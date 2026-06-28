Phú bà màn ảnh Hồ Tịnh mách chị em mẹo trẻ lâu cực đỉnh, 47 tuổi mà trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi

Bước vào độ tuổi trung niên, nỗi ám ảnh lớn nhất của hội chị em chúng ta chính là những dấu vết thời gian dần xuất hiện trên gương mặt. Nào là những vết chân chim khóe mắt, nếp nhăn trán sâu hoắm cho đến phần cơ má bắt đầu có dấu hiệu chảy xệ, lỏng lẻo. Nhiều người chọn cách đầu tư vào những bộ mỹ phẩm đắt đỏ hay những chiếc máy massage công nghệ cao, nhưng đôi khi bí quyết để giữ gìn nét thanh xuân lại nằm ngay ở đôi bàn tay của chính mình.

Mới đây, "phú bà" đình đám của màn ảnh - nữ diễn viên Hồ Tịnh đã khiến cư dân mạng xôn xao khi chia sẻ bài tập massage mặt bằng tay không cực kỳ đơn giản trước khi đi ngủ. Không cần đến những dụng cụ cạo gió (guasha) cầu kỳ, chỉ với một phút mỗi tối, các động tác mộc mạc này sẽ giúp lưu thông khí huyết, làm mờ rãnh cười và nâng cơ mặt hiệu quả đến ngỡ ngàng, mang lại cho bạn một diện mạo rạng rỡ, tràn đầy sức sống vào sáng hôm sau.

Giải cứu đôi mắt mệt mỏi và bọng mắt nhờ khớp ngón tay

Động tác đầu tiên trong bài tập của Hồ Tịnh tập trung vào việc giải tỏa áp lực cho vùng mắt, nơi dễ tố cáo tuổi tác của người phụ nữ nhất. Chị em công sở thường xuyên phải tiếp xúc với màn hình máy tính, điện thoại hẳn sẽ rất quen với cảm giác mắt khô mỏi, mờ nhòe vào cuối ngày.

Để thực hiện, sau khi đã làm sạch da và thoa một lớp tinh dầu dưỡng để tạo độ mướt, bạn hãy gập ngón tay cái lại, sử dụng chính khớp xương của đốt ngón tay đầu tiên để làm điểm tựa.

Nhẹ nhàng đặt khớp ngón tay vào huyệt Tình Minh (vị trí ngay sát khóe mắt trong) rồi dùng lực vừa phải đẩy dần lên phía trên lông mày. Nếu khi thực hiện, bạn cảm thấy có những tiếng "lật khật" nhỏ dưới da thì chứng tỏ vùng cơ quanh mắt của bạn đang bị tắc nghẽn và căng cứng. Tiếp tục dùng các khớp ngón tay miết nhẹ dọc theo xương chân mày từ trong ra ngoài để đả thông kinh lạc, giúp tăng cường tuần hoàn máu, từ đó cải thiện đáng kể tình trạng quầng thâm và bọng mắt xấu xí.

Tuyệt chiêu xóa mờ nếp nhăn trán và rãnh cười đáng ghét

Nếp nhăn trên trán và rãnh cười sâu (vùng da quanh miệng bị chảy xệ) chính là hai thủ phạm hàng đầu khiến gương mặt trông già đi trước tuổi. Để xử lý vùng trán, Hồ Tịnh hướng dẫn chị em dùng phần thịt mềm của các đầu ngón tay miết nhẹ từ vùng giữa hai lông mày đi thẳng lên phía chân tóc, sau đó mở rộng dần sang hai bên thái dương.

Động tác này không chỉ làm giãn các cơ trán bị co rút do thói quen nhíu mày mà còn mang lại cảm giác thư thái sâu, giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ ngon. Tiếp đến là phần rãnh cười, nữ diễn viên sử dụng một mẹo nhỏ rất thông minh: Dùng một tay nắm chặt cổ tay còn lại để tạo điểm tựa vững chắc cho ngón tay cái.

Đặt khớp ngón tay cái sát cánh mũi, ngay trên đường rãnh cười, rồi dùng lực miết sâu dọc theo xương gò má hướng lên phía tai. Việc tác động lực từ sâu bên trong lớp cơ chứ không đơn thuần là kéo giãn bề mặt da sẽ giúp nâng đỡ vùng má bị chảy xệ, trả lại đường nét thon gọn tự nhiên cho gương mặt.

Nâng cơ toàn diện và thải độc cho hệ bạch huyết

Công đoạn cuối cùng và cũng là công đoạn "nặng đô" nhất giúp định hình lại đường viền hàm, mang lại hiệu ứng thon gọn như vừa đi spa về. Ở bước này, bạn hãy nắm hờ cả hai bàn tay lại thành nắm đấm, tận dụng các khớp xương của bốn ngón tay để ôm sát lấy phần cằm. Dùng lực đều từ cả hai tay miết mạnh từ đỉnh cằm, dọc theo xương hàm dưới và đẩy ngược lên phía sau tai.

Khi đẩy đến vùng sau tai, bạn hãy giữ lại vài giây để cố định phom cơ, sau đó vuốt nhẹ dọc theo hai bên cổ xuống vùng xương quai xanh để kích thích hệ bạch huyết đào thải độc tố và nước thừa tích tụ ra ngoài. Động tác này cực kỳ hiệu quả trong việc loại bỏ nọng cằm và giảm tình trạng phù nề khuôn mặt vào buổi sáng.

Chỉ cần kiên trì thực hiện chuỗi động tác này từ ba đến năm lần mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn sẽ cảm thấy toàn bộ vùng cơ mặt như được "đánh thức", trở nên ấm nóng và vô cùng nhẹ nhõm. Làn da sau khi được kích thích tuần hoàn máu sẽ trở nên hồng hào, ăn kem dưỡng tốt hơn và độ đàn hồi được cải thiện rõ rệt qua từng ngày. Một phương pháp làm đẹp hoàn toàn mộc mạc, không tốn một xu nhưng lại mang lại giá trị bền vững cho nhan sắc, hội chị em còn chần chừ gì mà không lưu lại và thực hiện ngay tối nay thôi!