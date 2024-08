Theo trang 163, dự án Che Giấu Lãng Mạn (You Are My Secret) của Trương Giai Ninh, Ngụy Triết Minh mới lên sóng hôm 31/7. Chỉ sau 2 tập đầu tiên, tác phẩm đã leo lên vị trí top 1 rating các bộ phim truyền hình vệ tinh tại Trung Quốc. Trên các diễn đàn phim ảnh, khán giả đánh giá lâu lắm mới có một dự án thuộc thể loại đô thị, hiện đại hấp dẫn như vậy lên sóng.

Che Giấu Lãng Mạn leo top 1 rating ngay sau khi lên sóng.

Kịch bản Che Giấu Lãng Mạn được chuyển thể từ truyện Văn Phòng Ẩn Hôn của Khinh Ảm. Câu chuyện xoay quanh những mối tình chốn công sở. Nam chính Kỷ Dục Hằng và nữ chính Đồ Tiểu Ninh từng là bạn học cấp 3 và vô tình trở thành đồng nghiệp 10 năm cách biệt. Tuy nhiên, địa vị của họ hoàn toàn khác biệt. Nam chính lúc này đã là một nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh, là trụ cột của công ty và được nhiều kính trọng.

Ngược lại, nữ chính mới là cô thực tập sinh đang cố gắng phấn đấu để trở thành nhân viên chính thức. Đồ Tiểu Ninh quyết tâm theo đuổi chàng trai năm xưa mình từng "cảm nắng" một lần nữa dẫn đến hàng loạt tình huống hài hước, dở khóc dở cười.

Che Giấu Lãng Mạn được khen có kịch bản hài hước, nhẹ nhàng và ít drama.

Dù kịch bản không quá mới mẻ và có nhiều phân đoạn bị phóng đại quá mức, Che Giấu Lãng Mạn vẫn nhận nhiều lời khen từ khán giả sau những tập đầu tiên. Nhiều người cảm thấy dễ dàng đồng cảm với những vấn đề, tình huống gần gũi được đặt ra trong bộ phim. Tác phẩm được đánh giá nhẹ nhàng, ít drama khi không nhồi nhét những câu chuyện mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu hay đàn ông gia trưởng.

Tương tác mượt mà giữa cặp chính là điểm sáng của phim.

Đặc biệt, tương tác cực ngọt giữa Trương Giai Ninh và Ngụy Triết Minh cũng được đánh giá là điểm sáng lớn của dự án. Câu chuyện tình của họ vừa hài hước, vừa chân thành nhưng cùng chứa đựng hàng loạt nút thắt bất ngờ cho khán giả. Việc họ phải che giấu tình cảm vì làm chung công ty cũng là điểm tạo ra hàng loạt tình huống thú vị trong phim. Trước mặt mọi người, cả hai là đồng nghiệp còn về nhà trở thành vợ chồng. Cùng nhau, họ phấn đấu thăng tiến trong sự nghiệp và khám phá ý nghĩa của cuộc sống hôn nhân.