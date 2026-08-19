Phổ điểm thi lại tốt nghiệp của THPT chuyên Tuyên Quang TẤT CẢ các môn

Kỳ thi lại tốt nghiệp THPT tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8/2026, sau khi thí sinh làm thủ tục dự thi vào chiều 13/8. Trong đó, sáng 14/8 thi Ngữ văn, chiều cùng ngày thi Toán; sáng 15/8 thí sinh làm bài thi 2 môn tự chọn. Đây là kỳ thi được tổ chức lại sau khi Bộ GD&ĐT hủy kết quả kỳ thi ngày 11 và 12/6 của 328 thí sinh tại điểm thi này.

Quyết định tổ chức thi lại được đưa ra sau khi Bộ GD&ĐT xác định kết quả của điểm thi Chuyên Tuyên Quang cao bất thường ở nhiều môn. Cùng với đó, cơ quan điều tra xác định có giáo viên vào phòng thi nhắc bài cho thí sinh và một số thí sinh thừa nhận có trao đổi bài. Bộ đánh giá việc thi lại nhằm xác định lại kết quả, bảo đảm công bằng giữa điểm thi này với các điểm thi khác.

Sáng 19/8, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi và phổ điểm thi lại tốt nghiệp THPT ở điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang. Báo cáo phân tích thống kê kết quả lần 2 của Trường THPT chuyên Tuyên Quang cho thấy điểm số giữa các môn có sự chênh lệch khá rõ.

Trong các môn được phân tích, Toán có số lượng thí sinh lớn nhất với 326 em. Điểm trung bình lần 2 đạt 6,24, trung vị là 6,50 và độ lệch chuẩn 1,40.

Phổ điểm Toán tập trung khá rõ ở vùng 5 đến 8 điểm. Có 58 thí sinh dưới 5 điểm, chiếm 17,8%, trong khi nhóm đạt từ 8 điểm trở lên có 42 em, tương đương 12,9%. Nhóm chiếm tỷ lệ lớn nhất là mức khá, từ 6,5 đến dưới 8 điểm, với 125 thí sinh, tương đương 38,3%.

Nếu nhìn theo từng lớp, 12 Toán có điểm trung bình cao nhất với 7,38 điểm, tiếp đến là 12 Hóa với 7,04 và 12 Tin với 6,94. Ở chiều ngược lại, 12 Sử có điểm trung bình 4,83, còn nhóm TĐO là 4,94 nhưng chỉ có 4 thí sinh.

Hóa học là môn có điểm trung bình cao nhất trong nhóm các môn có số lượng thí sinh tương đối lớn, đạt 7,53 điểm trên 113 thí sinh. Trung vị là 7,50. Đáng chú ý, có tới 45 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên, chiếm 39,8%, trong khi chỉ 4 em dưới 5 điểm, tương đương 3,5%.

Ngữ văn cũng có kết quả khá cao với điểm trung bình 7,18, trung vị 7,25. Trong 324 thí sinh, có 76 em đạt từ 8 điểm trở lên, chiếm 23,5%, trong khi chỉ 6 em dưới 5 điểm.

Ở chiều ngược lại, Tiếng Anh là môn có điểm trung bình thấp nhất trong nhóm các môn có số lượng thí sinh lớn, ở mức 5,46 điểm trên 197 thí sinh. Trung vị đạt 5,25. Đáng chú ý nhất là tỷ lệ điểm dưới 5. Có 65 thí sinh dưới 5 điểm, chiếm 33%, trong khi chỉ 13 em đạt từ 8 điểm trở lên, tương đương 6,6%.

Lịch sử cũng là môn có tỷ lệ dưới 5 cao. Trong 112 thí sinh được báo cáo thống kê, điểm trung bình đạt 5,55, có 31 em dưới 5 điểm, chiếm 27,7%. Chỉ một thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên.

Vật lí có 140 thí sinh, điểm trung bình 6,64. Có 22 em dưới 5 điểm, chiếm 15,7%, trong khi 31 em đạt từ 8 điểm trở lên, tương đương 22,1%.

Địa lí có điểm trung bình 6,77 trên 36 thí sinh. Trung vị đạt đúng 7 điểm, với 4 thí sinh dưới 5 và 9 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên. Hai nhóm này lần lượt chiếm 11,1% và 25%.

Sinh học có điểm trung bình thấp hơn, ở mức 5,87 điểm trên 38 thí sinh. Có 6 em dưới 5 điểm, chiếm 15,8%, trong khi chỉ một thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên.

Báo cáo cũng thống kê riêng Tin học, Tiếng Hàn, Tiếng Nhật và Tiếng Trung Quốc. Tuy nhiên, số lượng thí sinh ở các môn này khá ít nên điểm trung bình chỉ mang tính tham khảo khi đặt cạnh những môn có hàng trăm thí sinh.

Cụ thể, Tin học có 4 thí sinh, điểm trung bình 6,81. Tiếng Hàn có 1 thí sinh đạt trung bình 9,5; Tiếng Nhật có 1 thí sinh với điểm trung bình 6; Tiếng Trung Quốc có 7 thí sinh, điểm trung bình 5,32.

Nhìn tổng thể, Hóa học là môn có điểm trung bình cao nhất với 7,53 điểm, tiếp đến là Ngữ văn 7,18 và Địa lí 6,77. Trong khi đó, Tiếng Anh có điểm trung bình 5,46 và tỷ lệ dưới 5 cao nhất với 33%. Toán có điểm trung bình 6,24, nhưng là môn có quy mô thí sinh lớn nhất trong báo cáo với 326 em.

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