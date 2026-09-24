Phim Trung Quốc có cả rổ cảnh nóng bị chê phản cảm: Không thấy nội dung chỉ thấy toàn hôn, đang xem cái gì đây?

Hứa Với Em Ngàn Dặm Tinh Hà của Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi là một trong những bộ phim được iQIYI tung trailer giới thiệu tại Đại hội chiêu thương vừa qua. Đoạn trailer mới của phim nhanh chóng thu hút lượng thảo luận đáng kể, tuy nhiên thay vì tạo hiệu ứng tích cực, những gì được lựa chọn để quảng bá lại khiến tác phẩm vấp phải không ít ý kiến trái chiều.

Hứa Với Em Ngàn Dặm Tinh Hà do Thừa Lỗi và Thẩm Vũ Khiết đóng chính

Nguyên nhân nằm ở việc trailer dành thời lượng khá lớn cho những phân cảnh tình cảm của cặp đôi chính. Hàng loạt cảnh hôn, ôm ấp và cảnh nóng liên tục xuất hiện, trong khi câu chuyện chính của bộ phim lại gần như chưa được giới thiệu một cách rõ ràng.

Điều này khiến một bộ phận khán giả cảm thấy cách quảng bá có phần phản cảm. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng đối với một đoạn trailer, hé lộ một phần nội dung phim, cho thấy những điểm hấp dẫn trong kịch bản hay những phân cảnh đắt giá thể hiện diễn xuất của cặp đôi chính là điều cần thiết - nhất là khi cả Thừa Lỗi lẫn Thẩm Vũ Khiết đều là những cái tên có diễn xuất không hề tệ.

Trailer phim bị cho là lạm dụng cảnh nóng, cố tình lấy cảnh nóng để PR

Thừa Lỗi và Thẩm Vũ Khiết hứa hẹn sẽ có nhiều cảnh thân mật trong Hứa Với Em Ngàn Dặm Tinh Hà

Thậm chí, có khán giả còn bày tỏ lo ngại rằng khi Hứa Với Em Ngàn Dặm Tinh Hà chính thức lên sóng, những cảnh hôn hay cảnh nóng giữa Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi sẽ tiếp tục trở thành yếu tố chính được mang ra marketing nhằm thu hút sự chú ý. Nếu phải chỉ ra một điểm sáng, điều đó có lẽ nằm ở việc phim có những cảnh quay đẹp ở sa mạc, những màn hành động và đua xe tốc độ cao hứa hẹn mang đến nhiều sự kịch tính cho tác phẩm.

Không phải là không có những điểm cộng, nhưng đoạn trailer của Hứa Với Em Ngàn Dặm Tinh Hà vẫn chưa thể coi là một đoạn trailer tốt

Nói thêm về nội dung của Hứa Với Em Ngàn Dặm Tinh Hà, bộ phim xoay quanh câu chuyện giữa hai nhân vật Điêu Trác (Thừa Lỗi) và Ba Vân Dã (Thẩm Vũ Khiết).

Điêu Trác là một tiến sĩ tâm lý học đồng thời phụ trách đội cứu hộ cộng đồng. Vẻ ngoài lạnh lùng và cách sống khép kín của anh có liên quan tới biến cố xảy ra từ 16 năm trước. Khi ấy, cha Điêu Trác thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi bí ẩn tại vùng Tây Bắc và sự thật phía sau sự việc vẫn luôn ám ảnh anh.

Trong khi đó, Thẩm Vũ Khiết vào vai Ba Vân Dã, một cô gái mạnh mẽ, phóng khoáng, làm trưởng đoàn xe địa hình chuyên nghiệp. Cuộc đời cô cũng bị thay đổi bởi chính tai nạn năm xưa, bởi người chị gái của Ba Vân Dã cũng không thể trở về sau biến cố ấy.

Hai người tưởng như không có điểm chung lại gặp nhau trong một cuộc cứu hộ tại vùng đất không người. Họ cùng tìm cách đưa sự thật bị chôn vùi ra ngoài ánh sáng, trở thành điểm tựa và làm rung động trái tim lẫn nhau.