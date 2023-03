Song Hye Kyo và The glory (Vinh quang trong thù hận) đang là những từ khóa “nóng” nhất trên mạng xã hội những ngày này. Màn tái xuất của Song Hye Kyo nhận về những tràng pháo tay khen ngợi từ rất nhiều khán giả, rằng sau hơn 20 năm làm nghề, cuối cùng cô gái Trái tim mùa thu năm nào cũng bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Nhìn lại The glory, chính Song Hye Kyo còn tự vấn bản thân rằng suốt hơn 20 năm qua cô đã làm gì với chính công việc của mình.

"Tôi cảm thấy hơi tệ. Tôi tự hỏi mình đã làm gì suốt thời gian qua. Tôi nhận ra mình đã không cho người xem thấy được khía cạnh này, vậy nên tôi cần làm việc chăm chỉ hơn". - Song Hye Kyo

(Ảnh: Netflix)

Ngay cả chính chủ cũng tự hào khi nhìn thấy một khía cạnh mới của bản thân thì đáng buồn thay, vẫn như tất thảy những lần tái xuất trước, Song Hye Kyo tiếp tục bị chê trách ở The glory. “Chỉ là một diễn viên biết diễn”, “tròn vai chứ không thực sự lột xác”, “thua xa các diễn viên phụ”,... bằng một cách nào đó, Song Hye Kyo vẫn bị chê bai ở lần tái xuất này. Suốt bao nhiêu năm làm nghề, cô vẫn bị một bộ phận khán giả nhìn nhận với thứ thành kiến nặng nề, rằng “phim thất bại là tại Song Hye Kyo, phim thành công nhờ tất cả… trừ Song Hye Kyo!”

Phim thất bại là tại Song Hye Kyo

Song Hye Kyo từng có một thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp, khi những bộ phim tình cảm lãng mạn của cô nổi danh trên toàn châu Á, giúp đẩy mạnh làn sóng Hallyu. Thế nhưng kể từ sau cơn sốt Hậu duệ mặt trời, nhất là sau những lùm xùm đời tư đáng tiếc, Song Hye Kyo lại liên tục gặp phải những dự án “flop”. Đó là Gặp gỡ (Encounter), đóng chung với Park Bo Gum, là bộ phim không những bị đánh giá thấp mà còn khiến hai diễn viên này bị chỉ trích vì những tin đồn thất thiệt cho đến nay vẫn chưa ai xác nhận. Và là Now, we are breaking up, bộ phim khiến Song Hye Kyo bị mỉa mai rằng chỉ thích đóng với trai trẻ, sợ xấu, ngại thay đổi, không muốn bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

Gặp gỡ (Encounter) - Ảnh: Hancinema

Now, we are breaking up - Ảnh: Hancinema



Suốt những năm qua, Song Hye Kyo nhận quá ít kịch bản, đáng buồn khi tất cả những lần ít ỏi đó đều không đạt được thành công. Và với không ít khán giả, cả hai bộ phim này đều chung một “công thức thất bại”: Song Hye Kyo.



Không cần biết kịch bản nhạt nhẽo - mặn mà ra sao, bạn diễn xấu - tốt thế nào, đạo diễn, biên kịch là ai, từng có tác phẩm ấn tượng nào chưa, chỉ cần biết nếu phim thất bại thì mọi lầm lỗi đều do Song Hye Kyo. Rằng do cô lười thay đổi, không dám hi sinh hình tượng, diễn xuất một màu suốt bao năm làm nghề, thậm chí nặng nề và vô lý hơn thì là vì Song Hye Kyo luôn thân thiết với các bạn diễn (?).

Phim thành công nhờ tất cả… trừ Song Hye Kyo!

Sau hai dự án liên tiếp thất bại, mừng khi Song Hye Kyo đã chọn được cho mình một “vinh quang” xứng tầm. Đó là The glory. Nhưng bằng một cách nào đó, vẫn có không ít khán giả không chịu thừa nhận rằng để The glory có được thành công, công sức không nhỏ là của Song Hye Kyo.

“Chỉ là một diễn viên biết diễn”, “tròn vai chứ không thực sự lột xác”, “thua xa các diễn viên phụ”,... chỉ là một trong số rất nhiều lời chê bai “tinh tế” mà Song Hye Kyo phải nhận về ở lần tái xuất này. Theo đó, The glory thành công là nhờ dàn diễn viên (trừ Song Hye Kyo) quá xuất sắc, nhập vai một cách “điên cuồng”; nhờ công biên kịch Kim Eun Sook - “mẹ đẻ” của cả loạt phim Hàn đình đám hay thậm chí là nhờ màn lột đồ táo bạo của nữ phụ,... Ai cũng có công và công lớn nhất là “gánh” Song Hye Kyo?!

(Ảnh: Netflix)

Công bằng của Song Hye Kyo ở đâu?

Làm nghề đã nhiều năm, đúng khi nói Song Hye Kyo ngại thay đổi nhưng rõ ràng ở The glory, cô có và đã thay đổi rất nhiều. Nếu cứ nhìn cô với những thứ thành kiến nặng nề và hơn hết là bằng sự tiêu cực do những câu chuyện đời tư mang lại thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ khán giả thấy được một Song Hye Kyo mới mẻ thế nào. Đến sau cùng, nhìn vào những thành công vươn tầm thế giới của The glory mà chỉ còn biết tự hỏi: “Công bằng của Song Hye Kyo ở đâu?”

Ảnh: Naver

