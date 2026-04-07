Phong thủy sư nói: 3 cây "độc đáo" nhưng nên trồng trong nhà, trấn trạch hút tài, xua đuổi tà khí

Nhiều gia đình hiện nay có xu hướng đặt cây xanh trong nhà để tạo cảm giác thư giãn và tăng tính thẩm mỹ. Khi lựa chọn, đa số đều ưu tiên những loại cây có hình dáng mềm mại, màu sắc bắt mắt để dễ phối với nội thất. Tuy nhiên, trong quan niệm phong thủy, vẻ ngoài không phải yếu tố quyết định tất cả. Một số loại cây có hình thù khá đặc biệt, thậm chí bị đánh giá là “xấu lạ”, lại được cho là mang ý nghĩa tốt về mặt năng lượng và tài khí.

Những loại cây này thường có sức sống bền bỉ, dễ thích nghi với môi trường trong nhà, tượng trưng cho sự ổn định và vững vàng. Bên cạnh đó, hình dáng góc cạnh hoặc mọng nước của chúng còn được xem là giúp cân bằng luồng khí, hạn chế năng lượng tiêu cực và tăng sinh khí cho không gian sống. Vì vậy, dù không quá nổi bật về ngoại hình, chúng vẫn được nhiều người lựa chọn để đặt ở phòng khách, bàn làm việc hoặc gần cửa ra vào. Dưới đây là 3 loại cây có hình dáng lạ nhưng được cho là phù hợp trồng trong nhà, vừa dễ chăm sóc vừa mang ý nghĩa phong thủy tích cực.

1. Xương rồng ngọc lân

Xương rồng ngọc lân gây ấn tượng bởi hình dáng gồ ghề, mọc thành từng khối giống linh vật kỳ lân nên được đặt tên như vậy. Phần thân xanh đậm, có nhiều u nổi và gai nhỏ khiến cây không mang vẻ mềm mại như các loại cây cảnh thông thường, thậm chí nhiều người lần đầu nhìn sẽ thấy hơi “khó trưng”. Tuy nhiên, chính dáng vẻ cứng cáp này lại tạo cảm giác mạnh mẽ và vững chãi, rất phù hợp đặt ở phòng khách hoặc gần cửa ra vào để tạo điểm nhấn.

Loại cây này có sức sống bền bỉ, chịu hạn tốt và không cần chăm sóc cầu kỳ. Chỉ cần đặt ở nơi có ánh sáng nhẹ, tưới nước vừa phải và tránh để đất quá ẩm là cây có thể phát triển ổn định. Ngoài ra, xương rồng ngọc lân còn thích hợp với không gian trong nhà vì không cần tưới thường xuyên, phù hợp với người bận rộn. Theo quan niệm phong thủy, hình dáng giống linh vật kỳ lân tượng trưng cho sự bảo vệ và trấn trạch. Cây được cho là giúp ổn định năng lượng trong nhà, đồng thời mang ý nghĩa thu hút tài lộc và giữ sự cân bằng cho không gian sống.

2. Cây tay Phật cầm vàng

Cây tay Phật cầm vàng có hình dáng khá đặc biệt với phần thân và lá dày, mọng nước, mọc thành từng nhánh giống bàn tay đang nâng vật gì đó. Chính vì hình dáng này mà cây được đặt tên mang ý nghĩa may mắn. Tuy nhiên, nếu so với những loại cây cảnh mềm mại, cây tay Phật cầm vàng không phải lựa chọn phổ biến vì vẻ ngoài có phần thô và hơi “lạ mắt”. Dù vậy, khi cây phát triển ổn định, tổng thể lại khá hài hòa và dễ tạo điểm nhấn cho không gian. Đây là loại cây dễ trồng, có khả năng chịu hạn tốt và không cần chăm sóc thường xuyên. Cây thích hợp đặt ở ban công, bệ cửa sổ hoặc góc phòng có ánh sáng nhẹ. Khi tưới nước, chỉ cần giữ đất hơi khô, tránh tưới quá nhiều vì cây không chịu được úng. Vào mùa nắng nóng, nên đặt cây ở nơi thoáng mát để lá giữ được màu xanh khỏe.

Trong phong thủy, tên gọi tay Phật cầm vàng mang ý nghĩa khá đặc biệt. Hình ảnh bàn tay nâng đỡ tượng trưng cho sự che chở, bảo vệ, còn cầm vàng gợi liên tưởng đến việc giữ gìn của cải và tài lộc. Vì vậy, cây thường được xem như biểu tượng của sự ổn định về tài chính, giúp hạn chế thất thoát và thu hút vận may. Không ít gia đình chọn đặt cây ở phòng khách, khu vực trung tâm của ngôi nhà với mong muốn tăng sinh khí và tạo cảm giác vững vàng cho không gian sống.

Ngoài ra, vị trí gần cửa ra vào cũng được cho là phù hợp vì đây là nơi luồng khí lưu thông mạnh. Theo quan niệm dân gian, đặt cây ở vị trí này giúp giữ nguồn năng lượng tích cực khi đi vào nhà, đồng thời tạo cảm giác cân bằng. Hình dáng lá dày, mọng nước của cây cũng tượng trưng cho sự tích lũy và bền bỉ, góp phần mang lại cảm giác an tâm. Vì vậy, dù không phải loại cây quá nổi bật về hình thức, tay Phật cầm vàng vẫn được nhiều người lựa chọn như một điểm nhấn phong thủy nhẹ nhàng trong không gian sống.

3. Cây sen ống điếu

Sen ống điếu là loại cây mọng nước có hình dáng khá lạ, phần lá mọc thành từng ống tròn nhỏ, hướng lên trên giống những chiếc ống điếu. Khi cây còn non, toàn bộ tán lá thường có màu xanh nhạt, nhìn đơn giản và không quá nổi bật. Tuy nhiên, khi phát triển tốt và được đặt ở nơi có ánh sáng tán xạ, phần đầu lá sẽ dần chuyển sang màu đỏ hoặc cam nhẹ. Sự thay đổi màu sắc này giúp cây trở nên bắt mắt hơn, tạo điểm nhấn thú vị cho không gian. Với kích thước nhỏ gọn, sen ống điếu phù hợp đặt trên bàn làm việc, kệ tủ hoặc góc phòng khách mà không chiếm nhiều diện tích.

Sen ống điếu có khả năng thích nghi tốt với môi trường trong nhà, đặc biệt là những vị trí có ánh sáng nhẹ. Cây không cần tưới nước thường xuyên vì phần lá mọng có khả năng giữ nước. Khi chăm sóc, chỉ cần tưới khi đất khô hoàn toàn và tránh để nước đọng ở đáy chậu. Ngoài ra, nên dùng loại đất thoát nước tốt để hạn chế tình trạng úng rễ. Theo quan niệm phong thủy, hình dáng lá dạng ống tượng trưng cho việc tích tụ tài khí, giúp giữ lại may mắn trong nhà. Vì vậy, sen ống điếu thường được đặt ở phòng khách hoặc bàn làm việc như một loại cây vừa trang trí vừa mang ý nghĩa tích cực.