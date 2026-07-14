Phim ngắn Hoa ngữ: Chủ đề hiện thực bùng nổ mạnh mẽ

Diễn viên phim "Chó nhỏ bắt bươm bướm" (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong nửa đầu năm 2026, thị trường phim ngắn (micro drama) Trung Quốc chứng kiến sự thay đổi rõ nét. Sau nhiều năm phát triển nóng với các motif "tổng tài", trả thù, nghịch chuyển số phận hay những cú lật liên tiếp để giữ chân khán giả, dòng phim này đang dần chuyển hướng sang những câu chuyện đời thường, giàu giá trị nhân văn và phản ánh hiện thực xã hội. Xu hướng này được xem là tín hiệu cho thấy ngành công nghiệp phim ngắn Hoa ngữ đang rời xa cuộc đua thuần túy về lượt xem để hướng tới chất lượng nội dung và giá trị văn hóa bền vững.

Tại Hội nghị đánh giá phim ngắn chất lượng cao mùa hè 2026 do Cục Quản lý Chương trình Nghe nhìn Trực tuyến thuộc Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc chỉ đạo và Ủy ban Nghệ thuật Truyền hình Trung Quốc tổ chức ở Bắc Kinh, nhiều chuyên gia nhận định phim ngắn đang bước vào giai đoạn nâng cấp toàn diện.

Trong bối cảnh AI ngày càng tham gia sâu vào sản xuất nội dung, các nhà làm phim lựa chọn một hướng đi: lấy con người và những lát cắt đời sống làm trung tâm thay vì chỉ tạo ra các tình tiết gây sốc. Nhiều tác phẩm tiêu biểu như Vì yêu là gia đình, Tiểu Mãn nhân gian, Nụ hôn lạc giữa đồng hoang hay Mộng ảnh đều khai thác những câu chuyện rất gần gũi: tình thân, ký ức gia đình, cuộc sống nơi thôn quê, văn hóa truyền thống hay trách nhiệm với cộng đồng.

Những bộ phim có cách kể chậm rãi hơn, giúp cảm xúc của khán giả được hình thành một cách tự nhiên thay vì bị dẫn dắt bởi các màn cao trào liên tiếp.

Phim "Vì yêu là gia đình" thu hút nhờ câu chuyện xúc động. (Ảnh: Chụp màn hình)

Một trong những bộ phim đang được yêu thích hiện nay là Vì yêu là gia đình lựa chọn kể câu chuyện về một gia đình bình thường. Nhà sản xuất Dương Dao cho biết ngay từ khi khởi động dự án, ekip đã nhận thấy thị hiếu khán giả thay đổi, vì vậy quyết định tập trung vào những câu chuyện gia đình của thời hiện đại. Theo bà, điều giữ chân người xem không phải số lượng nút thắt trong kịch bản mà là khả năng khiến nhân vật bước vào trái tim khán giả. Để giữ được cảm giác chân thực, đoàn phim từ chối quay trong trường quay, lựa chọn ghi hình hoàn toàn tại bối cảnh thật ở Trường Sa giữa mùa đông giá rét. Thành quả là bộ phim đạt hơn 3 tỷ lượt xem trên các nền tảng và phần hai cũng nhanh chóng thu hút lượng lớn người đăng ký theo dõi.

Tinh thần theo đuổi tính chân thực cũng xuất hiện ở Tiểu Mãn nhân gian. Đoàn phim ghi hình tại Trường Xuân trong điều kiện nhiệt độ xuống tới âm 30 độ C nhằm tái hiện chính xác không khí khu công nghiệp Đông Bắc Trung Quốc cách đây ba thập kỷ. Các diễn viên chấp nhận xuất hiện với gương mặt gần như không qua chỉnh sửa hình ảnh để giữ nguyên cảm xúc và vẻ mộc mạc của nhân vật.

Không chỉ vậy, đạo diễn Trương Ngõa Lực của Chú chó bắt bướm còn dành trọn một tập phim để khắc họa cuộc sống của bốn người mẹ. Theo ông, khán giả phim ngắn hiện trải rộng ở nhiều độ tuổi, trong đó có lượng lớn người trung niên và cao tuổi - nhóm công chúng lâu nay thường bị xem nhẹ. Điều này đòi hỏi các nhà sản xuất phải kiên định với những giá trị nhân văn thay vì chạy theo các công thức câu khách.

Các nhà quản lý nhận định sự thay đổi của phim ngắn hiện nay là kết quả từ nhiều yếu tố cộng hưởng: chính sách quản lý chặt chẽ hơn, trách nhiệm của các nền tảng phát hành, sự trưởng thành của đội ngũ sáng tạo, sức ép từ công nghệ AI và yêu cầu ngày càng cao của khán giả.

Phim "Cố phán cẩm niên" về nghề thêu gấm. (Ảnh: Chụp màn hình)

Nếu trước đây phim ngắn chủ yếu xoay quanh tình yêu và hành trình đổi đời, thì nay biên độ sáng tạo đang được mở rộng đáng kể. Di sản văn hóa phi vật thể, võ thuật, lịch sử, sinh thái, y khoa, điều tra hình sự hay tuổi trẻ đều trở thành chất liệu cho các tác phẩm mới. Một ví dụ là Cố phán cẩm niên - dự án phim ngắn đầu tiên của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) khai thác nghề thủ công truyền thống kết hợp yếu tố xuyên không. Bộ phim được quay đồng thời theo cả định dạng ngang và dọc để phục vụ truyền hình cũng như nền tảng video ngắn. Đặc biệt, ekip còn kết hợp phát sóng với hoạt động thương mại điện tử, mở ra mô hình khai thác giá trị mới cho nội dung văn hóa.

Trong khi đó, phim võ thuật Nguyên lực giang hồ lại lựa chọn tiết tấu chậm ở những phân đoạn cần cảm xúc thay vì tăng tốc liên tục. Theo đạo diễn Lưu Hân, phim ngắn không nên bị xem là "phiên bản nén" của phim dài, bởi giá trị của tác phẩm nằm ở khả năng tạo chiều sâu cảm xúc trong khoảng thời lượng ngắn. Đây là bộ phim có sự tham gia của Lý Liên Kiệt nên nhận được nhiều sự chú ý.

Theo giới chuyên môn, tác phẩm chất lượng cao không đồng nghĩa với việc đầu tư ngày càng đắt đỏ, mà là lựa chọn đúng cách kể, đúng đối tượng khán giả và đúng thế mạnh của định dạng phim ngắn. Giới nghiên cứu cũng cho rằng giai đoạn tiếp theo của ngành công nghiệp này sẽ tập trung xây dựng các chủ đề dài hạn, giúp các thương hiệu phim ngắn duy trì sức sống thay vì chỉ tạo ra những hiện tượng nhất thời.

Một trong những chuyển động đáng chú ý khác là sự tham gia ngày càng sâu của các nền tảng video dài vào lĩnh vực phim ngắn. Điều này kéo theo sự nâng cao về tiêu chuẩn kịch bản, ngôn ngữ điện ảnh và chất lượng sản xuất. Các dự án như Linh hồn đưa đò: Mười năm, Bác sĩ Khương Thiên Tài xin nghe hay Thật ra không phải mối tình đầu cho thấy phim ngắn hoàn toàn có thể khai thác những đề tài chuyên biệt như y khoa, điều tra, gia đình, tuổi trẻ hay chuyển thể từ các truyện nổi tiếng mà vẫn giữ được nhịp kể phù hợp.

Tương lai của phim ngắn không nằm ở việc rút ngắn phim dài hay tăng tốc nhịp kể, mà ở việc tìm ra những đề tài, hình thức biểu đạt và ngôn ngữ nghe nhìn phù hợp nhất với chính định dạng này. Khi đó, phim ngắn sẽ không còn là sản phẩm tiêu thụ nhanh mà trở thành một dòng nội dung có khả năng tích lũy giá trị, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững.