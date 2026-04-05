Hậu cơn sốt không tưởng của Không Giới Hạn, Ngược Đường Ngược Nắng chính là phim nối sóng khung giờ vàng. Vẫn lấy giá trị cốt lõi là gia đình - tình yêu, Ngược Đường Ngược Nắng được mong đợi sẽ mang đến những phút giây chữa lành cũng như hàng tấn drama đan xen đúng chất phim giờ vàng VFC. Đã qua 3 tập phát sóng, bộ phim nhận về không ít luồng ý kiến trái chiều.

Ngược Đường Ngược Nắng xoay quanh gia đình ông Phúc (NSƯT Thanh Bình) chủ xưởng hương Tâm Phúc có tiếng trong làng. Sau khi vợ qua đời, ông một mình nuôi hai con gái với hai tính cách hoàn toàn đối lập. Vân (Minh Thu) chín chắn, nguyên tắc, hiện làm cán bộ xã và luôn đặt trách nhiệm lên trên hết, trong khi Mai (Ngọc Huyền) lại đại diện cho thế hệ trẻ năng động, thẳng thắn, dám nghĩ dám làm. Chính sự khác biệt này tạo nên nhiều xung đột nhưng cũng là động lực để mỗi người lựa chọn con đường riêng.

Tốt nghiệp ngành marketing, Mai từ bỏ cơ hội phát triển ở thành phố để trở về quê, quyết tâm vực dậy thương hiệu hương truyền thống của gia đình. Với cô, nghề làm hương không chỉ là kế sinh nhai mà còn là ký ức và niềm tự hào cần được gìn giữ. Tuy nhiên, hành trình này nhanh chóng vấp phải những rào cản khi mâu thuẫn lâu năm giữa gia đình cô và nhà ông Trực (Anh Tú) - bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) tiếp tục bị khơi lại. Trong bối cảnh đó, chuyện tình giữa Mai và Trung (Đình Tú), con trai ông Trực - càng trở nên trắc trở.

Từ những lần chạm mặt đầy căng thẳng, Mai và Trung dần nhận ra họ có chung mong muốn đổi mới nghề truyền thống bằng tư duy hiện đại. Mối quan hệ “oan gia ngõ hẹp” theo thời gian trở thành cầu nối, mở ra hy vọng hóa giải hiềm khích giữa hai gia đình. Bên cạnh tuyến tình cảm, phim còn tái hiện sinh động đời sống làng quê với những sân phơi hương đỏ rực, hương quế, hương tràm lan tỏa trong không khí, cùng nhịp sống bình dị của người dân. Qua đó, tác phẩm không chỉ tôn vinh những giá trị bền bỉ mà còn đặt ra bài toán gìn giữ truyền thống trong thời đại mới.

Một điểm đáng chú ý khác là sự góp mặt của các cặp đôi ngoài đời thực. Đặc biệt, Ngọc Huyền và Đình Tú lần đầu nên duyên trên màn ảnh trong vai Mai - Trung, mang đến nhiều kỳ vọng về chemistry và cảm xúc chân thật cho câu chuyện. Tuy nhiên, trên MXH bắt đầu xuất hiện những tranh cãi về diễn xuất của cặp đôi giờ vàng này.

Trong khi Đình Tú bị nhận xét có biểu cảm "khinh khỉnh" 10 phim như 1, khiến khán giả cảm thấy không thoải mái khi xem thì Ngọc Huyền lại diễn đơ, cảm xúc có phần gượng gạo. Kể cả những phân đoạn yêu cầu nhân vật cần lột tả nhiều lớp cảm xúc đan xen, Ngọc Nguyền vẫn làm khán giả chán nản với nét đơ của mình. Tương tác giữa 2 diễn viên cũng bị cho là chưa chân thật, khá xa cách dù ở ngoài là vợ chồng với nhau.

Không ít người cho rằng việc casting cặp đôi đời thực vào cặp đôi màn ảnh vô tình ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim, khiến khán giả khó tách bạch giữa diễn xuất và đời sống cá nhân, thậm chí ví von như đang xem một show thực tế hơn là phim truyền hình. Một số bình luận còn thẳng thắn nhận định đây là lựa chọn “phá mood”, khiến họ mất hứng theo dõi dù ban đầu khá kỳ vọng. Một netizen khẳng định chính việc biết trước mối quan hệ thật ngoài đời của Đình Tú và Ngọc Huyền càng khiến họ khó nhập tâm vào câu chuyện tình trên màn ảnh.

Việc đưa một cặp đôi đời thực như Đình Tú và Ngọc Huyền không còn đem lại bất ngờ cho khán giả