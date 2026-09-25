Phim Việt vừa chiếu đã "tàn canh gió lạnh", mỹ nhân trăm tỷ không cứu nổi kịch bản “dở tệ hại”

Bóng Ma Nhà Hát đang ghi nhận mức doanh thu khá khiêm tốn với 2,3 tỷ đồng sau 1 tuần ra mắt. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, bộ phim khởi chiếu từ ngày 18/9 này hiện đang đứng vị trí thứ 13 trong bảng xếp hạng doanh thu ngày. So với một dự án mới toanh vừa ra rạp, những con số này cho thấy sự đuối sức trong việc tiếp cận khán giả, đồng thời phản ánh phần nào phản ứng không mấy tích cực của người xem đối với tác phẩm.

Bóng Ma Nhà Hát có doanh thu ảm đạm

Bóng Ma Nhà Hát là bộ phim thuộc thể loại kinh dị pha hài, một hướng đi vốn dễ tiếp cận số đông khán giả. Dự án cũng được kỳ vọng khi có sự góp mặt của Trâm Anh - nữ diễn viên từng góp mặt vào dự án phim trăm tỷ trước đó là Tử Chiến Trên Không và được đánh giá là có diễn xuất ổn định cùng visual sáng màn ảnh. Sự kết hợp giữa thể loại ăn khách và mỹ nhân thế hệ mới được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút cho phòng vé.

Trâm Anh từng ghi dấu ấn trong Tử Chiến Trên Không

Và nhận được kỳ vọng khi tham gia Bóng Ma Nhà Hát

Dù vậy, phản hồi thực tế từ khán giả lại thể hiện rõ sự thất vọng, hụt hẫng. Trên mạng xã hội, nhiều người cho hay vì đọc review mà đi xem nhưng không được như mong đợi. Bóng Ma Nhà Hát được nhận xét là có những đoạn chuyển cảnh chưa thực sự mượt mà, thời lượng ở phần giữa bị kéo dài và lạm dụng thoại. Ngoài ra, cách giải quyết các tình huống thắt nút của phim còn mang tính khiên cưỡng, khiến biểu cảm của nữ chính trong các phân đoạn tâm lý nặng chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Thậm chí, có người còn nói thẳng phim là "dở tệ hại".

Có người thấy trải nghiệm phim chưa tốt

Có người hối hận vì nghe "seeding"

Người nói thẳng phim "dở tệ hại"

Vị thứ hiện tại của bộ phim cũng đang nằm ở nhóm thấp nhất so với các phim Việt ra rạp cùng thời điểm như Trại Buôn Người, Lên Hương hay Út Lan 2. Thậm chí, phim còn lép vế trước cả Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu dù đã ra rạp được hơn 1 tháng và chuẩn bị "rút quân". Thực tế này cho thấy thị hiếu của khán giả ngày càng có sự sàng lọc kỹ lưỡng, đòi hỏi cao hơn về tính chỉn chu của kịch bản và kỹ thuật dàn dựng của một bộ phim điện ảnh.

Về nội dung, Bóng Ma Nhà Hát xoay quanh nhân vật Tuấn (Quỳnh Lý), một chuyên viên được giao nhiệm vụ phục dựng một sân khấu cũ đã bỏ hoang nhiều năm. Tại đây, anh đối mặt với những hiện tượng kỳ bí và mối duyên với nhân vật do Trâm Anh thủ vai, bên cạnh những con người kỳ lạ bám trụ tại nhà hát. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên gồm Quỳnh Lý, Trâm Anh, Phương Lan, Chị Phiến, Hoàng Phi, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ... Có thể thấy, sự góp mặt của các gương mặt quen thuộc hay yếu tố ngôi sao chưa đủ để bảo chứng cho doanh thu nếu tổng thể tác phẩm chưa hoàn toàn thuyết phục được người xem.