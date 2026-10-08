Phim Việt bất ngờ được báo Trung Quốc tung hô, nam chính vừa đẹp vừa ngầu được ví như Tom Cruise mới đã

Tử Chiến Trên Không - một bộ phim Việt Nam ra mắt cách đây 1 năm bất ngờ đang được chú ý trên các nền tảng báo chí tiếng Trung, kéo theo loạt lời khen dành cho những màn hành động nghẹt thở và đặc biệt là nam chính Thanh Sơn. Trong phim, nam diễn viên vào vai một cảnh vệ hàng không, vô tình tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ hành khách giữa cuộc không tặc, tự mình thực hiện hàng loạt pha hành động nguy hiểm. Hình ảnh nam diễn viên điển trai, thân hình rắn rỏi, liên tục xuất hiện trong những cảnh đánh đấm, sinh tồn, thậm chí là đu người bên ngoài máy bay khiến anh đang được báo chí xứ tỷ dân ví von là “Tom Cruise phiên bản Việt”.

Rất nhiều trang tin Hoa ngữ đăng tải bài viết về Tử Chiến Trên Không, chủ yếu với những tiêu đề về "Tom Cruise Việt Nam", "Vụ án có thật", "Doanh thu cao",...

Trang Nownews đăng tải bài viết với tiêu đề: Tử Chiến Trên Không được khen ngợi vì cú lật thần sầu, không có phút giây nào nhàm chán; "Tom Cruise phiên bản Việt Nam" treo mình bên ngoài máy bay khiến người xem khiếp vía

Trong loạt bài đăng tải ngày 6 - 7/10, hình ảnh Thanh Sơn treo mình bên ngoài chiếc máy bay giữa tình huống nguy hiểm được khai thác nổi bật. Mirrordaily, Line Today hay Nownews,... đều gọi anh là “Việt Nam bản Tom Cruise”, trong khi nhiều trang tin khác tập trung vào quá trình nam diễn viên tăng 4 kg, luyện võ và thực hiện các cảnh hành động phục vụ vai diễn. Những thông tin hậu trường như ekip dựng mô hình DC-4 theo tỷ lệ 1:1 hay đầu tư hệ thống mô phỏng chuyển động máy bay cũng trở thành điểm nhấn trong các bài giới thiệu phim.

Hình ảnh Thanh Sơn đu bám bên ngoài máy bay đang được nhiều báo Trung đăng tải

Anh cũng được ví như Tom Cruise phiên bản Việt

Tử Chiến Trên Không đã ra mắt tại Việt Nam từ tháng 9/2025 và nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé, thu khoảng 252 tỷ đồng. Bộ phim của đạo diễn Hàm Trần lấy cảm hứng từ những vụ không tặc có thật trong lịch sử hàng không Việt Nam, kể câu chuyện về một chuyến bay bất ngờ bị nhóm không tặc khống chế. Trong không gian chật hẹp của khoang máy bay, phi hành đoàn, cảnh vệ và hành khách phải tìm mọi cách chống trả để giành lại quyền kiểm soát.

Thay vì chỉ dựa vào yếu tố giật gân, bộ phim xây dựng phần lớn kịch tính từ chính không gian bị giới hạn này. Máy bay trở thành một “chiến trường” đặc biệt, nơi các nhân vật gần như không có đường lui, còn mỗi hành động đều có thể khiến tình hình chuyển biến theo hướng khó lường. Những màn giằng co, đấu trí và cận chiến được đẩy liên tục, tạo cảm giác căng thẳng xuyên suốt hành trình.

Đây cũng là điểm khiến Tử Chiến Trên Không nhận được nhiều phản hồi tích cực khi ra mắt ở Việt Nam. Các bài đánh giá trong nước từng dành lời khen cho nhịp phim nhanh, phần hành động được đầu tư và khả năng khai thác tốt bối cảnh máy bay. Đặc biệt thành công của Tử Chiến Trên Không vì thế không chỉ nằm ở doanh thu. Phim còn từng được giới thiệu tại các liên hoan phim quốc tế và nhận được sự chú ý từ truyền thông nước ngoài. Nhà phê bình Robert Daniels của The New York Times từng đưa Tử chiến trên không vào danh sách 5 phim hành động đáng xem trên các nền tảng trực tuyến trong tháng 2/2026. Không lâu sau, bộ phim tiếp tục được chọn tham dự Liên hoan phim Viễn Đông Udine lần thứ 28 tại Italy.

Sau một năm, câu chuyện của Tử Chiến Trên Không lại được nhắc đến tại thị trường Hoa ngữ theo một cách khá thú vị. Khán giả nơi đây không chỉ được giới thiệu một bộ phim Việt từng đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng mà còn đặc biệt tò mò về những màn hành động được thực hiện trên máy bay, thứ vốn không phải “đặc sản” thường thấy của điện ảnh Việt. Và trong lần "ồn ào" ở xứ người này, Thanh Sơn trở thành gương mặt được chú ý nhất. Hình ảnh nam diễn viên bám bên ngoài thân máy bay, thực hiện những động tác nguy hiểm giữa không trung được truyền thông Hoa ngữ đánh giá rất cao. Từ một bộ phim từng làm nên thành tích đáng kể tại phòng vé Việt Nam, Tử Chiến Trên Không hiện có thêm một vòng đời mới khi tiếp tục được truyền thông nước ngoài săn đón.