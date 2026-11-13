Phim Trung Quốc cấp S+ có nam chính thấp hơn nữ chính 1 cái đầu, mọi quy luật logic đều bị bẻ cong

Trong số những bộ phim truyền hình Trung Quốc lên sóng thời gian gần đây, Thượng Công Chúa là cái tên sở hữu sức hút đáng gờm nhờ màn tái hợp của cặp đôi Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa. Được đầu tư sản xuất ở cấp S+, Thượng Công Chúa theo chân Mộ Vãn Dao (Mạnh Tử Nghĩa), một nữ nhân xuất thân hoàng tộc nhưng không cam chịu trở thành quân cờ trong những cuộc hôn nhân chính trị. Cô gặp gỡ Ngôn Thượng (Lý Quân Nhuệ), chàng thư sinh xuất thân nghèo khó nhưng tài trí hơn người. Từ mối duyên gặp gỡ tình cờ, cả hai dần trở thành đồng minh, cùng bước vào vòng xoáy quyền lực và nảy sinh tình cảm giữa những cuộc đấu trí chốn triều đình.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm cộng về dàn diễn viên và hiệu ứng hình ảnh, Thượng Công Chúa cũng không tránh khỏi những tranh luận về chất lượng sản xuất. Mới đây, trong tập 32, một phân cảnh cướp dâu bất ngờ viral khắp mạng xã hội vì lỗi lộ người đóng thế quá hài hước. Cụ thể, nhân vật Mông Tại Thạch (Đường Hiểu Thiên) xuất hiện với khí thế mạnh mẽ, quyết liệt "bắt cóc" Mộ Vãn Dao khỏi tình cảnh hiện tại rồi bế bổng cô lên. Ở những góc quay cận, cảnh phim được dàn dựng khá đẹp mắt, tạo cảm giác vừa lãng mạn vừa kịch tính. Thế nhưng, khi máy quay chuyển sang góc toàn cảnh, khán giả lập tức phát hiện người đàn ông cao lớn ban đầu đã biến thành một phiên bản đóng thế nhỏ bé hơn hẳn.

Cảnh toàn cảnh vạch trần thân phận người đóng thế lệch size với nữ chính

Sự khác biệt về vóc dáng giữa diễn viên và người đóng thế tạo ra một pha chuyển cảnh khó đỡ. Nam phụ bỗng thấp hơn nữ chính một cái đầu, trong khi Mạnh Tử Nghĩa lại trông to lớn hơn hẳn so với người đang bế mình. Sự khác biệt quá rõ ràng khiến phân cảnh vốn được kỳ vọng mang đến cảm giác hồi hộp, xúc động lập tức mất sạch. Cư dân mạng hài hước nhận xét đây chẳng giống cướp dâu mà giống một màn "thổ phỉ chặn đường cướp bóc".

Đây không phải lỗi hình ảnh duy nhất bị khán giả phát hiện trong quá trình theo dõi bộ phim. Một số phân cảnh khác cũng bị đem ra soi kỹ vì sự thiếu nhất quán. Chẳng hạn, cảnh xe ngựa của công chúa gặp sự cố và mọi người dừng chân nghỉ ngơi đã chuyển sang buổi hoàng hôn, nhưng khi đến nhà nam chính, khung cảnh lại sáng rõ như giữa ban ngày. Ở một cảnh khác, nam chính đang mặc áo xanh nhạt khi tranh luận với hai anh em, chỉ một lần chuyển góc máy đã bất ngờ đổi sang trang phục màu nâu có áo choàng mà không hề có tình tiết thay đồ.

Thậm chí, chi tiết nữ chính bị muỗi đốt nổi đầy nốt sưng trên mặt rồi bất ngờ hết sạch sau khi bôi thuốc cũng khiến người xem bật cười. Riêng cảnh quay cận móng tay được làm đẹp của Mạnh Tử Nghĩa cũng được cho là quá hiện đại, nhưng những khán giả khác lập tức phản bác rằng phụ nữ thời xưa vốn đã biết sử dụng hoa phượng tiên để nhuộm móng, nên không thể mặc định đây là chi tiết sai lệch lịch sử.

Dẫu vậy, cũng có ý kiến nhìn nhận những màn soi lỗi xuyên phim như một dạng "gia vị" ngoài dự kiến của quá trình xem phim. Khi khán giả bắt đầu chú ý đến từng khung hình, từng chi tiết nhỏ để tìm ra lỗi, điều đó ít nhiều cho thấy tác phẩm vẫn đang duy trì được lượng người theo dõi và thảo luận nhất định.

Xét về thành tích, Thượng Công Chúa có khởi đầu khá tốt khi đạt đỉnh nhiệt 24.971 ngay ngày đầu lên sóng, đồng thời nhận điểm 9,6 trên Tencent Video với hơn 210.000 lượt đánh giá theo thống kê cuối tháng 10. Tuy nhiên, sức nóng của phim về sau có phần chững lại. Đến khi khép lại hành trình phát sóng, mức nhiệt cao nhất dừng ở 26.631, chưa chạm ngưỡng 27.000 thường được xem là cột mốc bùng nổ trên nền tảng. Dù vậy, bộ phim vẫn ghi nhận hơn 474 triệu lượt xem hiệu quả theo thống kê được chia sẻ trong ngày kết thúc.