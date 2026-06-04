Ngày 3/6, Anh Thắng, ở tổ 8, phường Hoàng Mai đăng nhập vào cổng tuyển sinh trực tuyến của Sở GD&ĐT Hà Nội tại địa chỉ: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn / để đăng ký tuyển sinh cho 2 con vào lớp 1 và lớp 6.

Sau khi nhập thông tin nơi cư trú hiện tại, hệ thống hiển thị gợi ý đăng ký vào Trường tiểu học Tân Mai, THCS Tân Mai chỉ cách nhà hơn 100 mét, nơi con anh có thể đi bộ tới trường. Tuy nhiên, điều anh Thắng lo lắng là, hai ngôi trường này lại thuộc phường Tương Mai trong khi sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, nhà anh thuộc phường Hoàng Mai.

Năm học tới, Hà Nội ứng dụng bản đồ số GIS để phụ huynh đăng ký tuyển sinh. (ảnh: Hà Linh)

Hiện nay, hệ thống đang cho đăng ký thử nghiệm. Anh Thắng băn khoăn, liệu năm học tới con có được học trường gần nhà hay không. Phụ huynh trao đổi với cô giáo thì được biết, hiện hệ thống mới chỉ đăng ký thử nghiệm nên chưa thể biết được.

Một phụ huynh ở chung cư Đại Kim, Phường Định Công (Hà Nội) cho biết, nhà cách Trường THCS Đại Kim bởi con sông Tô Lịch lại cùng phường nên đinh ninh con sẽ được phân tuyến về trường này. Nhưng khi đăng ký thông tin, hệ thống hiển thị Trường THCS Định Công, cách nhà hơn 2 cây số. Còn Trường THCS tuy gần nhà nhưng tính theo định vị lại xa hơn.

Phụ huynh ở tổ 1 phường Kiến Hưng sinh sống ngay gần Trường Tiểu học Kiến Hưng nhưng khi tra cứu trên hệ thống bản đồ số GIS, con chị lại được phân tuyến về Trường Tiểu học Phú La xa hơn 2km.

Nhiều phụ huynh phản ánh tình trạng điểm định vị cư trú bị sai lệch hoặc dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ trên hệ thống, dẫn tới việc trường được gợi ý chưa sát với khoảng cách đi lại thực tế của học sinh.

Trường cách nhà 300 mét nhưng phân tuyến xa hơn

Hiệu trưởng một trường tiểu học tại Phường Yên Hòa (Hà Nội) cho biết, từ sáng nay, nhà trường tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh từ phụ huynh về những bất cập trong quá trình định vị và xác định trường học theo khoảng cách.

Phụ huynh đã cập nhật đầy đủ, chính xác địa chỉ cư trú nhưng hệ thống lại định vị sai vị trí trên bản đồ, dẫn đến việc học sinh được gợi ý theo học tại trường ở xa hơn đáng kể so với trường gần nhà.

Khi phụ huynh đăng nhập thông tin, hệ thống sẽ hiển thị trường học gần nhất để lựa chọn

Có những gia đình chỉ cách trường 1 con ngõ, chừng khoảng 300 - 400 mét học sinh có thể đi bộ tới trường nhưng hệ thống định vị theo tuyến đường xe máy một chiều hơn 1 cây số. Do đó, học sinh lại được phân tuyến sang trường khác với quãng đường xa hơn.

Theo hiệu trưởng này, những năm trước, trường tuyển sinh ổn định theo từng tổ dân phố. Năm nay, việc áp dụng công nghệ GIS đang đặt ra nhiều tình huống mới nên nhà trường đang tổng hợp toàn bộ phản ánh của phụ huynh để báo cáo với UBND Phường và cơ quan quản lý. Mục tiêu là điều chỉnh dữ liệu, bảo đảm việc phân tuyến tuyển sinh chính thức diễn ra công bằng, hợp lý và phù hợp với thực tế cư trú của học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, từ ngày 3 - 6/6, đơn vị đang vận hành thử nghiệm hệ thống tuyển sinh trực tuyến ứng dụng bản đồ số GIS lần 1.

Phụ huynh sử dụng số định danh cá nhân, mã học sinh và mật khẩu đăng nhập, hệ thống sẽ hiển thị trường học gần nhất để đăng ký. Trường hợp, phụ huynh không đồng ý đăng ký và có nguyện vọng khác có thể chọn nguyện vọng theo nhu cầu.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, phụ huynh kiểm tra chính xác thông tin vị trí nơi cư trú của học sinh. Hệ thống sẽ hiển thị bản đồ, khoảng cách từ nhà tới trường thực tế và đây là dữ liệu quan trọng để phân bổ học sinh vào các trường học trên địa bàn.

Sau khi thử nghiệm lần 1, Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục cho phụ huynh thử nghiệm lần 2, lần 3 lần lượt từ ngày 8 - 10/6 và 15 - 17/6.

Dữ liệu trong thời gian đăng ký thử nghiệm không phải là kết quả tuyển sinh chính thức. Tuyển sinh đầu cấp chính thức trên hệ thống được Sở này quy định các khung thời gian như sau:

Đăng ký tuyển sinh lớp 1 từ ngày 1- 3/7.

Đăng ký tuyển sinh mầm non từ ngày 4 - 6/7.

Đăng ký tuyển sinh lớp 6 từ ngày 7 -9/7.

Sau đó, phụ huynh nộp hồ sơ nhập học từ ngày 12 – 18/7.

Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Nội nói rằng, khi phát hiện thông tin cư trú hoặc khoảng cách đến trường chưa chính xác, phụ huynh cần kiểm tra lại địa chỉ cư trú đã được đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư và ứng dụng VNeID hay chưa. Phụ huynh cũng cần kiểm tra lại số nhà, tên tòa chung cư, tổ dân phố, phường, xã trong quá trình nhập thông tin và đối chiếu trực tiếp vị trí hiển thị trên bản đồ GIS.

Ông Bình nhấn mạnh, đây mới là đợt thử nghiệm đầu tiên. Những sai sót nếu có sẽ tiếp tục được rà soát, điều chỉnh trong các lần vận hành tiếp theo.

"Nguyên tắc tuyển sinh năm học 2026 - 2027 vẫn là tạo thuận lợi, ưu tiên học sinh đi học gần nhà. Nhưng những trường quá tải sẽ phải tính toán, có phương án điều tiết đảm bảo số lượng học sinh, sĩ số/lớp hợp lý", ông Bình nói.