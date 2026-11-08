Phim ngôn tình bị chê kịch bản cũ như từ 10 năm trước, nữ chính thua xa Triệu Lộ Tư

Ngày 5/11, bộ phim Gấp Ánh Trăng do Lư Dục Hiểu và Lâm Nhất đóng chính đã lên sóng trên iQiyi. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Trúc Dĩ, tác giả đứng sau 2 bộ truyện nổi tiếng Vụng Trộm Không Thể Giấu và Khó Dỗ Dành. Sở hữu nguyên tác có lượng độc giả nhất định cùng nam chính được đánh giá là phù hợp với hình tượng nhân vật, Gấp Ánh Trăng từng được kỳ vọng sẽ trở thành một bộ phim tình cảm đáng chú ý. Nhưng ngay sau khi phát sóng, phim đã vấp phải nhiều lời chê bai, từ nội dung cũ kỹ cho đến màn thể hiện của nữ chính Lư Dục Hiểu.

Kịch bản cũ, nhiều tình tiết như từ 10 năm trước

Gấp Ánh Trăng kể về Phó Thức Tắc (Lâm Nhất) và Vân Ly (Lư Dục Hiểu), 2 người từng quen biết từ thời trung học rồi tình cờ gặp lại sau nhiều năm. Để chứng minh bản thân có thể sống tự lập, Vân Ly đăng ký học cao học, đồng thời tham gia trải nghiệm tại một trung tâm thực tế ảo với tư cách nhà sáng tạo nội dung video. Tại đây, cô gặp lại Phó Thức Tắc, chàng trai thiên tài từng được mình thầm thương trộm nhớ.

Từ tình cảm đơn phương, Vân Ly chủ động theo đuổi Phó Thức Tắc và cuối cùng cũng chinh phục được anh. Nhưng sau khoảng thời gian yêu đương ngọt ngào, những khác biệt trong cách suy nghĩ và giải quyết vấn đề khiến cả 2 nảy sinh mâu thuẫn rồi chia tay. Vân Ly ra nước ngoài, còn Phó Thức Tắc phải đối diện với những tổn thương trong quá khứ. Sau này, anh vực dậy tinh thần, dẫn dắt đội ngũ nghiên cứu đạt được thành tựu mới và tìm cách nối lại tình cảm khi Vân Ly trở về.

Nhìn qua, đây là mô típ quen thuộc của dòng phim ngôn tình: cô gái nhút nhát gặp lại chàng trai tài giỏi, từ yêu thầm chuyển sang chủ động theo đuổi, sau đó trải qua chia cách để nhận ra tình cảm dành cho nhau. Vấn đề nằm ở cách triển khai khi nhiều tình tiết bị nhận xét là cũ kỹ, thiếu sáng tạo và mang màu sắc của những bộ phim ngôn tình cách đây cả chục năm.

Khán giả hiện nay không nhất thiết đòi hỏi phim ngôn tình phải có nội dung quá sâu sắc, nhưng những tình tiết quen thuộc vẫn cần được thể hiện đủ tinh tế để tạo cảm xúc. Với Gấp Ánh Trăng, nhiều người cho rằng kịch bản đang quá phụ thuộc vào những mô típ cũ, trong khi diễn biến tâm lý và hành động của nhân vật chưa đủ thuyết phục.

Lư Dục Hiểu bị chê diễn xuất, thua xa Triệu Lộ Tư

Nếu kịch bản là điểm trừ đầu tiên thì màn thể hiện của Lư Dục Hiểu lại trở thành tâm điểm tranh cãi. Vân Ly là một cô gái có tính cách nhút nhát, hướng nội nhưng dần trở nên chủ động khi yêu. Đây là dạng nhân vật đòi hỏi người diễn phải thể hiện được sự chuyển biến tinh tế trong tâm lý, từ rụt rè, ngại ngùng đến mạnh dạn bày tỏ tình cảm.

Chỉ có điều, Lư Dục Hiểu chưa làm nổi bật được những sắc thái này. Cách đọc thoại của cô chưa rõ ràng, đôi lúc tạo cảm giác như đang ngậm vật gì trong miệng. Bên cạnh đó, biểu cảm của Lư Dục Hiểu cũng bị đánh giá là đơn điệu, chưa thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc. Khi vui, buồn hay tức giận, gương mặt cô vẫn khá đơ cứng, khiến nhân vật thiếu sức sống.

Điều này khiến Lư Dục Hiểu bị đặt lên bàn cân với Triệu Lộ Tư, người từng đảm nhận vai Tang Trĩ trong Vụng Trộm Không Thể Giấu. Cùng thuộc dòng phim tình cảm thanh xuân, cùng xây dựng hình tượng nữ chính trẻ trung và có những rung động đầu đời, nhưng Triệu Lộ Tư được đánh giá cao hơn nhờ khả năng thể hiện nét tinh nghịch, đáng yêu và những chuyển biến tâm lý của nhân vật.

Ngược lại, Lư Dục Hiểu bị cho là chưa đủ linh hoạt để khiến Vân Ly trở nên sinh động. Sự thiếu tự nhiên trong lời thoại và biểu cảm còn ảnh hưởng đến tương tác giữa cô với Lâm Nhất, khiến khán giả khó cảm nhận được sự rung động giữa 2 nhân vật.

Gấp Ánh Trăng vốn có lợi thế từ nguyên tác nổi tiếng và sự góp mặt của Lâm Nhất, nhưng những phản hồi ban đầu cho thấy bộ phim chưa tận dụng tốt các yếu tố này. Kịch bản thiếu mới mẻ có thể được bù đắp bằng diễn xuất, nhưng khi nữ chính chưa tạo được dấu ấn, sức hút của câu chuyện tình cảm cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Nếu không cải thiện trong những tập tiếp theo, tác phẩm khó tránh khỏi việc tiếp tục bị so sánh với những bộ phim chuyển thể ngôn tình từng thành công trước đó.