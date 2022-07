Phỏng vấn dân văn phòng nước ngoài về thói quen ngủ trưa tại công ty: "Ở Việt Nam thế nào thì chúng tôi thế nấy", ai không ngủ còn có một đặc quyền để "bù đắp"

Chỉ có 1 tiếng 30 phút nghỉ trưa - mà bàn hoài không hết chuyện.

Huấn luyện viên người Hàn Quốc - ông Park Hang Seo vốn dĩ đã rất nổi tiếng với người Việt Nam vì những đóng góp không nhỏ cho nền bóng đá nước nhà. Chính vì thế talk show "You Quiz On The Block" với những chia sẻ của ông về cuộc sống ở Việt Nam và các câu chuyện cùng cầu thủ trong đội tuyển nhận khá nhiều quan tâm, lượt xem của khán giả Việt. Chuyện đáng nói là sau chương trình, cộng đồng mạng thích thú truyền nhau đoạn đối thoại giữa ông và MC Yoo Jae Suk về chuyện ngủ trưa của người Việt Nam.

Huấn luyện viên Park Hang Seo chia sẻ rằng ông rất thích hoạt động ngủ trưa sau bữa ăn của người Việt trên chương trình

HLV Park Hang Seo chia sẻ, ông đã phải thay đổi phương pháp huấn luyện các học trò của mình, cụ thể là cho mọi người một khoảng thời gian ngủ trưa đúng như nếp sống của người Việt. Tiết lộ lí do, ông nói mình luôn tôn trọng văn hoá và phong tục của mỗi đất nước.



Hơn nữa, "văn hoá" ngủ trưa của Việt Nam giờ đây cũng đã trở thành thói quen sinh hoạt hằng ngày của ông và được ông duy trì giống hệt người Việt. "Thời gian đầu tôi không ngủ đâu, nhưng mọi người xung quanh cứ ăn xong bữa trưa là đi ngủ hết. Tôi thấy vậy nên cũng nằm xuống và nhận ra đây là cách phục hồi thể lực cấp tốc rất hiệu quả. Đúng là một phương pháp thông minh!" - HLV Park.

Sau chia sẻ của HLV Park, chúng tôi nảy trong đầu một câu hỏi: "Có khi nào chuyện ngủ trưa - vốn dĩ rất bình thường như sáng đi làm chấm công, trưa ăn cơm mang từ nhà... nhưng trong mắt người nước ngoài lại là một điều gì đó khang khác, có thú vị hoặc có kì lạ?". Đem một vấn đề ngủ nghỉ chẳng có gì đáng bàn trong 1 tiếng 30 phút nghỉ trưa đặt ra, dân văn phòng nước bạn lại tiết lộ khá nhiều thông tin bất ngờ.

Ở TRUNG QUỐC CŨNG CÓ "NGỦ TRƯA" TẠI VĂN PHÒNG

Anh ChaoXing, 30 tuổi, dân văn phòng Trung Quốc

Vì Trung Quốc có rất nhiều văn hóa và nếp sống tương đồng với người Việt, chúng tôi đã hỏi xem ở công ty của các nước bạn, có khung cảnh tắt bớt đèn, trải chiếu đắp chăn nằm xếp hàng ra sàn để ngủ không. Anh ChaoXing, 30 tuổi, dân văn phòng Trung Quốc chia sẻ: "Chuyện ngủ trưa ở Việt Nam có gì đâu lạ lẫm, mình tưởng vốn dĩ công ty nào vào giờ nghỉ trưa cũng thế chứ.

Ở Trung Quốc mọi người cũng nghỉ trưa vào lúc 1 giờ đến 2 giờ, và đều chuẩn bị chiếu chăn đàng hoàng như dân văn phòng ở Việt Nam thôi. Đối với mình, chuyện ngủ trưa của người Việt hay ở nước mình nói chung là một việc làm đúng đắn. Nó rất cần thiết trong thời gian làm việc xuyên suốt một ngày. Bạn ngủ trưa một chút chính là sạc điện lại cho cơ thể để buổi chiều có tinh thần tỉnh táo tiếp tục công việc."

Anh JiLiang, 32 tuổi hiện đang làm việc tại công ty thiết kế Cre8 Direct tại Trung Quốc cũng cho biết: "Ở công ty mà tôi đang làm cũng có giờ nghỉ trưa như Việt Nam và thậm chí mọi người trong công ty còn quan tâm chuyện ngủ trưa hơn các bạn mà tôi quen ở Việt Nam.

Tuy nhiên với cá nhân tôi, tôi thường không sử dụng thời gian nghỉ trưa cá nhân của mình để ngủ. Chính vì tính chất công việc, đa phần mỗi trưa tôi sẽ ra ngoài gặp gỡ đối tác, khách hàng hoặc cái mối quan hệ cần phải duy trì của mình. Chuyện không ngủ trưa đôi khi khiến cơ thể của tôi có chút mệt mỏi thật. Tôi thấy rằng dân văn phòng Đông Nam Á đều ngủ trưa là điều đúng đắn mà."

Anh JiLiang, 32 tuổi hiện đang làm việc tại công ty thiết kế Cre8 Direct tại Trung Quốc

NẾU KHÔNG NGỦ TRƯA, BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC TAN LÀM SỚM HƠN QUY ĐỊNH

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, anh Harry, 26 tuổi, hiện đang làm cho công ty vận chuyển Mitra Shipping Trade tại Canada chia sẻ ở nước của anh không có giờ nghỉ trưa như Việt Nam. Khi nghe hỏi về khoảng thời gian nghỉ trưa, anh có chút bất ngờ.

"Mình làm việc không biết đến thời gian nghỉ trưa là gì, vì không phải ai ở đây làm việc cũng cần phải nghỉ trưa, huống chi là việc ngủ. Khi biết người Việt Nam đi làm sẽ có hoạt động ngủ lại tại văn phòng vào giờ trưa, mình hơi bất ngờ và cũng thấy khá thú vị đấy chứ!

Việc ngủ trưa này ngoài khía cạnh khoa học, để đánh giá tốt hay xấu thì rất khó nói. Nó tuỳ vào quan điểm và thói quen sinh hoạt thường ngày của mỗi người, ở một nơi nào đó. Với người Việt Nam chuyện ngủ trưa là rất cần thiết vì mọi người cho rằng sẽ giúp tăng năng suất, hiệu quả công việc nhưng với người Canada chúng mình thì luôn tận dụng thời gian nghỉ trưa để tranh thủ làm hết việc rồi ra về sớm." Đây có thể xem là một dạng "đặc quyền" dành cho những ai không ngủ trưa để xử lý công việc. Vì tại đây, mọi người đánh gia nhau bằng hiệu suất và kết thúc công việc là có thể về mà đôi lúc không cần quá căng thẳng trong việc "nhìn sắc mặt" sếp hay đồng nghiệp khác mà phải nán lại để chứng tỏ điều gì đó.

"KHÔNG CẦN THIẾT PHẢI NGỦ TRƯA NẾU KHÔNG LÀM HƠN 8 TIẾNG 1 NGÀY"

Ảnh minh hoạ

Đặt yếu tố khoa học nằm ngoài chuyện nhìn nhận về hoạt động ngủ trưa ở Việt Nam thì Alice, 27 tuổi, đang làm hành chính nhân sự tại Anh thẳng thắn nói rằng: "Mình đã biết về thói quen ngủ trưa khi đi làm của Việt Nam cách đây 3, 4 năm trước rồi. Ban đầu thì thấy hơi ngạc nhiên, nhưng đồng thời mình lại thấy mọi người có thể ngả lưng ra ghế để nghỉ mắt một lúc thay vì cứ trải chiếu ra sàn, hoặc xếp ghế lại với nhau để nằm mà. Thú thật nếu là mình, bước vào một công ty để làm việc nhưng cứ thấy mọi người nằm hàng dài ngay lối đi như thế không đẹp mắt tí nào."



"Những người làm ngành dịch vụ như mình, chuyện ngủ trưa là rất cần thiết vì thời gian làm đến 16 tiếng, chiếm hết 2/3 ngày rồi.

Thế nhưng nhân viên văn phòng đi làm 8 tiếng/ngày thì cũng không nhất thiết phải ngủ nhỉ? Chỉ cần một giấc ngủ ban đêm là đủ rồi, ban ngày không cần ngủ nữa. Thời gian đó nên tranh thủ làm việc khác. Cá nhân mình rất thích dùng thời gian rảnh rỗi trong giờ làm để trò chuyện, ăn uống cùng đồng nghiệp, việc này vừa giúp giảm áp lực công việc vừa phát triển tốt mối quan hệ ở chỗ làm." - Chloe, 24 tuổi, Úc.

Ảnh minh hoạ

https://afamily.vn/phong-van-dan-van-phong-nuoc-ngoai-ve-thoi-quen-ngu-trua-tai-cong-ty-o-viet-nam-the-nao-thi-chung-toi-the-nay-ai-khong-ngu-con-co-mot-dac-quyen-de-bu-dap-20220714235338613.chn