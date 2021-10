Phim về hoàng gia Anh hot nhất hiện nay gây tranh cãi với loạt tình tiết "sai bét" về Công nương Diana

"The Crown" (Vương quyền) mà một trong những bộ phim về hoàng gia Anh nổi tiếng và được nhiều người quan tâm nhất hiện nay. Ra mắt vào năm 2016, bộ phim đã chiếu được 4 phần và phần tiếp cũng đang chuẩn bị được ra mắt.

Bộ phim đình đám trên Netflix này đã đem đến một cái nhìn đầy sống động về cuộc sống riêng tư đằng sau cánh cửa cung điện hoàng gia. Trong phần 4 của bộ phim này, Công nương Diana được tái hiện lại với sự chăm chút cầu kỳ từ ngoại hình đến trang phục. Emma Corrin chính là nữ diễn viên đảm nhận nhiệm vụ hóa thân thành Công nương Diana.

Tái hiện lại cuộc sống của Công nương Diana trong hoàng gia Anh, liệu "The Crown" có phản ánh đúng 100% sự thật hay không? Trên thực tế, những chi tiết trong "The Crown" có nhiều khác biệt so với những gì mà Công nương Diana trải qua ngoài đời thực.

Diễn viên Emma Corrin đảm nhận vai Công nương Diana trong "The Crown" phần 4.

Lần đầu gặp Thái tử Charles

Trong phim, Công nương Diana tình cờ gặp Thái tử Charles tại nhà riêng khi ông đến đón chị gái của bà là Lady Sarah Spencer để hẹn hò. Trên thực tế thì gia đình Spencer của Công nương Diana cùng hoàng gia Anh đã có lịch sử quen biết nhau lâu đời.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian vào năm 1981, Lady Sarah Spencer tiết lộ rằng chính bà đã "mai mối" cho em gái mình với Thái tử Charles để cả hai nên duyên vợ chồng.

Chiếc nhẫn đính hôn

Chiếc nhẫn đính hôn bằng đá sapphire và kim cương của Công nương Diana là một trong những báu vật nổi tiếng nhất hiện nay. Do đó, trong "The Crown" cũng không thể bỏ lỡ chi tiết đắt giá này. Trong bộ phim, Nữ hoàng Anh quyết định tặng cho con dâu tương lai một món quà sau khi Thái tử Charles ngỏ lời cầu hôn với Diana.

Công nương Diana đã chọn chiếc nhẫn màu xanh lấp lánh và Thái tử Charles nói đùa rằng bởi vì nó có giá trị đắt nhất. Tuy nhiên, Diana đã giải thích với Nữ hoàng Anh rằng: "Bởi vì chiếc nhẫn đã làm cho con nhớ đến chiếc nhẫn đính hôn của mẹ đẻ và màu của nó giống với màu mắt của con".

Chiếc nhẫn đính hôn nổi bật của Công nương Diana được đưa lên phim.

Trên thực tế, cho đến nay vẫn chưa biết lý do thực sự vì sao Công nương Diana lại lựa chọn chiếc nhẫn đính hôn đó. Có nhiều giả thiết khác nhau được đưa ra về vấn đề này, nhiều người cho rằng đó là bởi vì Nữ hoàng Anh yêu thích nó nên đã tặng cho con dâu hoặc bởi vì nó là chiếc nhẫn lớn nhất và có giá trị nhất.

Điệu nhảy bất ngờ

Ở "The Crown", Công nương Diana đã biểu diễn một điệu nhảy bất ngờ trong bữa tiệc sinh nhật của Thái tử Charles nhưng ông cảm thấy chán ghét điều đó. Kết thúc màn biểu diễn, Diana nắm tay chồng và nói: "Chúc mừng sinh nhật anh". Trên đường trở về nhà, Thái tử Charles trong phim đã bày tỏ sự bất bình khi nghĩ đến việc hình ảnh của Diana sẽ tràn ngập trên các trang báo vào ngày hôm sau.

Trên thực tế, Công nương Diana đã có màn biểu diễn bất ngờ tại buổi dạ tiệc vào lễ Giáng sinh năm 1985. Thái tử Charles không hề biết Công nương Diana đã dày công chuẩn bị từ trước cùng bạn nhảy của bà, Wayne Sleep. Tina Brown, một nhà viết tiểu sử hoàng gia, ghi lại rằng Thái tử Charles đã cảm thấy ghê tởm bởi màn trình diễn đó của vợ vì ông cho rằng nó phá vỡ quy tắc hoàng gia.

Công nương Diana (trái) và trong phim (phải) đều có điệu nhảy bất ngờ nhưng trong thời điểm khác nhau.

Mối quan hệ với mẹ chồng

Trong phim "The Crown", Nữ hoàng Anh (do Olivia Colman thủ vai) đã cố gắng hòa giải các vấn đề trong cuộc hôn nhân giữa Thái tử Charles và Công nương Diana. Còn trong thực tế, chúng ta thực sự không biết điều gì đã xảy ra đằng sau cánh cửa cung điện kia.

Mặc dù vậy, nhà viết tiểu sử hoàng gia Ingrid Seward đã tuyên bố rằng các nguồn tin Cung điện xác nhận chính Công nương Diana là người chủ động tiếp cận Nữ hoàng Anh, đôi khi là những cuộc gặp không báo trước để bày tỏ suy nghĩ của bà về cuộc hôn nhân đầy sóng gió này.

Mối quan hệ giữa Công nương Diana và mẹ chồng được đưa lên phim.

Tác giả Ingrid Seward viết: "Lúc đầu, Nữ hoàng Anh có cái nhìn khoan dung về những chuyến thăm đột xuất của con dâu Diana. Sau mỗi cuộc gặp đó, tâm trạng của Diana thường trở nên tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đã có một sự việc khiến Nữ hoàng Anh cảm thấy kinh hãi là Công nương Diana đã khóc 3 lần chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ lúc chờ đợi mẹ chồng xuất hiện".

Nguồn: Tổng hợp