Sau khi cơn sốt phòng vé mùa phim Tết dần hạ nhiệt, thị trường điện ảnh Việt cũng bước vào giai đoạn “giảm ga” sau mùng 10 Tết, rơi vào khoảng cuối tháng 2 năm nay. Trong bối cảnh đó, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi xuất hiện như một lựa chọn khác biệt. Thay vì khai thác tiếng cười hay yếu tố giải trí thuần túy, bộ phim đặt trọng tâm vào tính lãng mạn pha chính kịch, hướng đến nhóm khán giả tìm kiếm một tác phẩm có chiều sâu hơn hậu mùa phim Tết sôi động.

Từ khởi điểm một "tân binh" mới toanh không quy tụ quá nhiều sao hot, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi bất ngờ lội ngược dòng trên đường đua phòng vé. Sau 2 ngày công chiếu, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi đã thu về hơn 7,3 tỷ đồng, hứa hẹn sẽ còn ăn nên làm ra trong thời gian tới.

Đáng chú ý, nếu vào trưa 27/2, tác phẩm chỉ có 473 suất chiếu trên toàn quốc thì đến 2h sáng ngày 1/3, con số này đã chạm mốc 776 suất. Tính theo tỷ lệ tăng trưởng, đây là bước nhảy vọt xấp xỉ 130% chỉ trong chưa đầy hai ngày, một mức tăng hiếm thấy ở giai đoạn hậu Tết. Điều đó cho thấy bộ phim không chỉ không bị chìm nghỉm giữa loạt bom tấn mà còn thuyết phục được hệ thống rạp mạnh tay mở rộng thêm suất chiếu.

Việc tăng suất liên tục giữa bối cảnh cạnh tranh gay gắt là tín hiệu rõ ràng nhất cho sức hút thực tế của phim. Khi lượng vé bán ra đủ tốt để lấp đầy các khung giờ, nhà rạp buộc phải “bơm” thêm suất chiếu, và đó là do chính khán giả quyết định. Trên nền tảng Threads, hàng loạt bài đăng khen ngợi Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, giúp tăng độ thảo luận và hiệu ứng truyền thông cho bộ phim.

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi theo chân Mộng Hoài (Võ Phan Kim Khánh), cô gái trẻ ôm giấc mơ trở thành diễn viên giữa vô vàn va đập của thực tế: những lời chê bai ngoại hình, vai diễn mờ nhạt và áp lực “đam mê thôi chưa đủ”. Điểm tựa lớn nhất của Hoài là ông Năm Nghĩa (NSƯT Hữu Châu), người cha câm điếc yêu con bằng thứ tình cảm lặng thầm nhưng bền bỉ. Từ việc một mình nuôi con sau biến cố mất vợ đến âm thầm chăm cháu để con gái tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, ông trở thành biểu tượng của sự hy sinh không lời, nâng đỡ Hoài qua những giai đoạn chông chênh nhất đời.

Song song với hành trình theo đuổi ước mơ là những lựa chọn trưởng thành của Hoài: quyết định làm mẹ khi còn rất trẻ, chấp nhận tạm gác cơ hội để giữ lấy điều cô tin là quan trọng. Bên cạnh cô là Hiếu (Doãn Hoàng), mối tình đầu nhiều day dứt, cùng nhóm bạn trẻ chung khát vọng nghệ thuật nhưng luôn phải đối diện câu hỏi muôn thuở giữa ước mơ và cơm áo. Từ những năm tháng sinh viên đến khi bước vào đời, họ học cách yêu, buông bỏ và tiếp tục tiến về phía trước. Cuối cùng, hành trình của Hoài không chỉ là câu chuyện chạm tay vào ánh đèn sân khấu, mà còn là quá trình lựa chọn chính mình giữa tình thân, tình yêu và hoài bão tuổi trẻ.

Ngay từ những suất chiếu sớm, bộ phim đã ghi nhận loạt phản hồi khả quan, đặc biệt từ nhóm khán giả yêu thích thể loại gia đình hay nhạc kịch. Nhiều ý kiến cho rằng tác phẩm tạo nên sức hút nhờ cốt tuyện chữa lành xoay quanh vẫn đê về tình yêu, tình thân và những ước mơ của người trẻ, đủ để người xem thấm từng lớp lang, từng lớp cảm xúc. Chính những lát cắt đời thường lại trở thành điểm chạm khiến không ít người rưng rưng khi rời rạp.

Ngoài nội dung, phần hình ảnh cũng là yếu tố được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Việc sử dụng thủ pháp one-shopt xuyên suốt không chỉ tạo nên cảm giác điện ảnh mà còn mang rõ nét nhạc kịch. Những cú máy dài, giữ nhịp vừa phải, mở ra không gian rộng và thoáng, khiến mạch phim có độ dày - mỏng thú vị. Với nhiều khán giả, đây là minh chứng cho sự đầu tư nghiêm túc của ê-kíp, không chỉ ở phần âm nhạc mà cả ở cách kể chuyện bằng hình ảnh.