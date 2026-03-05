Phòng học bị niêm phong, gần 250 học sinh phải học tạm tại trường đại học

Ngày 4/3, bà Nguyễn Ngọc Minh Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Ninh (phường Thuận Hóa, TP Huế), xác nhận nhà trường đã tiến hành niêm phong 7 phòng học và 2 phòng chức năng thuộc dãy nhà cấp 4 để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Các phòng học bị dán giấy niêm phong.

Khoảng 250 học sinh 5 khối 2 và 2 lớp khối 3 phải tạm thời chuyển sang học nhờ tại Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế và Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế ở cạnh đó, sau khi các phòng học này bị niêm phong.

Theo bà Trang, nguyên nhân xuất phát từ tình trạng xuống cấp nghiêm trọng ở phần mái do mối mọt tấn công. Các cấu kiện gỗ như xà gồ, rui mè đã bị hư hại nặng, tiềm ẩn nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhà trường đã báo cáo hiện trạng lên UBND phường Thuận Hóa. Ngay sau đó, chính quyền địa phương cử đại diện các phòng chức năng đến kiểm tra thực tế. Một đơn vị tư vấn độc lập cũng được mời đánh giá mức độ hư hại và khuyến cáo không nên tiếp tục tổ chức dạy học tại các phòng nói trên.

Trên cơ sở đó, ban giám hiệu đã chủ động liên hệ với lãnh đạo hai cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng ngay cạnh trường để mượn phòng học và nhận được sự hỗ trợ kịp thời. UBND phường Thuận Hóa hiện đang khẩn trương lập đề án, bố trí kinh phí sửa chữa phần mái trong thời gian sớm nhất.

Theo bà Trang, dãy phòng học này được xây dựng hơn 20 năm trước. Ngoài phần mái bị mối mọt xâm hại, các hạng mục khác vẫn cơ bản đảm bảo an toàn. Hàng năm, trường đều trích kinh phí từ nguồn ngân sách được cấp để xử lý mối mọt, tuy nhiên không thể "diệt mối tận gốc".

Trường Tiểu học Vĩnh Ninh có diện tích trên 6.000 m² nằm ở khu vực trung tâm TP Huế và được đánh giá là một trong những trường có chất lượng dạy học tốt nhất ở bậc tiểu học. Năm học 2025-2026, trường này có tổng cộng 1.475 học sinh ở 5 khối lớp.