Phố trong làng: Lộ danh tính chàng thiếu úy thứ 2 bên cạnh con trai cố NSND Hoàng Dũng

Phố trong làng đang ngày càng thu hút sự quan tâm chú ý của khán giả. Đặc biệt, ở giai đoạn sau, bộ phim có sự xuất hiện của nhiều nhân vật mới gây tò mò. Được biết, lực lượng công an xã Tân Xuân sẽ được tăng cường thêm 2 chàng thiếu úy "mới toanh". Một trong số đó do Hoàng Dương - con trai cố NSND Hoàng Dũng thủ vai. Được biết, Hoàng Dương sẽ thủ vai một thiếu úy công an trong phim.

Mới đây, danh tính chàng thiếu úy thứ 2 đã được hé lộ. Nhân vật này là thiếu úy Nguyễn Mạnh Hùng, do diễn viên Minh Coca thủ vai. Minh Coca tên thật là Vũ Trọng Minh. Nam diễn viên sinh năm 1994 theo học diễn viên Kịch - điện ảnh và tốt nghiệp trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Hiện tại, anh là diễn viên kịch nói tại NH Tuổi trẻ Việt Nam.

Mới đây nhất, người xem cũng từng chứng kiến Trọng Minh hóa thân thành một chiến sĩ công an ở bộ phim Mặt nạ gương.

Phố trong làng Nông thôn

25 phút

21h thứ 2 đến thứ 6 - VTV1 Phố trong làng xoay quanh Nam, một công an chính quy, được cử về giữ vị trí trưởng công an xã ở Tân Xuân, một vị trí khiến anh gặp nhiều bỡ ngỡ. Không còn đi đánh án hình sự, Nam cùng các đồng đội phải làm quen với việc xử lý những sự vụ từ cá nhân, nhỏ nhặt như xung đột cãi vã của vợ chồng Mến - Thương, sự kỳ thị của dân làng với Hiếu mới mãn hạn tù, những lục đục nội bộ của dòng tộc… đến những vấn đề lớn hơn liên quan đến âm mưu chiếm đất của một nhóm lợi ích gồm cả cán bộ, doanh nghiệp và dân giang hồ. Càng ở lâu, càng đi sâu và càng thấu hiểu được người dân nơi này, Nam lại càng gắn bó và nhận ra những việc mình làm cho người dân, cho mảnh đất Tân Xuân không còn là nhiệm vụ mà như là trách nhiệm của một người con của mảnh đất này. Đạo diễn: NSƯT Mai Hiền Diễn viên: Anh Tuấn, Ngọc Anh, Đức Hiếu, Trần Vân, Duy Khánh, Duy Hưng, Quốc Đam

