Phim Tết 2023: Gánh bánh canh cua của Trấn Thành đối đầu "chị em" Minh Hằng - Ngọc Trinh, ẩn số đến từ Anh Tú

Chỉ còn chưa đến 20 ngày nữa, đường đua doanh thu phim Tết sẽ vào mùa. Năm nay, phòng vé Việt chứng kiến cuộc chiến của 3 cái tên lớn là Nhà bà Nữ - do Trấn Thành làm đạo diễn; Chị chị em em 2 do Vũ Ngọc Đãng làm đạo diễn, có sự góp mặt của Minh Hằng - Ngọc Trinh và Siêu lừa gặp siêu lầy, do Võ Thanh Hòa làm đạo diễn, đóng chính bởi Anh Tú - Mạc Văn Khoa.

Mỗi phim khai thác một đề tài, thể loại riêng biệt. So về "tương quan lực lượng" và tiếng tăm của đội ngũ sản xuất, phát hành, thật là khó đoán cục diện doanh thu phòng vé sẽ nghiêng về bên nào

Đường đua phim Tết năm nay đã sẵn sàng khởi động. Ảnh: ĐPCC

"Nhà bà Nữ" của Trấn Thành là ứng cử viên mạnh nhất

Nhà bà Nữ có nội dung lấy cảm hứng từ gánh bánh canh cua 300k từng gây bão ở Sài Gòn. Trong phim, Trấn Thành và Khả Như đóng vợ chồng. Anh đóng Phú Nhuận - chồng của Ngọc Như (Khả Như), ở rể trong gia đình bà Nữ (Lê Giang). Không kiếm ra tiền, lại hay nhậu nhẹt, nhân vật chịu cảnh bị vợ chửi mắng, ức hiếp. Dù vậy, mỗi khi tâm sự với bạn nhậu, Phú Nhuận luôn tỏ vẻ là người có vai vế trong gia đình.

Phim Nhà bà Nữ dự kiến ra rạp ngày 22/1/2023 nhằm mồng 1 Tết Quý Mão. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm Trấn Thành, Lê Giang, Uyển Ân, NSND Ngọc Giàu, Khả Như, Song Luân, Lê Dương Bảo Lâm, NSND Việt Anh, NSƯT Công Ninh, Ngân Quỳnh, Lý Hạo Mạnh Quỳnh, Phương Lan.

Trấn Thành vừa đóng phim, vừa làm đạo diễn cho "Nhà bà Nữ". Ảnh: ĐPCC

Ngoài việc đóng vai Phú Nhuận, Trấn Thành còn làm đạo diễn cho bộ phim. Trấn Thành từng hé lộ với dự án chiếu Tết, anh sẽ tiết giảm bớt chất hài vốn là thế mạnh của bản thân để có cái nhìn sâu sắc, độc đáo hơn về câu chuyện. Ông xã Hari Won chia sẻ: "Tôi muốn làm cái gì đó để khán giả có thói quen ra rạp mùa Tết xem phim hay chứ không phải chỉ xem phim vui".

Trước khi giới thiệu phim Tết Nhà bà Nữ, Trấn Thành từng làm phòng vé Việt khuynh đảo với việc ra mắt phim Bố Già. Cho đến thời điểm hiện tại, Bố Già vẫn là tác phẩm có doanh thu cao nhất phòng vé Việt (400 tỷ đồng).

Bộ phim là câu chuyện về những mâu thuẫn gia đình. Ảnh: ĐPCC

Chính vì thế nên sát ngày Nhà bà Nữ ra mắt, khán giả lại đặt ra kỳ vọng Trấn Thành sẽ làm nên kỳ tích doanh thu với dự án mới lần này. Sau 1 năm bê bết vì doanh thu thảm hại, hơn bao giờ hết phòng vé Việt đang cần những dự án chất lượng để cứu vớt niềm tin từ khán giả.

Minh Hằng - Ngọc Trinh kể câu chuyện về đệ nhất mỹ nhân Sài Gòn

So với Nhà bà Nữ, phim Chị chị em em 2 lại có đề tài khác lạ, tươi mới hơn. Tác phẩm này dựa trên giai thoại về Ba Trà và Tư Nhị - 2 mỹ nhân Sài thành những năm đầu thập niên 1990.

Ba Trà (Minh Hằng đóng) tên thật là Trần Ngọc Trà, sinh năm 1906 tại một làng quê nghèo ở Cần Đước (Long An). Cuộc sống tuổi thơ cơ cực, thiếu thốn khi mất cha từ nhỏ, bị mẹ hành hạ, đòn roi, cô Ba Trà bỏ quê lên Sài Gòn làm người giúp việc nuôi thân khi mới vừa 16 tuổi.

Minh Hằng và Ngọc Trinh tại sự kiện ra mắt phim "Chị chị em em 2". Ảnh: ĐPCC

Vừa trổ mã làm thiếu nữ, cô Ba Trà đã "hạ gục" hàng loạt những tay chơi hào hoa, giàu có bậc nhất thời bấy giờ ở đất Nam kỳ nhờ nhan sắc rực rỡ, mặn mà hiếm có trên thế gian. Trong ký ức của người miền Nam thời bấy giờ, Trần Ngọc Trà là đại mỹ nhân trăm năm có một. Với dung mạo xinh đẹp, cô Ba nhanh chóng trở thành Hoa khôi Sài Gòn, được mệnh danh là Étoile de Saigon (Ngôi sao Sài Gòn), trở thành nguồn cảm hứng của bao cây bút, nhà văn, thi sĩ. Sau này, danh tiếng cô còn vươn xa khỏi biên giới đất Nam Kỳ, được cả các tay chơi hào hoa tại Nam Vang, Băng Cốc săn đón.

Minh Hằng và Ngọc Trinh sẽ tái hiện hình ảnh Ba Trà - Tư Nhị. Ảnh: ĐPCC

Tuy nhiên, cuộc đời của nhân vật Ba Trà - Tư Nhị có khá nhiều yếu tố nhạy cảm liên quan đến thuốc phiện, chuyện yêu đương trai gái, tin đồn dùng bùa ngải. Việc Chị chị em em 2 lựa chọn 2 nhân vật này làm cảm hứng cho nội dung phim khiến công chúng vô cùng bất ngờ. Liệu rằng tình tiết nào trong các giai thoại về Ba Trà - Tư Nhị sẽ được đưa lên màn ảnh rộng? Dù được nhiều kỳ vọng về chất lượng phim nhưng Chị chị em em 2 cũng đứng trước nỗi lo sẽ bị chỉ trích vì những yếu tố nhạy cảm này.

Ẩn số lớn đến từ Anh Tú - Mạc Văn Khoa

"Chiến mã" còn lại trong đường đưa phim Tết năm nay là Siêu lừa gặp siêu lầy - dự án hài đến từ "đạo diễn trăm tỷ" Võ Thanh Hòa. Võ Thanh Hòa sinh năm 1989, là đạo diễn trẻ tuổi nhất gia nhập câu lạc bộ phim trăm tỷ của điện ảnh Việt.

Trong năm 2022, Võ Thanh Hòa cho ra mắt 2 dự án là Chìa khóa trăm tỷ và Nghề siêu dễ. Dù thị trường phim Việt gặp nhiều khó khăn nhưng các dự án trên vẫn thu lời, Chìa khóa trăm tỷ có doanh thu hơn 80 tỷ, Nghề siêu dễ có doanh thu hơn 70 tỷ. Võ Thanh Hòa hiện đang là cái tên bảo chứng cho dòng phim hài hành động ở Việt Nam.

Anh Tú đóng chính trong "Siêu lừa gặp siêu lầy". Ảnh: ĐPCC

Với Siêu lừa gặp siêu lầy, Võ Thanh Hòa giao vai chính cho Anh Tú - Mạc Văn Khoa. Đồng thời, các diễn viên như Ngọc Phước, Trung Lùn, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ cũng góp mặt trong dự án.

Siêu lừa gặp siêu lầy là câu chuyện xoay quanh Khoa – tên lừa đảo tầm cỡ "quốc nội" đến đảo ngọc Phú Quốc với mong muốn đổi đời. Tại đây, Khoa gặp Tú – tay lừa đảo "hàng real" và cùng Tú thực hiện các phi vụ từ nhỏ đến lớn.

Đồng hành với Anh Tú là Mạc Văn Khoa. Ảnh: ĐPCC

Cứ ngỡ sự ranh mãnh của Tú và sự may mắn trời cho của Khoa sẽ giúp họ trở thành bộ đôi bất khả chiến bại, nào ngờ lại đối mặt với nhiều tình huống dở khóc – dở cười. Nhất là khi băng nhóm của bộ đôi nhanh chóng mở rộng vì sự góp mặt của ông Năm (Nhật Trung) và bé Mã Lai (Ngọc Phước).

Dù không có dàn sao đình đám như Nhà bà Nữ hay Chị chị em em 2 nhưng Siêu lừa gặp siêu lầy vẫn là ứng cử viên nặng ký, chứa nhiều ẩn số của đường đua phòng vé năm nay. Sau 1 năm thất bát, hy vọng mùa phim Tết 2023 sẽ có tác phẩm chạm đến doanh thu 100 tỷ đồng.