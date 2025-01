Phim lãng mạn "ngọt" nhất Tết 2025: Nhà gái chuẩn nữ hoàng gợi cảm, nhà trai là "ông hoàng diễn xuất" thế hệ mới?

Dịp Tết Nguyên đán 2025, "Yêu nhầm bạn thân" là một trong những tác phẩm thu hút nhiều sự chú ý nhất. Có điều gì thú vị về bộ phim này và nó có đáng để ra rạp hay không? Hãy cùng tìm hiểu.

Chuyện tình yêu thú vị trên màn ảnh

Nội dung phim "Yêu nhầm bạn thân" xoay quanh câu chuyện của cặp đôi An - Toàn. An là một cô gái xinh đẹp, sinh ra trong gia đình khá giả. Thế nhưng, ông trời không cho ai tất cả. Vì bố từng ngoại tình, thế nên An thường cảm thấy thiếu tự tin trong tình yêu. Cô luôn muốn một người bạn trai chung thủy, mang đến cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối.

Về phần Toàn, anh hoàn toàn trái ngược so với những tiêu chuẩn mà An muốn có ở một người bạn trai. Anh đẹp trai, khéo miệng, tài giỏi, khiến biết bao cô gái si mê và có lịch sử tình trường dày dạn. Thế nhưng thực ra, trong lòng Toàn chôn giấu một bí mật, đó là suốt 10 năm trời, anh luôn giữ hình bóng của An trong tim.

Một ngày nọ, An nói với Toàn rằng cô đang có tình cảm với Vũ và mong muốn tiến tới hôn nhân với cùng anh. Tuy nhiên, những biến cố đã xảy ra khiến cho mọi chuyện diễn biến theo hướng cả ba nhân vật đều không lường trước được.

Ấn tượng với diễn xuất của Trần Ngọc Vàng

Bộ phim "Yêu nhầm bạn thân" có sự tham gia của các gương mặt được khán giả yêu thích là Kaity Nguyễn, Trần Ngọc Vàng và Thanh Sơn. Trong đó, Kaity Nguyễn là cái tên nổi tiếng hơn cả khi mà dù còn rất trẻ, thế nhưng cô đã góp mặt ở nhiều dự án điện ảnh đình đám.

Ở "Yêu nhầm bạn thân", Kaity Nguyễn đảm nhận vai nữ chính An. Không chỉ có gây ấn tượng bằng nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng nóng bỏng, mỹ nhân sinh năm 1999 còn thể hiện diễn ổn định. Cô khắc họa khá tốt một Bình An thông minh, xinh đẹp nhưng luôn có cảm giác thiếu an toàn trong tình yêu do những biến cố xảy đến với gia đình trong quá khứ.

Kaity Nguyễn đảm nhận vai nữ chính An trong "Yêu nhầm bạn thân".

Về phần Thanh Sơn, anh đảm nhận vai Vũ, bạn trai của An. Thanh Sơn vốn là gương mặt nổi tiếng trên truyền hình, để lại dấu ấn qua các bộ phim như "Nàng dâu order", "Đừng bắt em phải quên", "11 tháng 5 ngày", "Đấu trí", "11 tháng 5 ngày", "Gia đình mình vui bất thình lình" và "Mình yêu nhau bình yên thôi". Tuy nhiên, "Yêu nhầm bạn thân" lại là lần đầu tiên mà nam diễn viên đóng phim điện ảnh.

Thanh Sơn vốn nổi tiếng là một trong những mỹ nam điển trai của màn ảnh Việt. Thế nên khi vào vai Vũ, một người đàn ông phong độ và có sự nghiệp nghệ thuật thành công, ngoại hình không phải vấn đề với anh. Dẫu vậy, vai diễn này lại không mang tới quá nhiều không gian để Thanh Sơn có thể phô diễn khả năng của mình. Tuy vậy, anh cùng với Kaity Nguyễn cũng có một số những cảnh cao trào và đó là lúc mà khán giả có thể chứng kiến tài năng của mỹ nam sinh năm 1991.

Thanh Sơn có vai diễn điện ảnh đầu tay với "Yêu nhầm bạn thân".

Cuối cùng, không thể bỏ qua Trần Ngọc Vàng, người được tin tưởng giao cho vai nam chính Toàn. Ở bộ phim "Yêu nhầm bạn thân", ngôi sao 26 tuổi đã thực sự tỏa sáng. Anh mang tới hình ảnh một chàng trai phong, sở hữu vẻ ngoài chuẩn nam thần và là hình mẫu lý tưởng của các chị em.

Phải nói rằng, Trần Ngọc Vàng đã khắc họa cực kỳ tốt những cảm xúc phức tạp của Toàn đối với An nhờ khả năng diễn xuất bằng ánh mắt. Mọi người phụ nữ trên thế giới đều chỉ là những cuộc vui đối với Toàn. Tuy nhiên những lúc ở bên An, anh lại trở thành một con người khác.

Trần Ngọc Vàng thể hiện diễn xuất ấn tượng khi vào vai Toàn.

Mỗi khi ở bên cô, anh luôn cảm thấy hạnh phúc vô cùng, dù chỉ là với tư cách bạn thân mà thôi. Thế nhưng xen lẫn với niềm hạnh phúc là nỗi buồn, sự đau khổ và hụt hẫng khi thấy cô gái mình yêu mặn nồng bên một người đàn ông khác. Đáng nói hơn, dù buồn bã là vậy, thế nhưng Toàn vẫn phải tỏ ra là mình ổn.

Vẫn còn những điểm trừ đáng tiếc

Diễn xuất của dàn cast không tệ, thế nhưng rất đáng tiếc khi "Yêu nhầm bạn thân" vẫn có những điểm trừ, khiến người xem phải đặt ra những dấu hỏi về tính cách nhân vật. Trong phim, nam chính Toàn dù vẫn luôn yêu An, thế nhưng thay vì "thủ thân như ngọc" giống như ở một số bộ phim khác sử dụng mô-típ yêu thầm bạn thân, anh lại quen hết người này tới người khác.

Đáng nói hơn, khi đang trong mối quan hệ yêu đương chính thức, chỉ cần bạn thân khác giới hô một tiếng, dù chỉ với một lý do "trời ơi đất hỡi", Toàn cũng có thể bỏ rơi bạn gái ngay khi hai người đi du lịch. Nếu đặt ở ngoài đời, nếu có một câu chuyện về người như Toàn được chia sẻ lên mạng xã hội, có lẽ anh chàng sẽ phải nhận mưa gạch đá.

Về phần nhân vật An, phần lớn thời lượng phim, An gặp những vấn đề trong chuyện tình cảm và luôn có Toàn bên cạnh. Dẫu vậy, bộ phim lại không cho thấy một cách rõ rệt sự thay đổi trong diễn biến tâm lý của An, cách cô từng chút một nhận ra tình cảm mình dành cho Toàn. Tuy vậy, đây cũng là điều có thể hiểu được bởi "Yêu nhầm bạn thân" là một dự án remake từ phim điện ảnh "Friendzone" của Thái Lan và những vấn đề này đã xuất hiện từ bản gốc.

Nhìn chung, "Yêu nhầm bạn thân" không phải một tác phẩm quá xuất sắc, chưa có những sự sáng tạo đáng kể so với bản gốc. Dù vậy, với những khán giả không yêu cầu quá cao và muốn tìm một bộ phim hài - lãng mạn để thư giãn trong dịp đầu năm, đây vẫn sẽ là một sự lựa chọn khá ổn.

Bộ phim "Yêu nhầm bạn thân" khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 29/1/2025.