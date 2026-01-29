Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, không gian mạng ngày càng trở thành môi trường gắn bó mật thiết với hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Cùng với những lợi ích to lớn mà công nghệ số mang lại, các nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin, tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong công tác bảo đảm an ninh mạng.

Trước thực tiễn đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an Thành phố Hà Nội giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng trên địa bàn Thủ đô. Là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc CATP Hà Nội, phòng có chức năng chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường mạng; tham gia quản lý nhà nước về an ninh mạng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an trong công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trong năm 2025, trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm công nghệ cao, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - CATP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Công tác phòng ngừa được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hạn chế rủi ro, thiệt hại cho người dân, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - CATP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - CATP Hà Nội chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng.

Song song với công tác chuyên môn, đơn vị đặc biệt chú trọng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới phát sinh trên môi trường mạng. Thông qua việc cung cấp thông tin kịp thời, dễ tiếp cận, người dân được nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình khi tham gia các hoạt động trên không gian số, qua đó chủ động phòng tránh các nguy cơ tiềm ẩn.

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong hoạt động năm 2025 của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh mạng. Việc vận hành hiệu quả các kênh thông tin, truyền thông chính thống, trong đó có fanpage của đơn vị, đã góp phần lan tỏa thông tin chính xác, thiết thực đến đông đảo người dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa vi phạm trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, đơn vị từng bước đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các đơn vị chức năng nhằm nâng cao hiệu quả xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Với những giải pháp triển khai đồng bộ, hiệu quả trong năm 2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong kỷ nguyên số.