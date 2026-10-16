Phòng gym đang "dọn về" gần nhà: thị trường wellness đô thị tách làm hai hướng

Người tập đòi hỏi nhiều hơn một chiếc máy chạy bộ

Vài năm trở lại đây, khái niệm "đi tập" của người trẻ đô thị đã mở rộng đáng kể. Bên cạnh gym, các bộ môn như yoga, pilates, dance ngày càng đông người theo. Phục hồi (recovery) - xông hơi, ngâm nước, thư giãn cơ - cũng không còn là dịch vụ xa xỉ mà dần được xem là một phần của lịch tập.

Nhưng nhu cầu tăng không đồng nghĩa với việc duy trì dễ dàng. Hai rào cản quen thuộc nhất vẫn là quãng đường và cam kết tài chính. Với nhiều người sống ở TP.HCM hay Hà Nội, chỉ một đoạn kẹt xe giờ tan tầm cũng đủ khiến buổi tập bị gạch khỏi lịch. Trong khi đó, gói hội viên trả trước 6 tháng, một năm khiến không ít người ngần ngại, nhất là khi chưa chắc mình theo được bao lâu.

Những rào cản này đang buộc các chuỗi phòng tập phải tính lại bài toán: đặt cơ sở ở đâu, quy mô bao lớn và thu phí theo cách nào.

Hướng thứ nhất: wellness thành tiện ích của khu dân cư

Một trong những lời giải đang được thử nghiệm là đưa trung tâm sức khỏe vào thẳng các dự án bất động sản. Thay vì hoạt động như một địa điểm độc lập, phòng tập trở thành một phần của hệ thống tiện ích, nơi cư dân có thể tập luyện, thư giãn và phục hồi mà không cần rời khỏi khu vực sinh sống.

Tại TP.HCM, chuỗi KOI Fitness & Wellness đang theo đuổi hướng đi này với mô hình doanh nghiệp gọi là Flagship Club. Đây là các trung tâm quy mô lớn, gộp nhiều dịch vụ trong cùng một không gian: khu gym, lớp nhóm yoga, pilates, dance, khu phục hồi, hồ bơi muối khoáng, onsen và mảng xanh. Hiện mô hình này có mặt tại 4 địa điểm: Sunny Plaza (phường Hạnh Thông), D-Homme (phường Bình Tây), Saigon Pearl (phường Thạnh Mỹ Tây) và Võ Văn Ngân (phường Bình Thọ).

Không gian tập luyện rộng, tích hợp nhiều tiện ích là đặc trưng của các câu lạc bộ đặt trong khu dân cư cao cấp.

Theo doanh nghiệp, chất lượng ở phân khúc này không nằm ở số lượng tiện ích mà ở ba yếu tố: cơ sở vật chất, con người và công nghệ. Không gian được thiết kế theo tinh thần cân bằng Thân - Tâm - Trí; đội ngũ huấn luyện viên và chăm sóc khách hàng được chuẩn hóa về chuyên môn, quy trình; nền tảng số và AI được đưa vào khâu vận hành, cá nhân hóa trải nghiệm hội viên.

Cách làm này có lợi cho cả hai phía: chủ đầu tư có thêm một tiện ích tạo khác biệt cho dự án, còn nhà vận hành có sẵn tệp khách hàng ngay tại chỗ. Mặt trái là mô hình gắn chặt với phân khúc cao cấp, tức chỉ chạm tới một nhóm nhỏ cư dân đô thị. Đơn vị này cho biết sẽ tiếp tục nhân rộng Flagship Club tại các dự án bất động sản cao cấp trong thời gian tới.

Xông hơi, ngâm nước và các liệu trình phục hồi ngày càng được xem là một phần của lịch tập, không còn là dịch vụ bên lề.

Hướng thứ hai: nhỏ, gần và trả theo tháng

Ở chiều ngược lại là các phòng tập tinh gọn, chỉ giữ lại những gì người tập dùng thường xuyên nhất. Với KOI, đây là mô hình Smart, tập trung vào ba nhóm dịch vụ fitness, lớp nhóm và phục hồi, ứng dụng công nghệ trong vận hành. Nhờ quy mô nhỏ, loại hình này có thể đặt ở những nơi trung tâm lớn khó chen vào: khu dân cư đông đúc, khu văn phòng hay các thành phố du lịch.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở cách thu phí. Thay vì bán gói dài hạn, mô hình Smart áp dụng hội viên trả theo tháng. Người tập không phải bỏ ra một khoản lớn ngay từ đầu, cũng không bị ràng buộc nếu lịch sinh hoạt thay đổi hay đơn giản là muốn tạm dừng.

Phòng tập quy mô nhỏ, đặt gần nhà hướng tới những người cần một chỗ tập tiện lợi để duy trì thói quen lâu dài.

Với người tập, đây là thay đổi có lợi rõ ràng. Nhưng với nhà vận hành, trả theo tháng lại là phép thử khó hơn: khi không còn hợp đồng dài hạn giữ chân, hội viên chỉ ở lại nếu chất lượng dịch vụ đủ tốt để họ gia hạn thêm mỗi tháng.

Hiện chuỗi này có 2 cơ sở Smart tại TP.HCM. Theo lộ trình công bố, doanh nghiệp đặt mục tiêu phủ hệ thống Smart khắp TP.HCM trong giai đoạn 2026 - 2027, đồng thời đưa mô hình ra Hà Nội vào năm 2027.

Không có một công thức chung

Việc cùng lúc vận hành hai mô hình ở hai đầu phân khúc phản ánh một nhận định đang dần phổ biến trong ngành: không có kiểu phòng tập nào phù hợp với tất cả mọi người.

"Chúng tôi không cho rằng một mô hình duy nhất có thể phù hợp với tất cả khách hàng. Mục tiêu của KOI là để mỗi khách hàng có thể lựa chọn cách chăm sóc sức khỏe phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình ở từng giai đoạn", đại diện KOI Fitness & Wellness chia sẻ.

Nhu cầu của người tập đô thị đang mở rộng từ vận động sang thư giãn, phục hồi và cân bằng tinh thần.

Với người tập, sự phân hóa này là tin tốt. Thay vì phải chọn giữa một trung tâm đắt đỏ ở xa và việc bỏ tập, họ có thêm những lựa chọn vừa túi tiền, vừa quãng đường. Còn thói quen sống khỏe có thực sự bén rễ hay không, câu trả lời vẫn nằm ở việc người ta có quay lại phòng tập vào tháng sau hay không.