Phim về nạn lừa đảo sang Campuchia áp đảo

Theo ghi nhận của Box Office Vietnam, tổng doanh thu ba ngày cuối tuần (10-12/1) đạt khoảng 47,3 tỷ đồng, trong đó ba phim đứng đầu thị trường chiếm hơn 73% thị phần.

Ở nhóm dẫn đầu, Thiên đường máu tiếp tục vị trí đầu bảng. Bộ phim thu 19,89 tỷ đồng (218.305 vé/7.242 suất chiếu) sau ba ngày cuối tuần, nâng tổng doanh thu lên khoảng 101 tỷ đồng.

Phim về nạn lừa đảo ở Campuchia là tác phẩm Việt đầu tiên cán mốc 100 tỷ đồng trong năm nay. Thiên đường máu có Quách Ngọc Ngoan, Quang Tuấn và Thanh Hương đánh trúng tâm lý khán giả, ra rạp giữa mùa cao điểm cảnh báo về nạn lừa đảo và được khán giả đón nhận.

Xếp thứ hai là Avatar: Lửa và tro tàn với 10,93 tỷ đồng (74.087 vé/2.750 suất), nâng tổng doanh thu phim tại Việt Nam lên mốc 270 tỷ đồng. Dù doanh thu giảm rõ so với tuần trước, Avatar 3 vẫn duy trì sức mua ổn định trong giai đoạn hậu nghỉ lễ, chủ yếu nhờ nhóm khán giả xem lại định dạng IMAX/3D và nhóm xem muộn.

Phim về nạn lừa đảo có Quang Tuấn, Thanh Hương thu hơn 100 tỷ đồng.

Ai thương ai mến thu 3,78 tỷ đồng (42.569 vé/2.170 suất), nâng tổng doanh thu lên khoảng 25,6 tỷ đồng. Đây là mức không thấp so với mặt bằng phòng vé ba tháng gần đây, nhưng lại là cú thụt lùi tính trên sự kỳ vọng đặt lên bộ đôi Thu Trang - Tiến Luật. Dự án điện ảnh thứ hai của Thu Trang trong vai trò đạo diễn khó hoàn vốn.

Ở nhóm phim ngoại, hoạt hình tiếp tục duy trì vai trò giữ nhịp cho phòng vé. Zootopia: Phi vụ động trời 2 thu 2,52 tỷ đồng (21.841 vé/919 suất), nâng tổng doanh thu tại Việt Nam lên khoảng 230 tỷ đồng. Dù đã bước sang tuần thứ bảy, Zootopia 2 vẫn có khán giả, chủ yếu nhờ tệp gia đình - trẻ em.

Cùng nhóm phim giải trí ngoại, Tom & Jerry: Chiếc la bàn kỳ bí thu 1,89 tỷ đồng (17.495 vé/909 suất), trong khi Đại ca Ha Ha Ha thu 2,11 tỷ đồng (22.931 vé/1.281 suất). Cả hai phim đều giữ mức ổn định nhưng không tạo bứt phá, chủ yếu đóng vai trò "lấp" khoảng trống phòng vé giai đoạn giữa tháng 1.

Các phim kinh dị như Ác linh trùng tang đạt 1,92 tỷ đồng (20.827 vé/1.066 suất), còn Xác mè hồn quỷ thu 430 triệu (4.880 vé/443 suất). Phim không tạo được sự cạnh tranh vì chủ đề không quá mới mẻ

Khối anime duy trì sức mua đáng chú ý. Công chúa Mononoke đạt 1,10 tỷ đồng (11.958 vé/773 suất), The Secret World of Arrietty đạt 114 triệu (1.242 vé/72 suất).

Tuần qua, chỉ có thêm một phim Việt cạnh tranh thị trường. Vạn dặm yêu em (Love in Vietnam) - dự án hợp tác Việt - Ấn thu 50,1 triệu đồng (685 vé/158 suất) sau ba ngày phát hành. Tác phẩm ra rạp vào đúng giai đoạn thấp điểm trước mùa phim Tết Nguyên đán.

Khán giả chờ sự thể hiện của Kiều Minh Tuấn trong phim mới.

Ở nhóm cuối bảng, các phim phát hành dịp cuối năm 2025 chuẩn bị rời rạp. Truy tìm Long Diên Hương chỉ còn thu 26 triệu đồng cuối tuần (377 vé/21 suất), kết thúc hành trình với tổng doanh thu khoảng 206,6 tỷ đồng. Nhà hai chủ đạt 72,8 triệu đồng (1.151 vé/49 suất), nâng doanh số lên khoảng 12,5 tỷ đồng.

Bước sang tuần mới, thị trường chuẩn bị đón thêm 6 bộ phim gồm Con kể ba nghe , Nhà ga nuốt người: Đăng xuất , 28 năm sau: Ngôi đền tử thần , Tí Sẹo và lâu đài quái vẹo , Chuyện tình Siam và 5 centimet trên giây (live-action).

Trong nhóm này, phim Việt duy nhất là Con kể ba nghe - dự án gia đình có Kiều Minh Tuấn đóng chính. Đây là lần hiếm hoi phim Việt ra rạp ở giai đoạn giữa tháng 1, khi thị trường thường chờ mùa Tết Nguyên đán đầy sự cạnh tranh.

Nhóm phim ngoại hướng về phân khúc trẻ hóa. Nhà ga nuốt người: Đăng xuất và 28 năm sau: Ngôi đền tử thần khai thác yếu tố sinh tồn - kinh dị. Tí Sẹo và lâu đài quái vẹo phục vụ tệp gia đình - thiếu nhi.

Chuyện tình Siam bám tệp tình cảm học đường, xu hướng dễ tạo doanh thu tại Thái Lan, nhưng tại Việt Nam lại phụ thuộc nhiều vào hiệu ứng khán giả. Bản live-action của 5 centimet trên giây gây chú ý ở tệp anime lâu năm, nhưng mức cạnh tranh vẫn khiêm tốn vì không phải thương hiệu diện rộng như One Piece hay Your Name .

Tựu trung lại, tuần này vẫn là khoảng lặng trước khi thị trường bước vào giai đoạn cạnh tranh cao điểm kéo dài ba tuần gồm Tết Nguyên đán, Valentine. Theo quy luật thị trường, chuỗi kỳ nghỉ dài hơi tạo cơ hội cho phim Việt, đặc biệt là phim hài - tình cảm và gia đình, nhóm chiếm ưu thế rõ trong năm mùa Tết gần đây.