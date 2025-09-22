Cơn sốt iPhone 17 không chỉ thu hút dân công nghệ mà nhiều người thuộc giới kinh doanh, người nổi tiếng cũng đang đứng ngồi không yên. Có người check-in với cả chục chiếc iPhone 17 mua tặng bạn bè, có người lại sốt ruột vì chưa được sở hữu.

Mới đây, doanh nhân Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cũng nhập hội háo hức với dòng sản phẩm mới nhất nhà Apple.

Trên các nền tảng MXH, con trai bầu Hiển nửa đùa nửa thật: “Tưởng iPhone mới năm nay đắt mà thấy mọi người mua nhan nhản. Dân mình bây giờ giàu hay là có chỗ mua rẻ mà mình không biết nhỉ? Ai mách mình chỗ mua sỉ với. Mình muốn cái màu cam của SHB”.

Doanh nhân Đỗ Quang Vinh cùng "trăn trở" về chiếc iPhone 17

Câu hỏi này của doanh nhân Đỗ Quang Vinh khiến dân tình giật mình: Giàu như anh mà cũng trăn trở ư?

Trước đó, hồi tháng 11/2024, Phó tổng SHB Quang Vinh từng tặng iPhone đời mới (tại thời điểm đó) cho em trai - Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang. Món quà được chồng Hoa hậu Mỹ Linh hào hứng chia sẻ lên MXH cho thấy tình cảm anh em gắn bó của 2 thiếu gia họ Đỗ.

Quang Vinh từng tặng điện thoại cho em trai

iPhone 17, đặc biệt là màu cam vũ trụ, hiện đang là chiếc điện thoại hot nhất ở thời điểm hiện tại. Hoa hậu Hương Giang, cầu thủ Văn Toàn, Jun Vũ, Đỗ Khánh Vân,... đều khoe đã cầm trên tay "siêu phẩm" này.

Đặc biệt, doanh nhân Cường Đô La có màn chơi lớn khi mua cả lố iPhone 17 để tặng cho bạn bè, người thân và các nhân viên đã đồng hành cùng mình. Tính nhanh thì với hàng chục chiếc điện iPhone có sắc cam vũ trụ thì Cường Đô La đã chi ra số tiền hàng trăm triệu đồng làm quà tặng.

Nhiều người nổi tiếng đã sở hữu iPhone 17

Doanh nhân Cường Đô La mua hàng chục chiếc iPhone 17 Pro Max để tặng mọi bạn bè, người thân và nhân viên

