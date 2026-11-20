Tối 19/11, Hồ Ngọc Hà tổ chức sự kiện ra mắt album Vol.8, quy tụ "rừng sao" tham dự như Trấn Thành, Hồng Nhung, Noo Phước Thịnh, Suboi,... Trong dịp đặc biệt này dĩ nhiên không thể thiếu vắng gia đình của Hồ Ngọc Hà, gây chú ý là sự xuất hiện của Subeo.

Tại sự kiện, Subeo lựa chọn trang phục khá đơn giản, năng động với áo sơ mi tối màu, kết hợp quần đồng điệu và cặp kính gọng tròn. Mái tóc được tạo kiểu tự nhiên, không quá cầu kỳ nhưng càng làm nổi bật những đường nét gương mặt. Trong khung hình nghiêng, Subeo gây ấn tượng với sống mũi cao, gương mặt thanh tú và vẻ ngoài có phần thư sinh.

Không cần ăn diện cầu kỳ hay tạo dáng trước ống kính, con trai cả của nữ ca sĩ vẫn nổi bật giữa đám đông nhờ vóc dáng cao lớn và diện mạo ngày càng trưởng thành. Đặc biệt, những khoảnh khắc chụp cận góc nghiêng của Subeo đang được chia sẻ, khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa trước visual hiện tại của cậu.

Subeo gây chú ý khi xuất hiện trong dịp đặc biệt của mẹ

điều khiến nhiều người chú ý hơn cả chính là chiều cao của Subeo. Cậu sở hữu vóc dáng cao lớn, vượt trội so với nhiều bạn bè đồng trang lứa. Khi đứng cạnh mẹ, Subeo đã cao hơn Hồ Ngọc Hà, tạo nên sự đối lập thú vị giữa hình ảnh nữ ca sĩ quyến rũ và cậu con trai nay đã ra dáng thanh niên. Chiều cao của Subeo cũng khiến những người thân trong gia đình không khỏi bất ngờ. Đặc biệt, khoảnh khắc đứng cạnh ông ngoại càng cho thấy cậu đã lớn phổng phao đến mức nào. Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Subeo còn ghi điểm nhờ thái độ tự nhiên khi xuất hiện tại một sự kiện có đông đảo nghệ sĩ, truyền thông và người hâm mộ. Trong những hình ảnh được ghi lại, cậu thoải mái trò chuyện, tương tác với các thành viên trong gia đình. Hồ Ngọc Hà cũng không giấu được sự yêu thương dành cho con trai khi tiến lại gần và hôn má Subeo ngay tại sự kiện. Trái với những khoảnh khắc vui vẻ bên người thân, khi đứng riêng giữa đám đông, Subeo lại thể hiện vẻ điềm tĩnh, có phần trầm lặng. Cậu không quá chủ động tạo dáng hay thu hút sự chú ý mà chủ yếu quan sát, trò chuyện với mọi người. Chính sự đối lập giữa nét gần gũi khi ở cạnh gia đình và phong thái chững chạc khi xuất hiện trước truyền thông càng khiến hình ảnh của Subeo được quan tâm.

Hồ Ngọc Hà tự nhiên ôm hôn má con trai giữa sự kiện

Phong thái cuốn hút và chiều cao nổi bật của Subeo ở tuổi 16

Subeo tên thật là Nguyễn Quốc Hưng, sinh năm 2010, là con trai đầu lòng của Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Cường Đô La. Cậu chàng được công chúng chú ý từ khi còn nhỏ bởi có bố mẹ đều là những gương mặt nổi tiếng.

Con trai Hồ Ngọc Hà hiện theo học cấp ba tại một trường quốc tế ở TP.HCM, có sở thích chơi bóng rổ. Ở tuổi 16, Subeo được ghi nhận có chiều cao khoảng 1,8 m.

Mỗi lần xuất hiện cùng bố hoặc mẹ, Subeo đều dễ dàng trở thành tâm điểm nhờ ngoại hình thay đổi rõ rệt qua từng năm. Từ một cậu bé ngây ngô, đáng yêu ngày nào, con trai Hồ Ngọc Hà hiện đã sở hữu vóc dáng cao lớn, gương mặt điển trai và phong thái trưởng thành.

Subeo đam mê bóng rổ, bộ môn thể thao giúp phát triển chiều cao