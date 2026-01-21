Phơi bày điệu nhảy "không đứng đắn" của Victoria Beckham với con trai khiến Brooklyn xấu hổ, con dâu bật khóc chạy khỏi lễ cưới

Những điệu nhảy của Victoria Beckham

Drama gia đình Beckham tiếp tục leo thang khi những chi tiết mới liên quan đến điệu nhảy gây tranh cãi của Victoria Beckham với con trai Brooklyn trong đám cưới năm 2022 bất ngờ được hé lộ, khiến dư luận không khỏi choáng váng.

Theo nhiều nguồn tin quốc tế, Nicola Peltz đã bật khóc và chạy khỏi tiệc cưới của chính mình sau khi chứng kiến mẹ chồng Victoria có những hành động bị cho là "không phù hợp" với Brooklyn, ngay sau khi bà bị cáo buộc đã chiếm mất điệu nhảy đầu tiên vốn dành cho cô dâu - chú rể.

Brooklyn Beckham lần đầu "xé im lặng", tố mẹ khiến anh nhục nhã ngay trong ngày cưới

Trong tuyên bố gây sốc đăng trên Instagram Stories hôm 20/1, Brooklyn Beckham - con trai cả của David và Victoria - đã đưa ra hàng loạt cáo buộc liên quan đến lễ cưới diễn ra tại Florida năm 2022.

Brooklyn cho biết, mẹ anh - Victoria Beckham (51 tuổi) - đã can thiệp quá sâu vào khoảnh khắc quan trọng nhất của anh và Nicola Peltz, khiến anh cảm thấy "chưa bao giờ xấu hổ và nhục nhã đến vậy trong đời". Theo Brooklyn, hành động này đã phủ bóng đen lên ngày trọng đại mà lẽ ra chỉ dành riêng cho cô dâu và chú rể.

Victoria rất thích khiêu vũ và thường nhảy thoải mái cùng mọi người

Nguồn tin hé lộ động tác nhảy khiến Brooklyn "không thể chịu đựng"

Mọi chuyện được cho là bắt đầu khi ca sĩ Marc Anthony mời Victoria Beckham lên sân khấu trong tiệc cưới. Từ đây, các hành động nhảy múa của cựu thành viên Spice Girls đã trở thành tâm điểm tranh cãi.

Một người trong cuộc nói với The Sun: "Brooklyn cảm thấy vô cùng xấu hổ, còn Nicola thì bị sỉ nhục vì bị cướp mất spotlight. Cô ấy đã thể hiện sự tổn thương rất rõ trong ngày hôm đó. Chuyện này gần như phá hỏng cả buổi tối".

Nguồn tin này cũng nhấn mạnh rằng Victoria không có ác ý, mà chỉ đơn giản là quá đà trong lúc vui vẻ.

Tuy nhiên, một nguồn khác lại tiết lộ David và Victoria Beckham tỏ ra bối rối trước các cáo buộc, cho rằng hôm đó khách mời đều rất vui vẻ, không ai tỏ ra khó chịu. Theo họ, Victoria chỉ "hơi say và đang tận hưởng không khí", trong khi Nicola "không muốn Brooklyn nhảy với mẹ nên đã nổi giận".

Nicola Peltz bật khóc, rời tiệc sau hành động bị cho là "quá thân mật"

Theo Page Six, nữ diễn viên Nicola Peltz đã khóc nức nở và bỏ ra ngoài sau khi Victoria được cho là quàng tay, áp sát và cọ má - cọ cổ (hành động thân mật quá mức) với Brooklyn trên sàn nhảy.

Một nguồn tin kể lại chi tiết: "Victoria đã nhảy với Brooklyn theo cách không phù hợp. Bà ấy cướp mất khoảnh khắc của Nicola - đó là sự thật. Nicola chạy ra ngoài khóc. Phía nhà Beckham thì vỗ tay cổ vũ, còn gia đình Peltz hoàn toàn im lặng. Bạn bè phải khuyên cô ấy quay lại. Mắt Nicola sưng lên vì khóc, và cả buổi tối hôm đó cô ấy buồn bã, đau lòng thực sự".

Brooklyn "đau khổ", quyết định lên tiếng chấm dứt tất cả

Một nguồn tin khác tiết lộ Brooklyn đã dành nhiều ngày suy sụp để suy nghĩ về tuyên bố dài tới 6 trang, trước khi nói với vợ: "Chuyện này phải chấm dứt". Chia sẻ với The Mirror, người than cận cho biết: "Brooklyn tin rằng sự đối xử tệ bạc với vợ anh sẽ không bao giờ dừng lại nếu anh không tự mình lên tiếng. Anh ấy chán ngấy những lời dối trá và quyết tâm chấm dứt mọi thứ mà anh cho là bố mẹ mình đứng sau".

Hiện tại, đại diện của nhà Beckham, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Ảnh: Getty.