Đây cũng là thời điểm rối loạn mỡ máu có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở người trung niên, người cao tuổi và những người có bệnh nền tim mạch, đái tháo đường.

Rối loạn mỡ máu thường diễn tiến âm thầm, ít triệu chứng rõ rệt trong giai đoạn đầu. Nhiều người chỉ phát hiện tình trạng cholesterol và triglycerid tăng cao khi đi khám sức khỏe định kỳ hoặc đã xuất hiện biến chứng. Trong khi đó, dịp cuối năm với chế độ ăn giàu chất béo, đạm động vật, đồ chiên rán và rượu bia lại tạo điều kiện thuận lợi cho mỡ máu tăng nhanh.

Một trong những yếu tố nguy cơ đáng chú ý là việc tiêu thụ thực phẩm quá mức trong thời gian ngắn. Các bữa tiệc cuối năm thường nhiều thịt đỏ, nội tạng, đồ chế biến sẵn, bánh kẹo ngọt. Lượng chất béo bão hòa và đường cao không chỉ làm tăng cholesterol xấu mà còn ảnh hưởng đến chức năng gan và chuyển hóa lipid.

Bên cạnh ăn uống, thói quen ít vận động cũng góp phần làm rối loạn mỡ máu trầm trọng hơn. Thời tiết lạnh, công việc bận rộn và tâm lý “nghỉ ngơi sau một năm làm việc” khiến nhiều người giảm hoạt động thể lực. Việc ngồi nhiều, ngủ muộn, thiếu vận động làm chậm quá trình đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể.

Rượu bia là yếu tố nguy cơ không thể bỏ qua trong dịp cuối năm. Uống rượu bia thường xuyên hoặc quá mức làm tăng triglycerid trong máu, gây gan nhiễm mỡ và làm rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt, ở những người đã có mỡ máu cao, rượu bia có thể đẩy nhanh nguy cơ biến chứng tim mạch.

Rối loạn mỡ máu nếu không được kiểm soát có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng như xơ vữa động mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và các bệnh lý tim mạch khác. Điều đáng lo ngại là các biến chứng này có thể xảy ra đột ngột, ngay cả khi người bệnh chưa từng có triệu chứng rõ ràng trước đó.

Để phòng nguy cơ rối loạn mỡ máu dịp cuối năm, các chuyên gia khuyến cáo cần điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý. Ưu tiên rau xanh, trái cây, cá, ngũ cốc nguyên hạt; hạn chế đồ chiên rán, thịt mỡ, nội tạng và các món nhiều đường. Việc ăn chậm, chia nhỏ khẩu phần giúp kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể.

Duy trì vận động đều đặn cũng là yếu tố quan trọng. Chỉ cần đi bộ nhẹ nhàng, tập thể dục tại nhà hoặc vận động tối thiểu 30 phút mỗi ngày đã giúp cải thiện chuyển hóa mỡ máu. Đồng thời, cần hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc và tránh căng thẳng kéo dài trong giai đoạn cuối năm.

Với những người đã được chẩn đoán rối loạn mỡ máu hoặc có nguy cơ cao, việc tuân thủ điều trị và theo dõi sức khỏe định kỳ là cần thiết, kể cả trong dịp lễ. Không tự ý ngưng thuốc hay điều chỉnh liều dùng khi chưa có chỉ định y tế.

Cuối năm là thời điểm để sum họp và nghỉ ngơi, nhưng cũng là lúc mỗi người cần chủ động bảo vệ sức khỏe. Kiểm soát mỡ máu không chỉ giúp tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho một năm mới khỏe mạnh hơn.