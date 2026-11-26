Từ 20h ngày 27/11, MangoPlus chính thức phát sóng trọn bộ phim ngắn Chị Lao Công Tái Xuất trên ứng dụng của mình. Cùng thời điểm, khán giả có thể theo dõi phim hằng ngày trên fanpage Yeah1 Stars. Đây là câu chuyện mới trong "vũ trụ lao công", tiếp nối hiện tượng mạng xã hội Mẹ Lao Công Học Yêu từng gây bão cuối năm 2024.

Cảnh trong phim ngắn Chị Lao Công Tái Xuất. Ảnh: ĐPCC

Mẹ Lao Công Học Yêu từng vượt cả Squid Game 2 về độ bàn tán

Mô-típ nữ chủ tịch cải trang thành lao công từng chứng minh sức hút qua Mẹ Lao Công Học Yêu. Theo bảng xếp hạng SocialTrend tuần 31/12/2024 - 6/1/2025 do YouNet Media công bố, bộ phim dẫn đầu Top 10 phim hot nhất mạng xã hội Việt Nam với gần 345.000 lượt thảo luận, vượt qua nhiều tác phẩm quốc tế được chú ý thời điểm đó như When The Phone Rings và Squid Game 2.

Mẹ Lao Công Học Yêu từng gây bão mạng xã hội. Ảnh: ĐPCC

Phim dẫn đầu bảng xếp hạng SocialTrend tuần 31/12/2024 - 6/1/2025. Ảnh: YouNet Media

Sau 10 tập, Mẹ Lao Công Học Yêu ghi nhận 120 triệu lượt xem trên các nền tảng số (tính đến tháng 1/2025). Riêng bản trọn bộ trên YouTube đạt hơn 11 triệu lượt xem sau gần 2 năm, các tập lẻ duy trì khoảng 1 triệu lượt xem mỗi tập. Ngoài những tình tiết bất ngờ, phim còn sinh ra hàng loạt chủ đề bàn luận, nội dung chế và câu thoại "viral", đưa hình tượng nữ chủ tịch giả làm lao công thành chất liệu giải trí được cộng đồng mạng hưởng ứng.

Bản trọn bộ Mẹ Lao Công Học Yêu đạt hơn 11 triệu lượt xem trên YouTube. Ảnh chụp màn hình

Các tập lẻ duy trì khoảng 1 triệu lượt xem mỗi tập. Ảnh chụp màn hình

Nữ chủ tịch giả lao công lật tẩy sai phạm trong chính tập đoàn mình

Chị Lao Công Tái Xuất vẫn giữ hình tượng nữ chủ tịch cải trang nhưng đặt nhân vật vào một hành trình khác hẳn. Phim theo chân Đặng Mỹ Hà, nữ Chủ tịch trở về tiếp quản DAMYHA Group sau nhiều năm ở nước ngoài. Trước hàng loạt bê bối bắt nạt nhân viên bị phanh phui trên trang Sợi Dây Thừng, cô quyết định giấu thân phận, cải trang thành lao công để tự mình tìm hiểu góc khuất bên trong tập đoàn.

Nữ chủ tịch Đặng Mỹ Hà cải trang làm lao công. Ảnh: ĐPCC

Tại đây, Mỹ Hà chứng kiến nhiều hành vi chèn ép người lao động, đặc biệt là hoàn cảnh của Tuyết Mai, nữ lao công đang chật vật kiếm tiền chữa bệnh tim cho con trai. Khi đứng ra bảo vệ đồng nghiệp, Mỹ Hà liên tục bị vu oan và đe dọa sa thải. Những tưởng chỉ là va chạm nơi công sở, cuộc điều tra dần hé lộ một mạng lưới sai phạm phức tạp.

Càng đi sâu, Mỹ Hà càng phát hiện chuyện nhận hối lộ, thao túng nhân sự, biển thủ tài sản và bán bí mật kinh doanh, có sự tiếp tay của nhiều nhân vật cấp cao trong chính tập đoàn của cô. Bên cạnh những màn đối đầu căng thẳng, phim lồng vào câu chuyện về sự công bằng, thấu cảm và giá trị của người lao động.

Phim lột tả mặt tối chốn công sở, nơi người yếu thế luôn chịu nhiều sức ép. Ảnh: ĐPCC

Nữ chủ tịch giả làm lao công để giúp đỡ người yếu thế. Ảnh: ĐPCC

Một cảnh trong phim. Ảnh: ĐPCC

Tăng Huỳnh Như, Kang Chul và Hoài An góp mặt

Vai "nữ chủ tịch giả nghèo" thuộc về Tăng Huỳnh Như. Cô từng tham gia nhiều phim truyền hình như Hồ Sơ Lửa, Người Thầm Lặng, Bên Bờ Hạnh Phúc, Duyên, và gây chú ý với vai người phụ nữ xen vào cuộc hôn nhân của một người đàn ông đã có gia đình trong Bóng Ma Hạnh Phúc. Nhân vật nhiều tranh cãi cùng diễn biến tâm lý phức tạp khi đó giúp nữ diễn viên để lại dấu ấn riêng với khán giả.

Kang Chul đảm nhận vai Tổng Giám đốc. Anh được biết đến sau danh hiệu Á quân 2 The Next Gentleman 2024, xuất phát từ nghề người mẫu rồi lấn sân diễn xuất, ghi dấu ấn qua phim ngắn Tình Đầu Là Sói.

Tăng Huỳnh Như và Kang Chul trong Chị Lao Công Tái Xuất. Ảnh: ĐPCC

Hai diễn viên chính trong một cảnh phim. Ảnh: ĐPCC

Phim còn có sự góp mặt của Hoài An, gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả truyền hình qua Người Đẹp Tây Đô, Đất Phương Nam, Hải Nguyệt và Gọi Giấc Mơ Về. Trong phim, cô vào vai người lao công chịu nhiều áp bức từ cấp trên, nhẫn nhịn đi làm để có tiền chữa bệnh tim cho con trai. Kinh nghiệm diễn xuất dày dặn của Hoài An được kỳ vọng tăng chiều sâu cho câu chuyện và tạo những tương tác đáng chú ý giữa các tuyến nhân vật.

Nữ diễn viên Hoài An (trái) cũng góp mặt trong dự án. Ảnh: ĐPCC

Với Chị Lao Công Tái Xuất, MangoPlus tiếp tục khai thác một đề tài có sức hút trên nền tảng số, đồng thời mở rộng thế giới nhân vật xoay quanh hình tượng lao công. Sự kết hợp giữa yếu tố giải trí, nút thắt bất ngờ và thông điệp xã hội được kỳ vọng sẽ lại tạo nên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.