuẩn bị cho năm học mới.

Tuy nhiên, khu vực dành riêng cho SGK lại trái ngược hoàn toàn với khung cảnh nhộn nhịp xung quanh. Hàng loạt ô kệ vốn dùng để xếp các bộ SGK theo từng khối lớp từ tiểu học đến THPT trống trơn. Trên mặt kệ chỉ còn vài cuốn lẻ tẻ thuộc các môn phụ hoặc sách bài tập, bổ trợ.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Trung tâm sách thiết bị giáo dục (129 đường Trần Phú, Hà Nội). Tại các kệ sách, thay vì những bộ SGK đầy đủ, người mua chỉ có thể tìm thấy phần lớn là sách bài tập và tài liệu bồi dưỡng. Nhân viên nhà sách nói với khách: "Không tìm thấy sách trên kệ có nghĩa là đã hết. Kho cũng không còn hàng".

Kệ bày bán sách giáo khoa của nhà sách Nhà sách Thăng Long trống trơn (ảnh: Hà Linh)

Ở khu vực sách lớp 8, môn duy nhất còn sách giáo khoa là vài quyển Toán. Khi được hỏi về thời gian nhập hàng, nhân viên cũng không thể hẹn vì không rõ ngày nào sách mới về lại kho. Thực tế này khiến phụ huynh không đăng ký mua theo nhà trường rơi vào thế bị động hoàn toàn

Phụ huynh rất khó để mua được trọn bộ SGK ở các cửa hàng trước thềm năm học mới.

Chị Thủy, phụ huynh có 3 con chuẩn bị vào năm học mới cho biết. Hai con đăng ký mua sách ở trường, còn một con năm nay vào lớp 4 chị quên thời gian đăng ký. Vì vậy, cách đây cả tuần chị đã đi nhiều nhà sách nhưng vẫn chưa mua đủ trọn bộ cho con.

Nhà sách báo "cháy hàng" do thiếu nguồn cung ứng

Giải đáp về lý do các kệ sách rơi vào tình trạng "cháy hàng", nhân viên bán hàng tại Nhà sách Thăng Long Hà Đông cho biết: "Số lượng sách giáo khoa đợt này về không đều và hết rất nhanh. Phụ huynh hỏi mua trọn bộ không có để bán. Lí do là khan hiếm ở nguồn cung".

Trung tâm sách thiết bị giáo dục cũng rơi vào tình trạng "cháy" SGK. Kệ đựng sách lớp 9 chỉ còn vài cuốn Giáo dục thể chất.

Tương tự, nhân viên bán hàng tại Trung tâm sách thiết bị giáo dục cũng cho biết, hằng ngày có rất nhiều phụ huynh đến hỏi nhưng chúng tôi cũng đành bó tay vì không có hàng để bán.

Vào thời điểm này, nhiều địa phương như: TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Cà Mau, nhiều tỉnh tại Miền Tây... cũng xảy ra tình trạng khan hiếm SGK cục bộ. Việc này khiến phụ huynh mất nhiều thời gian, công sức chạy ngược xuôi gom sách cho con.

Bà Vũ Thị Ánh Tuyết, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, phường Yên Hòa (Hà Nội) thông tin, từ cuối năm học nhà trường có triển khai cho phụ huynh, học sinh đăng ký mua SGK. Đến thời điểm này, sách đã được bên cung ứng chuyển về trường tuy nhiên vẫn còn thiếu một số quyển.

Bà Trần Thị Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vạn Bảo, phường Hà Đông (Hà Nội) nói rằng, chỉ có khoảng 90% học sinh đăng ký nhận SGK qua nhà trường, số còn lại phụ huynh tự mua tại các nhà sách cho con. Để chuẩn bị cho năm học mới, đến nay SGK đã được vận chuyển về trường để phát cho học sinh.

Nhà xuất bản nêu nguyên nhân khan hiếm sách

Được biết, tính đến 15/8, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng hệ thống các công ty phát hành đã cung ứng ra thị trường 220 triệu bản sách giáo khoa và 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo, cơ bản đáp ứng nhu cầu trước thềm năm học mới 2026 - 2027.

Bên cạnh đó, có khoảng 8 triệu bản sách giáo khoa và 2 triệu bản sách bài tập đang được gấp rút điều chuyển, chuẩn bị cung ứng theo nhu cầu thực tế tại các địa phương.

Trả lời báo chí, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục bám sát tình hình, điều phối kịp thời, bảo đảm không để học sinh thiếu sách trước ngày khai giảng.

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nguyên nhân thiếu SGK tạm thời ở một số nơi là do, nhiều phụ huynh có nhu cầu mua thêm bộ sách giáo khoa thứ hai; chương trình trao tặng sách cho thư viện các trường học thu gom lượng sách lớn. Bên cạnh đó, một số trường chưa đặt mua sách tập trung qua các đơn vị phát hành để chờ chính sách miễn phí sách giáo khoa, dẫn đến học sinh phải tự mua lẻ, gia tăng nhu cầu tại các điểm bán…

Năm ngoái, học sinh trên toàn quốc sử dụng 3 bộ SGK gồm: Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo.

Tháng 12/2025, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký quyết định, học sinh phổ thông sử dụng một bộ SGK thống nhất từ năm học 2026 - 2027. Theo đó, bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn.

Đến nay, nhiều tỉnh, thành phố đã thực hiện chủ trương miễn phí SGK cho học sinh. Sau khi kết thúc năm học, học sinh trả về cho thư viện lưu trữ cho năm học tới.

Hà Nội cũng đang xây dựng lộ trình, kế hoạch miễn phí SGK để học sinh có thể mượn thư viện trong năm học và tái sử dụng nhiều lần.

Trước đó, báo cáo với Bộ GD&ĐT, ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, năm học 2026 - 2027, đơn vị phát hành tổng cộng 204,47 triệu bản SGK và 37,32 triệu bản sách bài tập.

Để chuẩn bị sách cho năm học mới, nhà xuất bản đã làm công tác chuẩn bị từ cuối năm 2025 để đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời cho giáo viên, học sinh trước năm học mới.